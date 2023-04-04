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А надо было в штукатуры и сварщики: когда все решили уйти в АйТи

А надо было в штукатуры и сварщики: когда все решили уйти в АйТи

Автор:
04 апреля 2023 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: АйТи   Юмор   интересное   подборка   программирование   шутки   
3298
16
Повальное увлечение сферой IT и программированием в частности породило странные перекосы в рынке высоких технологий. Почти все стали разбираться в коде... А работать кому?! Шутки для тех, кто умеет программировать... или делает вид, что умеет.
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Метки: АйТи   Юмор   интересное   подборка   программирование   шутки   
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11  комментариев
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66k
doker Час назад
Сварщики и штукатуры МРУТ быстрее всех.

Подумайте и останьтесь программистами - может пенсию увидите.
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934
Arti 14 минут назад


В то время гружчики:

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5k
Горожанин Полчаса назад
С айтишниками имел дело - таких тупых свет не видавал. Реально тупые, освоят что-то элементарное, так уже на людей, которым это до лампочки, свысока смотрят и себя реально умными считают. Откровенные дибилоиды.
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9k
Dabus Полчаса назад
Кроме Вассермана, я если честно не встречал ещё программеров которые ушли из программирования в какие-то другие, или не связанные с IT направления.
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869
max20 39 минут назад
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17k
Михаил Гривин 48 минут назад
Так этого лысого черта зовут Профессор Фортран. Не удивительно, что он в веб-дизайнерах не разбирается, в его времена даже HTML ещё не было, не то, что веб-дизайнеров.

Да, и не надо тут затирать про "Фортран - жив!", он вам не Цой, на нём три калеки пишут.
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22
Дина 51 минуту назад
Так остануться в итоге айтишники и менеджеры. А, ну еще официанты!
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