До и после: 14 людей, которые изменились, сбросив лишний вес

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Трансформация тела - это одно из популярных направлений сегодня (активная подготовка к лету). Пока кто-то продолжает бездействовать, прикрываясь бодипозитивом, другие хотят выглядеть и чувствовать себя лучше.
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