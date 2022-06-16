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Оценить, не пробуя: вкус мяса разных животных

Оценить, не пробуя: вкус мяса разных животных

Автор:
16 июня 2022 12:17
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Животное   вкус   зверь   млекопитающее   мясо   особенность   рыба   
969
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Борьба между мясоедами и вегетарианцами не закончится никогда. Хоть она и вялотекущая.

Но даже те, кто не представляет своей жизни без сочных отбивных и нежных котлеток, все же употребляют традиционные сорта: свинину, говядину, баранину. Птицу, кролика, нутрию.  Между тем как других животных – и милых няшек, и грозных хищников тоже едят. Каково на вкус их мясо?


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Мясо гиппопотама активно используют в пищу в местах обитания этого животного. По описанию оно имеет сладковатый привкус, представляет собой что-то среднее между говядиной и бараниной.


Кит – это самое большое на планете млекопитающее. И мясо у него не похоже на рыбу: жесткое, похожее на дичь, требующее предварительного маринования. Его часто сушат или едят с большим количеством соусов и приправ.


Жирафье мясо одни считают нежным и сладковатым, а другие жестким. Охота на жирафа – мероприятие законное, но жестко регламентируемое.


Аллигаторов в Азии, ЮАР и южных штатах США считают деликатесом. Их мясо отличает твердая текстура и одновременно мягкий вкус. По мнению большинства, оно похоже на рыбу. Добыча аллигаторов официально разрешена, а еще их разводят на фермах специально ради мяса.


Горилла – это самая крупная и массивная на планете обезьяна. Мясо хоть и имеет относительно нежную текстуру, при этом солоноватое и не особенно приятное на вкус. Это не останавливает браконьеров: хоть охота на горилл и запрещена, любители экзотической еды периодически приобретают туши на африканских черных рынках.


Кенгуру обычно сравнивают с говядиной: мясо этого австралийского эндемика красное, нежное, обладает привкусом дичи. На территории Австралии охота на этих животных разрешена.


Именно так – странно описывают слонятину те, кто ее попробовал. Мясо одновременно включает и жирные, и студенистые, и жесткие части. В ареале обитания на слонов охотятся. А в остальных странах употребление этого вида мяса жестко регламентируется.


Медвежатина тоже напоминает дичь или говядину: довольно питательная, может быть как жирной, так и постной и даже сладковатой в зависимости от рациона зверя.


На пингвинов охотятся редко в силу ареала обитания, который очень ограничен. Но те, кому довелось попробовать их мясо, не в восторге: оно похоже на говядину, но маслянистое и со стойким рыбным послевкусием. Охота на пингвинов запрещена, если речь не идет о необходимости для выживания в экстремальных условиях.


Капибара – крупнейший в мире грызун. Мясо похоже на свинину с еле заметным рыбным привкусом.


Мясо львов и тигров напоминает свинину, но достаточно сухую, жесткую и с привкусом дичи. Охота на львов контролируется, и мясо даже иногда можно найти на мировых рынках. Полосатые хищники под угрозой исчезновения, поэтому встретить их мясо можно только на рынках Азии, очень редко. Любители экзотики считают его деликатесом и верят в чудодейственные свойства.


Собственно, это лошадь и есть. И мясо зебры похоже на  конину: красное, жестковатое, тягучее. При желании можно найти его на разных экзотических рынках мира.

А вам доводилось есть какое-нибудь экзотическое мясо?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Животное   вкус   зверь   млекопитающее   мясо   особенность   рыба   
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68k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Andrey 20 минут назад
постоянно тушенку из козлят в деревне делали, больше ни на что самцы не пригодны, интересный вкус у мяса
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299
Сергей 21 минуту назад
Бегемот (гиппопотам) это речная лошадь, а не свинья!
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965
Злодей 58 минут назад
В питере есть ресторан (наверное есть, был там лет 8 назад)назывался Охота.вроде бы. Ел там бобра и медведя.На кубе ел черепаху. Скажу так - мясо как мясо. Я не дегустат,что бы сильно разбираться.Во франции брали лягух - вкус что то между курицей\рыбой.
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25k
Ваня Час назад
кенгуру, мишку и зебру кушал, остальных нет...
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14k
Александр Час назад
Мясоеды не борются с веганами, ни один мясоед не будет заставлять кого-то есть мясо, не хочет есть, так мясоеду больше достанется.
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753
Змей Горыныч 2 часа назад
Лосятину. А вот китового мяса на ДВ было много. И так, и сосиски и колбаса....
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44k
Максим Т. 2 часа назад
"Борьба между мясоедами и вегетарианцами не закончится никогда. Хоть она и вялотекущая." - да пусть грызут свой бамбук, лишь бы к людям не лезли!)
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Я жрал змею, гадюку. Неописуемо!
В смысле не помню вкус. Давно очень, 80-х годах
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Можно быть кем угодно, главное принять факт, что человек всеядный и мясо ему необходимо. По крайней мере на данном этапе.
Не если бы мясо, скорее всего не было бы нынешнего человека. Это наша природа. Так что спора нет.
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1k
Шурман 2 часа назад
Из всего перечисленного пробовал только 3их , да и про акул тоже на любителя , меня просят их не выпускать а отдавать , уверяют что вкусное мясо или про морских драконов или стрел или петухов . Честно это все на любителя . По мне только баранина или оленина или говядина или свинина , курятину тоже не люблю .
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