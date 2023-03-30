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До и после: 14 людей, которые изменились, сбросив лишний вес

До и после: 14 людей, которые изменились, сбросив лишний вес

Автор:
30 марта 2023 13:04
Сообщество : Жизнь
Метки: до и после   лишний вес   мой результат   похудение   прогресс   трансформация   фото результата   
2357
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Трансформация тела - это одно из популярных направлений сегодня (активная подготовка к лету). Пока кто-то продолжает бездействовать, прикрываясь бодипозитивом, другие хотят выглядеть и чувствовать себя лучше.

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Метки: до и после   лишний вес   мой результат   похудение   прогресс   трансформация   фото результата   
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15  комментариев
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2k
Lexx Час назад
В большинстве случаев, без кучи бабла и хирургии явно не обошлось.
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5k
lakmur 9 минут назад
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4k
Stas Полчаса назад
Да я вам заспокля на себе могу показать обратный процесс)))))) И с улыбкой))) А тут все грустные))))
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2k
ChePaev Полчаса назад
молодцы, уважуха! а то - "бодипозитив, надо любить себя такой свиньей как ты есть".
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10k
Rado 42 минуты назад
Обычные фото "сейчас - до".
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868
Николай 43 минуты назад
13: кто там вечно говорит, что сначала сиськи худеют?:) по моему они неплохо так стали заметны)
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868
Николай 44 минуты назад
Я вешу примерно 85. Как то разжирел до 115. Лежал на диване с поломанной ногой и поврежденной спиной. Обратно похудел за 2,5 месяца ходя в зальчик, благодаря чему неплохо подкачался) Еще немного контролировал количество жратвы, но думаю зал тут был более важным фактором.
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9k
Copycat Час назад
Вот это уважаемо, люди просто взяли и смоли, уважаю в первую очередь за то что не стали искать отмазки себе
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1k
Сергей Час назад
Голодный какой-то у них оскал после.
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Спелая кукурузинка

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