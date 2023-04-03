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Первоапрельские шутки крупных компаний в 2023 году. Как разыгрывали толстосумы

Первоапрельские шутки крупных компаний в 2023 году. Как разыгрывали толстосумы

Автор:
03 апреля 2023 15:11
Сообщество : Юмор
Метки: 1 апреля   2023 год   подборка   розыгрыши   фейки   шутки   
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Первое апреля — удивительный день в году. Не всегда понятно, что в новостной повестке правда, а что — нет. Но иногда даже похожие на правду шутки оказываются шутками. Хотя иногда розыгрыш настолько далеко заходит, что всё окончательно запутывается. Прожаренные ботинки и реабилитационные бассейны для дельфинов.

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Ювелирная компания решила представить мировой общественности бриллиантовые кроссовки. В это можно бы было поверить, но анонс мероприятия пришёлся на 1 апреля.

1 апреля презентована текстовая казуальная игра, посвящённая убийству того самого Соника, который стал логотипом компании Sega. Позже выяснилось, что игра на самом деле вышла.

1 апреля компания Nothing анонсировала выпуск пива. Позже выяснилось, что "никакущенское" пиво всё же появится на прилавках, но только летом 2023 года.


Производством займётся уэльская пивоварня Freetime Beer. Заявленное пиво будет изготовлено из риса. Сухой нефильтрованный лагер будет обладать грушевыми нотками.

Компания At.Kollective представила бутсы на гигантской 15-дюймовой (38-сантиметровой) подошве-платформе. Как ходить в такой обуви? Зато красиво. Нет!

Сиквел фильма "Дьявол носит Prada", которого на самом деле не будет. Первого апреля было объявлено о том, что Энн Хэтэуэй снимется в продолжении фильма. Якобы актриса уже приняла приглашение. Фанаты быстро раскусили псевдорелиз.

Первого апреля сеть быстрого питания МакДональдс объявила о выходе... обуви... еды... Это нечто, видимо, можно обуть, а ещё оно глубоко прожарено. Шутка!

Руководитель британской компании The Wave Ник Хаунсфилд предложил строить для дельфинов реабилитационные бассейны, чтобы те могли расслабляться, отдыхать и заниматься сёрфингом. Стоит отметить, что The Wave ­— крупная британская компания, специализирующаяся на строительстве бассейнов.

Производители компьютерной периферии Razer представили на 1 апреля симбиоз бритвы и мышки. Удобное устройство, которого пока никто на самом деле не додумался изготовить. А было бы удобно...


Британский филиал IKEA представил лимитированную коллекцию одежды и обуви, изготовленной из материалов полипропиленовой сумки Frankta. Оказалось, что это была шутка
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Как вас разыграли на 1 апреля?

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Метки: 1 апреля   2023 год   подборка   розыгрыши   фейки   шутки   
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Евгений 21 минуту назад
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