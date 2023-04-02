В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках

Власти Краснодара решили встать в авангарде патриотизма и готовят законопроект, запрещающий вывески на англоязычных языках.
В феврале этого года мэр Краснодара Евгений Наумов провел инспекцию внешнего вида города и остался крайне недоволен огромным количеством вывесок на английском языке. "Не патриотично всё это!" - решил мэр и анонсировал публичные слушания за изменение правил благоустройства.
По словам мэра, "В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90 % вывесок на русском языке". Так что в ближайшее время предпринимателей ждет добровольно-принудительный ребрендинг.
Во время этих слушаний будет обсуждаться не только запрет на англоязычные вывески, но и расширение перечня магистральных улиц и прочие важные штуки для города.
Друзья, а как вы считаете, стоит ли бороться с англоязычными вывесками или пусть висят?
Источник:
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