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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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"А русалка - вот дела! - честь недолго берегла
И однажды, как смогла, родила.
Тридцать три же мужика - не желают знать сынка:
Пусть считается пока сын полка."
В. Высоцкий "Лукоморья больше нет…"