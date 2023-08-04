<<Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям>>

FISHKINET
"Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за слишком большого полового органа своего мужа "Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за... Всё правильно сделал или надо было пропустить? Всё правильно сделал или надо было пропустить? Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в... Гигантские штуки, внушительные размеры которых заставляют раскрыть рот от изумления Гигантские штуки, внушительные размеры которых заставляют раскрыть... Что может быть лучше кредита? Только два кредита Что может быть лучше кредита? Только два кредита Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос Двое мужчин напали на девушку и бросили в фонтан из-за цвета волос Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на нелегальный хостел для мигрантов Полицейские задержали участников массовой драки и вышли на... «Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили «Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного»: Владимир... 15 фотопримеров того, что с гравитацией можно поспорить - и в итоге проиграть 15 фотопримеров того, что с гравитацией можно поспорить - и в... "Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание "Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов"... "Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина* в нетрадиционной сексуальной ориентации "Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков... Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире Водитель автобуса украсил поездку маленьким пассажирам Водитель автобуса украсил поездку маленьким пассажирам 40 максимально странных и эпичных татуировок 40 максимально странных и эпичных татуировок Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома Спали все, но не все были пристёгнуты Спали все, но не все были пристёгнуты Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить Китаец засунул лампочку в рот и не смог её вытащить «В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в страну образца 90-х «В Россию больше никогда!» Лайма Вайкуле готова вернуться только в...
Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям

Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям

Автор:
04 августа 2023 15:59
Метки: будьте собой   до и после   интересно   обман соцсетей   фильтры   фото девушек   
797
10

Многие хотят жить лучшей жизнью и блистать в соцсетях. Но порой реальность не совпадает с тем, что транслируют пользователи в соцсетях. На деле оказывается, что даже внешность подретуширована на все 100%.

Шелл Джонсон из Британии ведёт личный блог, в котором рассекречивает секреты красоты в соцсетях и советует людям полюбить себя.


Она максимально честна с людьми, поэтому показывает разницу между настоящими и отредактированными фото. Своими. Она напоминает всем, что нельзя верить ничему в интернете.


×
×

Шелл рассказала, что когда-то тоже сравнивала себя с другими, хотела быть похожа на девушек из соцсетей, но это отрицательно влияло на её жизнь. Главным обманом она считает различные средства для похудения. Ведь в рекламных кампаниях производители различных БАДов тоже используют фотошоп, показывая фото до и после.

Также девушка не поддерживает использование различных фильтров в соцсетях. Они пытаются приблизить девушек к недостижимым идеалам.

Шелл публикует фотосравнения, на которых не только фильтры, но ещё и позы имеют значение.

Уловок для обмана так много, что порой поза тоже играет роль.


Основная мысль, которую хочет донести до всех Джонсон: "Будьте собой!".


По мнению блогера, погоня за недостижимым идеалами сказывается на самооценке и даже на физическом здоровье, приводя к затяжному стрессу. Ведь девушки по всему миру мечтают быть похожими на красоток из соцсетей.


Кто же все эти красотки из соцсетей на самом деле? Чаще всего это просто фильтры, а не реальная внешность.


А вы верите фото в соцсетях?


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: будьте собой   до и после   интересно   обман соцсетей   фильтры   фото девушек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
317
Funny Полчаса назад
Если кому то не видно этого без объяснения, то мне очень жаль этого человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 2 минуты назад
Быть собой и так предписано большую часть жизни. Что мешает побыть кем-нибудь другим ненадолго в сети? Мне например нравилось в её годы побыть иногда крутым коммандос, который мочит монстров направо и налево на марсианской базе иногда сам, иногда с друзьями, а когда сети стали массовыми - и самих друзей. Так почему же молодой девушке не проверить себя на реакцию общества в нескольких амплуа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 13 минут назад
<<Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям>>
-------
ой, ну них_я себе открытие!!! вот это да!!! )))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RaiJu 14 минут назад
Все равно, красивая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA 20 минут назад
Нельзя верить…..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
ruslan d 36 минут назад
Весь смысл фото , чтоб оно было удачным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54185



Другие посты автора
Популярное
Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны
Ужасный случай с домашним питомцем, заставивший изменить законодательство страны
Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!
Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!
Набирающие популярность
15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых людей
15 национальностей, которые считаются самыми привлекательными в мире по мнению простых...
Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах
Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#автомир#животные#аварии#авто аварии#история#дети#новости#интересное#Россия
#автомобили#машина#Юмор#ДТП#интересно#забавно#полиция#США#позитив#мигранты
#фото#в мире#Прикол#Китай#Автовсячина#подборка#кино#драка#сарказм#СССР
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться