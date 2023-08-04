<<Девушка показывает, что нельзя верить всему, что попадает в соцсети, особенно фотографиям>>

Многие хотят жить лучшей жизнью и блистать в соцсетях. Но порой реальность не совпадает с тем, что транслируют пользователи в соцсетях. На деле оказывается, что даже внешность подретуширована на все 100%.
Шелл Джонсон из Британии ведёт личный блог, в котором рассекречивает секреты красоты в соцсетях и советует людям полюбить себя.
Она максимально честна с людьми, поэтому показывает разницу между настоящими и отредактированными фото. Своими. Она напоминает всем, что нельзя верить ничему в интернете.
Шелл рассказала, что когда-то тоже сравнивала себя с другими, хотела быть похожа на девушек из соцсетей, но это отрицательно влияло на её жизнь. Главным обманом она считает различные средства для похудения. Ведь в рекламных кампаниях производители различных БАДов тоже используют фотошоп, показывая фото до и после.
Также девушка не поддерживает использование различных фильтров в соцсетях. Они пытаются приблизить девушек к недостижимым идеалам.
Шелл публикует фотосравнения, на которых не только фильтры, но ещё и позы имеют значение.
Уловок для обмана так много, что порой поза тоже играет роль.
Основная мысль, которую хочет донести до всех Джонсон: "Будьте собой!".
По мнению блогера, погоня за недостижимым идеалами сказывается на самооценке и даже на физическом здоровье, приводя к затяжному стрессу. Ведь девушки по всему миру мечтают быть похожими на красоток из соцсетей.
Кто же все эти красотки из соцсетей на самом деле? Чаще всего это просто фильтры, а не реальная внешность.
А вы верите фото в соцсетях?
Источник:
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ой, ну них_я себе открытие!!! вот это да!!! )))))))))))))