10 малоизвестных фактов о японских ронинах

Ронины в феодальной Японии — это воины-самураи, которые остались без хозяина из-за его смерти или предательства. Что с ними происходило дальше? Почему они часто становились изгоями и бунтарями, восставая против сёгуната? Давайте попробуем погрузиться хотя бы ненадолго в эту увлекательную главу истории Японии.
В японском обществе начиная с 12 века самураи, члены военной кастовой системы, имели большое влияние. Они появились на заре военных правительств — сёгунатов. Многих из них нанимали феодалы (даймё) для защиты своих территорий от вторжений, и истинный самурай пользовался уважением не только за умение владеть мечом, но и за преданность своему даймё, верность присяге.
Иногда самурай оказывался без хозяина по какой-то причине, и тогда он становился ронином. Ронины были изгоями, скитавшимися по стране. Часто они теряли своё положение в обществе, отказываясь служить новым хозяевам и учиться новым правилам. Ронины, как и традиционные самураи, внесли свой вклад в формирование японской культуры и традиций. В этом списке мы попробуем узнать о них чуть больше.
«Ронин» переводится как парящий человек, странствующий человек, странник или человек волны (то есть человек без цели, движущийся как волна океана). Появился этот термин впервые в периоды Нара (710–794) и Хайна (794–1185) и тогда он описывал крепостных, восставших против своих хозяев и сбежавших со службы.
Только в период Камакура (1185–1333) этот термин стал известен по всей Японии. Затем так начали называть самураев, которые бросили вызов японским традициям и были вынуждены скитаться. Ронинами называли не только восставших воинов, бунтарей, но и тех, кто становился бандитом, телохранителем, пиратом или убийцей, то есть людей вне закона.
Наибольшую известность феномен ронинов приобрел в период Эдо (1600–1878), когда из-за политической обстановки многие самураи вынуждены были превратиться в ронинов. Ранее, в период Сэнгоку, самураям разрешалось находить новых хозяев. Кодекс бусидо допускал службу у нового хозяина, если предыдущий даймё был убит в битве. Потребность в опытных воинах была большой и без дела они не оставались (и к сэппуку, или харакири, прибегать нужды не было).
Но к периоду Эдо ситуация выглядела уже иначе: японский лидер Тоётоми Хидэёси объединил страну с помощью сёгуната. Из-за этого мирного союза воины стали менее востребованы. Постепенно моральный кодекс самураев становился всё жестче: они больше не могли идти на службы к новому даймё, если прежний господин умер. У них практически не оставалось никакого выбора, кроме сэппуку. Это привело многих самураев на путь изгоев-ронинов. Им пришлось выживать, используя лишь то, что они хорошо знали: их мечи.
Сёгунат создал строгий социальный порядок, согласно которому самураи были ключевыми членами военной иерархии. Самураи служили своим хозяевам, даймё. Даймё служил сёгуну, а сёгун — императору.
У ронинов не было хозяев, и они больше не были частью этой элитной иерархии. Класс самураев смотрел свысока на ронинов, и те тоже не хотели иметь с ними ничего общего. Иногда ронинов называли «самураями-изгоями», но, скорее всего, так говорили только простолюдины. Самурай по определению означает «тот, кто служит». Следовательно, ронин не мог носить титул самурая, потому что у него больше не было господина, которому можно было бы служить.
В Японии с 12 по 19 века существовала четырёхуровневая классовая система. Ронины считались представителями более низкого социального класса, чем самураи, и относились к классу фермеров/крестьян. Ведь они больше не служили господину и у них не могло быть тех же привилегий, что у самураев.
По феодальной иерархии Японии быть ронином считалось позорным. В них видели людей, которые не выполнили свой долг перед своим господином и страной (сравнить это можно с позорным увольнением из современной армии, увольнением с волчьим билетом).
