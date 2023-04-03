Первоапрельские шутки крупных компаний в 2023 году. Как разыгрывали толстосумы

1 апреля компания Nothing анонсировала выпуск пива. Позже выяснилось, что "никакущенское" пиво всё же появится на прилавках, но только летом 2023 года.





Производством займётся уэльская пивоварня Freetime Beer. Заявленное пиво будет изготовлено из риса. Сухой нефильтрованный лагер будет обладать грушевыми нотками.