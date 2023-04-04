FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1883 поста • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Бросила гулянки и ходит в церковь": истории про людей, которые навсегда изменили свою жизнь

"Бросила гулянки и ходит в церковь": истории про людей, которые навсегда изменили свою жизнь

Автор:
04 апреля 2023 14:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Поменялась   бросил пить   изменил жизнь   истории   истории из жизни   люди не меняются   
983
14

Принято считать, что люди не меняются. Но истории героев нашей подборки говорят об обратном. Привычный ритм и образ жизни не всегда выбирается навсегда.

×
×

А у вас есть такие знакомые, изменившие свою жизнь на 180С?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Поменялась   бросил пить   изменил жизнь   истории   истории из жизни   люди не меняются   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
wwwoffka 1 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45626



Другие посты автора
Популярное в сообществах
&nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое
 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится...
14 любопытных фотографий всяких редкостей
14 любопытных фотографий всяких редкостей
Набирающие популярность в сообществах
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Завершены каркасы зданий кампуса мирового уровня НГУ
Завершены каркасы зданий кампуса мирового уровня НГУ
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#интересное#дтп#авто аварии#СССР#полиция#Приколы#инцидент
#Юмор#история#машина#в мире#люди#подборка#шоу бизнес#животные#Фотографии#дети
#интересно#автомобили#факты#аварии#позитив#картинки#улыбнуло#кино#драка#истории
Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Удивлен, насколько прокачались бюджетные смартфоны Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту Мексиканская пара нашла новый способ накопить на мечту Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице «Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак Женщина нашла любовницу для неверного мужа, которая точь-в-точь похожа на неё, чтобы спасти брак Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз

На что жалуетесь?

Вернуться