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В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках

В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках

Автор:
02 апреля 2023 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: английский язык   власти   вывески   законопроект   краснодар   ребрендинг   
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Власти Краснодара решили встать в авангарде патриотизма и готовят законопроект, запрещающий вывески на англоязычных языках.

В феврале этого года мэр Краснодара Евгений Наумов провел инспекцию внешнего вида города и остался крайне недоволен огромным количеством вывесок на английском языке. "Не патриотично всё это!" - решил мэр и анонсировал публичные слушания за изменение правил благоустройства.

По словам мэра, "В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90 % вывесок на русском языке". Так что в ближайшее время предпринимателей ждет добровольно-принудительный ребрендинг.


Во время этих слушаний будет обсуждаться не только запрет на англоязычные вывески, но и расширение перечня магистральных улиц и прочие важные штуки для города.


Друзья, а как вы считаете, стоит ли бороться с англоязычными вывесками или пусть висят?

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Метки: английский язык   власти   вывески   законопроект   краснодар   ребрендинг   
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6  комментариев
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2k
PbIBOK 21 минуту назад
Долго провозился с постом и опоздал на сутки...
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1k
Sanek 3 минуты назад
Всякой фигнёй занимаются. Лишь бы не реальными проблемами
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58k
Опиум для народа 4 минуты назад
А мэр не хочет назваться обратно главой города, к примеру. А то непатриотично как-то. Да и само слово "патриотизм" англоязычное.
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32k
Snork Snorkoff 9 минут назад
англоязычные языки это сильно
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10k
Ф Ив 20 минут назад
Думаю тут стоит вспомнить, что в англоязычных странах если и есть русские вывески, то только в районах компактного проживания русскоязычных людей. И сдается мне эта была первоапрельская шутка.
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2k
Alex 22 минуты назад
Дол**бы...
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