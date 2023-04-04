"Бросила гулянки и ходит в церковь": истории про людей, которые навсегда изменили свою жизнь

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Принято считать, что люди не меняются. Но истории героев нашей подборки говорят об обратном. Привычный ритм и образ жизни не всегда выбирается навсегда.
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А у вас есть такие знакомые, изменившие свою жизнь на 180С?
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