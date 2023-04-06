10 малоизвестных фактов о японских ронинах

В японском обществе начиная с 12 века самураи, члены военной кастовой системы, имели большое влияние. Они появились на заре военных правительств — сёгунатов. Многих из них нанимали феодалы (даймё) для защиты своих территорий от вторжений, и истинный самурай пользовался уважением не только за умение владеть мечом, но и за преданность своему даймё, верность присяге.

Иногда самурай оказывался без хозяина по какой-то причине, и тогда он становился ронином. Ронины были изгоями, скитавшимися по стране. Часто они теряли своё положение в обществе, отказываясь служить новым хозяевам и учиться новым правилам. Ронины, как и традиционные самураи, внесли свой вклад в формирование японской культуры и традиций. В этом списке мы попробуем узнать о них чуть больше.