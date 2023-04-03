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McDonald's временно закрывает свои офисы в США для сокращения персонала

McDonald's временно закрывает свои офисы в США для сокращения персонала

Автор:
03 апреля 2023 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   интересное   офисы   персонал   ресторан   сокращение   фото   
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на время реструктуризации бизнеса закроет офисы в США. Во время этого будет сокращение персонала. Сейчас в компании работают более 150 000 человек, 70% из которых за пределами США.

The Wall Street Journal сообщает, что сотрудники компании получили сообщение, в котором говорится, что компания сообщит о всех ключевых решениях, связанных с численностью персонала, в течение недели с 3 апреля. В то время, пока компания будет принимать кадровые решения, сотрудники будут работать из дома. Компания просит сотрудников отменить все встречи с другими подрядчиками в штаб-квартирах.

McDonald's отказался комментировать своё решение в воскресенье, 2 апреля, количество увольняемых сотрудников, пишет, уточняет Forbes.

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Метки: McDonald's   интересное   офисы   персонал   ресторан   сокращение   фото   
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5  комментариев
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9k
krivsan Час назад
ну все, капец,вкусно и точка
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foggen2 18 минут назад
Зашёл,блин,поесть....
Хватило кусочка.
Ну всё,блин,капец.....
Вкусно и точка...
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454
Вася Васильев Полчаса назад
Кизdец и точка )) хотя странно эта рыгаловка для тех кто на велфере а их только больше становится.
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5k
onebibis Полчаса назад
Переименовывать будут во "Вкусно и точка". Понравилось
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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