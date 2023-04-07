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Когда полную женщину унизили и попросили купить для себя два места в самолёте - она поняла, что пора что-то менять

Когда полную женщину унизили и попросили купить для себя два места в самолёте - она поняла, что пора что-то менять

Автор:
07 апреля 2023 09:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: до и после   интересно   история   история похудения   похудение   трансформация   
1471
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Лишний вес - одна из распространённых проблем нашего общества. С развитием бодипозитива многие вообще забили на своё здоровье, ведь учатся принимать собственное тело таким, какое оно есть. Однако не всем близка подобная философия жизни.

Кайла Лавенде из Австралии всегда хотела стать невидимкой. Она мечтала, чтобы люди не пялились на неё осуждающе на улице.


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Однажды полную женщину попросили купить два места в самолете, чтобы не мешать другим. В этот момент она испытала жуткое унижение и приняла решение - пора меняться.

На тот момент вес Кайли уже превысил 150 кг. Проблемы с лишним весом беспокоили её с детства. Виной всему, по словам девушки, генетика, заболевания щитовидной железы и липедемы. А также малоподвижный образ жизни.

Единственное, что радовало Кайли в детстве - это куклы Барби, которые ей дарили родители, чтобы утешить малышку.

И в переломный момент жизни Кайли решила, что пора избавиться от лишнего веса и стать похожей на свою детскую мечту - Барби.

Девушка начала следить за здоровьем и питанием, побывала на столе хирурга, но она очень довольна результатом. Сейчас она весит около 60 кг.

Трансформация заметна сразу!

Кайли выглядит здоровой и счастливой на новых фотографиях. Она не боится демонстрировать свою прошлую жизнь и делится опытом с подписчиками, вдохновляя и поддерживая тех, кто не решается поменять свою жизнь.

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Метки: до и после   интересно   история   история похудения   похудение   трансформация   
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13  комментариев
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2k
· · 46 минут назад
"...всегда хотела стать невидимкой..." - и наряжалась "на людях" в яркие платья .
Железная логика !!!
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912
tuka 15 минут назад
...виной всему было куча разных отмазок... а также малоподвижный образ жизни)
другими словами человек придумает что угодно, лишь бы не перетруждать собственную пятую точку)
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29k
Ego sum qui sum 16 минут назад
и все это говорит о том, что бодипозитив это зло - откуда возьмется стимул худеть и стать здоровее?
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23k
sssss3 21 минуту назад
Что жирная тупая овца, что худая....
Так м тараканов в голове куча, в перемешку с сверчками и мокрицами.
Из крайности в крайность....
То обжираемся как свиноты, то по хирургам бегаем - сало срезаем....
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10k
Ф Ив 24 минуты назад
Ну что тут скажешь, только молодец, что смогла. Конечно, ей скорее всего и хирурги подсобили, но даже если и так то на 99% такое преображение это своя работа.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Не совсем понял, в чем заключалось унижение. Если площадь твоей жопы, больше площади кресла, то это не унижение, а матемаика.
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2k
ChePaev Полчаса назад
"Проблемы с лишним весом беспокоили её с детства. Виной всему, по словам девушки, генетика, заболевания щитовидной железы и липедемы." ; " Девушка начала следить за здоровьем и питанием, побывала на столе хирурга, но она очень довольна результатом" (с)

Т.е. как только начала следить за собой, не жрать как свинья, считать калории и их обмен, вести подвижный образ жизни, заниматься спортом - и о чудо, куда то исчезла генетика, заболевания щитовидной железы и липедемы! Не иначе как божественное вмешательство!
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442
Алексей ChePaev Полчаса назад
во во, минусят жиробасы
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103k
parallax Полчаса назад
Когда полную женщину унизили...

Вот ведь, плять. А просто подойти к зеркалу и обозреть свою свинячью тушу, это проблема?
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59k
pynh 36 минут назад
и что? жрала-жрала-жрала-перестала жрать.
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9k
Copycat 39 минут назад
хирург хороший был - в плане сумел кожу нормально собрать что бы ничего не отвисало
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32k
Андрей Иванов 46 минут назад
Берёшь правую бабу, раскармливаешь до левой. Фотки меняешь местами. Сенсация!
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