Оценить, не пробуя: вкус мяса разных животных

Борьба между мясоедами и вегетарианцами не закончится никогда. Хоть она и вялотекущая.
Но даже те, кто не представляет своей жизни без сочных отбивных и нежных котлеток, все же употребляют традиционные сорта: свинину, говядину, баранину. Птицу, кролика, нутрию. Между тем как других животных – и милых няшек, и грозных хищников тоже едят. Каково на вкус их мясо?
Мясо гиппопотама активно используют в пищу в местах обитания этого животного. По описанию оно имеет сладковатый привкус, представляет собой что-то среднее между говядиной и бараниной.
Кит – это самое большое на планете млекопитающее. И мясо у него не похоже на рыбу: жесткое, похожее на дичь, требующее предварительного маринования. Его часто сушат или едят с большим количеством соусов и приправ.
Жирафье мясо одни считают нежным и сладковатым, а другие жестким. Охота на жирафа – мероприятие законное, но жестко регламентируемое.
Аллигаторов в Азии, ЮАР и южных штатах США считают деликатесом. Их мясо отличает твердая текстура и одновременно мягкий вкус. По мнению большинства, оно похоже на рыбу. Добыча аллигаторов официально разрешена, а еще их разводят на фермах специально ради мяса.
Горилла – это самая крупная и массивная на планете обезьяна. Мясо хоть и имеет относительно нежную текстуру, при этом солоноватое и не особенно приятное на вкус. Это не останавливает браконьеров: хоть охота на горилл и запрещена, любители экзотической еды периодически приобретают туши на африканских черных рынках.
Кенгуру обычно сравнивают с говядиной: мясо этого австралийского эндемика красное, нежное, обладает привкусом дичи. На территории Австралии охота на этих животных разрешена.
Именно так – странно описывают слонятину те, кто ее попробовал. Мясо одновременно включает и жирные, и студенистые, и жесткие части. В ареале обитания на слонов охотятся. А в остальных странах употребление этого вида мяса жестко регламентируется.
Медвежатина тоже напоминает дичь или говядину: довольно питательная, может быть как жирной, так и постной и даже сладковатой в зависимости от рациона зверя.
На пингвинов охотятся редко в силу ареала обитания, который очень ограничен. Но те, кому довелось попробовать их мясо, не в восторге: оно похоже на говядину, но маслянистое и со стойким рыбным послевкусием. Охота на пингвинов запрещена, если речь не идет о необходимости для выживания в экстремальных условиях.
Капибара – крупнейший в мире грызун. Мясо похоже на свинину с еле заметным рыбным привкусом.
Мясо львов и тигров напоминает свинину, но достаточно сухую, жесткую и с привкусом дичи. Охота на львов контролируется, и мясо даже иногда можно найти на мировых рынках. Полосатые хищники под угрозой исчезновения, поэтому встретить их мясо можно только на рынках Азии, очень редко. Любители экзотики считают его деликатесом и верят в чудодейственные свойства.
Собственно, это лошадь и есть. И мясо зебры похоже на конину: красное, жестковатое, тягучее. При желании можно найти его на разных экзотических рынках мира.
А вам доводилось есть какое-нибудь экзотическое мясо?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В смысле не помню вкус. Давно очень, 80-х годах
Не если бы мясо, скорее всего не было бы нынешнего человека. Это наша природа. Так что спора нет.