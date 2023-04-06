Старинный город в Костромской области

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Солигалич - небольшой городок, затерявшийся в дремучих лесах на окраине Костромской области, почти 600 км от Москвы. Расположен в 215 км к северо-востоку от Костромы Население - 5534 человека. Известен с 1335 года как Соль Галицкая. Раньше здесь добывали соль. Дальше Солигалича дорог нет и на обычной машине не проехать, начинается непроходимый лес и болота
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А потом начинается Вологодская область и трасса М-8 на Вольск.