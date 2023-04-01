Одна из причин, по которой стоит пристегиваться

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И ещё несколько видео про глупых людей.
Не словил.
Хоть жив остался.
Неприятно.
Тяжелые будни блохеров…
Чтобы не расслаблялся .
В Индонезии мотохруст славно упоролся об стоячую фуру.
Всего лишь одно видео и так много боли.
Метросексуал.
Никогда так не делайте.
Особенности домашнего блогинга.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: воду, огонь и как говядина мстит кожаным.
Эпичность этого видео зашкаливает!
Блогеры,такие блогеры.
Был пацан и нет пацана!
Эту тусовку она запомнит надолго.
Похож на африканского лекаря.
Унесённый грузовиком.
Восстание машин
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Метки: Юмор глупость происшествия
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