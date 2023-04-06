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Старинный город в Костромской области

Старинный город в Костромской области

Автор:
06 апреля 2023 22:02
Сообщество : Путешествия
Метки: Костромская область   заброшенные дома   заброшенные места   путешествия по россии   
336
45

Солигалич - небольшой городок, затерявшийся в дремучих лесах на окраине Костромской области, почти 600 км от Москвы. Расположен в 215 км к северо-востоку от Костромы Население - 5534 человека. Известен с 1335 года как Соль Галицкая. Раньше здесь добывали соль. Дальше Солигалича дорог нет и на обычной машине не проехать, начинается непроходимый лес и болота

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Метки: Костромская область   заброшенные дома   заброшенные места   путешествия по россии   
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5  комментариев
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3k
Похаб Стебаныч 9 часов назад
Дальше Солигалича дорог нет и на обычной машине не проехать, начинается непроходимый лес и болота
===
А потом начинается Вологодская область и трасса М-8 на Вольск.
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85
Роня Час назад
Чудный городишко, подрихтовать бы умело и будет как сказочный
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95
Obrval 2 часа назад
Так как памятник Ленину у них стоит, то думаю об образовании СССР они знают. А вот, знают ли о его распаде, судя по ветхому жилищному фонду, я не уверен. Может зря полезли хохлам помогать? Может лучше что-нибудь в этом Солигаличе построить было? Я думаю солигаличане были бы непротив.
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7k
Горец Ю 4 часа назад
Очень красивые постройки.
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