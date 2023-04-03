McDonald's временно закрывает свои офисы в США для сокращения персонала

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на время реструктуризации бизнеса закроет офисы в США. Во время этого будет сокращение персонала. Сейчас в компании работают более 150 000 человек, 70% из которых за пределами США.
The Wall Street Journal сообщает, что сотрудники компании получили сообщение, в котором говорится, что компания сообщит о всех ключевых решениях, связанных с численностью персонала, в течение недели с 3 апреля. В то время, пока компания будет принимать кадровые решения, сотрудники будут работать из дома. Компания просит сотрудников отменить все встречи с другими подрядчиками в штаб-квартирах.
McDonald's отказался комментировать своё решение в воскресенье, 2 апреля, количество увольняемых сотрудников, пишет, уточняет Forbes.
Источник:
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Хватило кусочка.
Ну всё,блин,капец.....
Вкусно и точка...