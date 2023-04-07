Когда полную женщину унизили и попросили купить для себя два места в самолёте - она поняла, что пора что-то менять

Лишний вес - одна из распространённых проблем нашего общества. С развитием бодипозитива многие вообще забили на своё здоровье, ведь учатся принимать собственное тело таким, какое оно есть. Однако не всем близка подобная философия жизни.
Кайла Лавенде из Австралии всегда хотела стать невидимкой. Она мечтала, чтобы люди не пялились на неё осуждающе на улице.
Однажды полную женщину попросили купить два места в самолете, чтобы не мешать другим. В этот момент она испытала жуткое унижение и приняла решение - пора меняться.
На тот момент вес Кайли уже превысил 150 кг. Проблемы с лишним весом беспокоили её с детства. Виной всему, по словам девушки, генетика, заболевания щитовидной железы и липедемы. А также малоподвижный образ жизни.
Единственное, что радовало Кайли в детстве - это куклы Барби, которые ей дарили родители, чтобы утешить малышку.
И в переломный момент жизни Кайли решила, что пора избавиться от лишнего веса и стать похожей на свою детскую мечту - Барби.
Девушка начала следить за здоровьем и питанием, побывала на столе хирурга, но она очень довольна результатом. Сейчас она весит около 60 кг.
Трансформация заметна сразу!
Кайли выглядит здоровой и счастливой на новых фотографиях. Она не боится демонстрировать свою прошлую жизнь и делится опытом с подписчиками, вдохновляя и поддерживая тех, кто не решается поменять свою жизнь.
Источник:
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Железная логика !!!
другими словами человек придумает что угодно, лишь бы не перетруждать собственную пятую точку)
Так м тараканов в голове куча, в перемешку с сверчками и мокрицами.
Из крайности в крайность....
То обжираемся как свиноты, то по хирургам бегаем - сало срезаем....
Т.е. как только начала следить за собой, не жрать как свинья, считать калории и их обмен, вести подвижный образ жизни, заниматься спортом - и о чудо, куда то исчезла генетика, заболевания щитовидной железы и липедемы! Не иначе как божественное вмешательство!
Вот ведь, плять. А просто подойти к зеркалу и обозреть свою свинячью тушу, это проблема?