McDonald's временно закрывает свои офисы в США для сокращения персонала

The Wall Street Journal сообщает, что сотрудники компании получили сообщение, в котором говорится, что компания сообщит о всех ключевых решениях, связанных с численностью персонала, в течение недели с 3 апреля. В то время, пока компания будет принимать кадровые решения, сотрудники будут работать из дома. Компания просит сотрудников отменить все встречи с другими подрядчиками в штаб-квартирах.

McDonald's отказался комментировать своё решение в воскресенье, 2 апреля, количество увольняемых сотрудников, пишет, уточняет Forbes.