Основной целью самурая было служить своему даймё. Без хозяина они как бы теряли и честь, и цель. А из-за строгих кодексов бусидо, наложенных на самураев сёгунатом Токугава, многие ронины действительно становились преступниками. Трудно их винить, ведь они были жертвами системы, во многом работавшей против них.
Ронины были не только воинами без хозяина, но и считались мятежниками. Правила их больше не связывали. Самурайского кодекса чести они уже не придерживались. И практиковать восемь добродетелей бусидо им тоже больше не имело смысла. Но наверняка некоторые ронины все же продолжали жить по правилам, к которым привыкли, только не таким строгим.
Самый яркий пример все знают: когда даймё умирал, кодекс бусидо требовал, чтобы самураи совершили сэппуку — в противном случае они покроют себя позором. Это ритуальное самоубийство рассматривалось как почётный способ умереть, уйти вслед за господином. Однако ронины не подчинялись этой традиции.
Сёгунат считал ронинов непредсказуемыми и опасными, поскольку некоторые из них действительно становились бандитами. Другие шли в наемники или телохранители к богачам. Образ ронина как наёмника-убийцы, вооружённого двумя мечами, луком или посохом бо, был нарисован особо тёмными красками в период Эдо. Надо понимать, что не все ронины как один были преступниками.
Было много случаев, когда ронины объединялись в группы, брались за оружие и восставали против сёгуната и других властей. Самый известный случай — это история о 47 ронинах, также известная как Инцидент Ако.
47 ронинов были группой самураев без хозяина, которые отомстили за смерть своего даймё в 1703 году, убив придворного чиновника по имени Кира Ёсинака. Этот акт самурайской верности и мести позже был превращен в популярную пьесу и фильм.
Другой известный пример — восстание Кэйан 1651 года. Группа ронинов планировала заставить сёгунат Токугава относиться к ронинам с большим уважением. Этот военный переворот включал поджог города Эдо и набег на замок Эдо. Хотя восстание в конечном итоге потерпело неудачу, оно подтолкнуло сёгунат к ослаблению ограничений как для ронинов, так и для самураев в целом.
Хотя на самурая, ставшего ронином, часто смотрели свысока, были и самураи, которые сами стремились к такому образу жизни. Они считали, что смогут жить более свободно и достойно, если не будут связаны обновленным (и ужесточенным) кодексом бусидо.
В 19 веке движение ронинов стало особо привлекательным для самураев, недовольных властью. 260-летняя диктатура Токугавы близилась к концу. Многие желали избавить Японию от жителей Запада и восстановить императорскую семью в качестве законных правителей страны.
Многие самураи добровольно покинули своих хозяев, чтобы стать ронинами. Считается, что эти ронины вдохновили Реставрацию Мэйдзи, время, когда сёгунат Токугава (военное правительство) пришел к своему упадку. Это событие положило конец периоду Эдо в 1867 году.
В период Эдо из стиля ренга возникла новая независимая форма поэзии. Этот поэтический стиль, называемый хокку, стал популярным благодаря ронину по имени Мацуо Басё. Его стихи отличались от традиционной японской поэзии. Он не одобрял стиль, известный как хайкай и ренга. Вместо этого Басё начал анализировать искусство, написав хокку с 17-сложной структурой. Он назвал это «сёфу» или «стилем басё».
Работы Басё считаются одним из самых важных источников вдохновения для хайку. Его версия хокку трансформировалась в хайку позже, в 19 веке. Стихотворение Басё «Старый пруд!» считается старейшим произведением, представляющим современное хайку.
С окончанием феодализма в Японии роль ронинов и самураев изменилась. В период Мэйдзи страна подверглась серьезной модернизации, что в 1876 году привело к упразднению класса самураев. Воинам пришлось адаптироваться и встраиваться в общество уже на других началах.
Реставрация Мэйдзи привела к тому, что многие бывшие самураи пошли в армию или стали учителями, фермерами или торговцами. Реставрация Мэйдзи также открыла новые возможности для ронинов и помогла переосмыслить их место в японском обществе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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