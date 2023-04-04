А надо было в штукатуры и сварщики: когда все решили уйти в АйТи

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Повальное увлечение сферой IT и программированием в частности породило странные перекосы в рынке высоких технологий. Почти все стали разбираться в коде... А работать кому?! Шутки для тех, кто умеет программировать... или делает вид, что умеет.
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11.
Коротко о том, почему не стоит играть в онлайн-казино, да и вообще в казино, да и вообще...
14.
Можно быть уверенным, что ChatGPT никогда не заменит инженеров-сметчиков, потому что даже трезвый сметчик не всегда понимает, что прорабы пишут в своих наборах работ... А нейросеть кукухой поедет
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Метки: АйТи Юмор интересное подборка программирование шутки
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Подумайте и останьтесь программистами - может пенсию увидите.
В то время гружчики:
Да, и не надо тут затирать про "Фортран - жив!", он вам не Цой, на нём три калеки пишут.