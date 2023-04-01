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Одна из причин, по которой стоит пристегиваться

Одна из причин, по которой стоит пристегиваться

Автор:
01 апреля 2023 21:13
Метки: Юмор   глупость   происшествия   
826
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И ещё несколько видео про глупых людей.

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Метки: Юмор   глупость   происшествия   
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2k
Капитошка Автор поста 15 часов назад
Ещё приколюха.
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15k
куджо Час назад
Ща набегут адебты лучше вылететь и выжить чем в лЯпешку, и обязательно с примером рассказа от друга брата свата из жизни. У меня тоже подружка вылетела, одна она и пострала по итогу...
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Бурухляев перелогинился?
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5k
Горожанин 6 часов назад
Ну, неплохая подборка. Зачёт. Да какой там! Плюс - однозначно!!!
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20k
What??? 14 часов назад
Хрустящий прям таки отлично в грузовик впечатался, аж сдвинул его малех!
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−35
TemoN 15 часов назад
нормас
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