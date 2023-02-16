Оригинальные боги неизвестных пантеонов

Пытаясь объяснить явления природы, люди донаучных времён не мудрствовали лукаво и придумывали под каждое своего бога или богиню.
Потом в основных мировых религиях одеяла пантеонов свернули с целью упрощения до одного основного божества. Слава об определённых могущественных небожителях древности дошла и до наших дней. Чего только стоят египетские или греческие боги. Но о некоторых – весьма экзотических знают разве что только специалисты узких областей. Больно уж эти существа нестандартные и специфические.
Сопону – бога оспы придумали зачем-то представители западноафриканского народа йоруба. Ну, как зачем-то: вполне даже с конкретными коммерческими целями. Жрецы пугали соплеменников эпидемией, если они не откупятся от Сопоны.
Культ был не совсем легальным. И жрецы, не получившие откупа, приходили к скрягам домой ночью и бомбардировали спящих землёй с могил, где были похоронены умершие от оспы. Несколько особо деятельных даже отправилось за решётку по причине угрозы эпидемии. Сопона канул в Лету после появления вакцины от оспы.
У инуитов – североамериканских эскимосов одно время муссировалась тема, в соответствии с которой боги давали знать о своём присутствии в мире людей разными способами. В том числе экстравагантными. И божок по имени Матшишкапеу как раз и общался с паствой посредством музыки флатуленции. Такое вот божество пуков. Грубо говоря, пердун.
Каждый пук на полном серьёзе трактовался, исходя из характеристик – громкости, длительности, насыщенности и прочих показателей – как высшее духовное послание с тем или иным смыслом.
Этот бог появился в Риме одним из первых. Термин или Терминус заведовал всякого рода границами. А инструментарием, которым он пользовался, были расположенные на границах столбы и камни.
Если кто-то решал дерзнуть и передвинуть их, то есть изменить границу, то любой римский мимокрокодил имел полное моральное право тут же на месте стереть нарушителя в порошок.
Но быстрая смерть от гнева великого пограничника почиталась счастьем. В качестве упредительной меры, дабы не гневить Термина и не добавлять ненужной работы, придумали писать на столбах предупреждение: нарушитель мог умереть и естественной смертью. Но с оговоркой – последним в семье. То есть ему предстояло жить и хоронить всех родных – не только родителей, но и супруга/супругу, братьев/сестёр, детей/внуков.
Должность богини очищения Тлацолтеотль, конечно, на словах изящная. А вот на деле… Точнее, на устах были проблемы, ибо изображалась покровительница чистоты с губами, измазюканными чем-то подозрительно коричневым.
Хотя, чего там подозрительного, когда всё прозрачно: под всеобщим очищением ацтеки понимали устранение отходов жизнедеятельности, то есть банальных фекалий. А ещё гниющих органических остатков, в том числе животных и людей. А что делать, ведь чистота – залог здоровья. А порядок – прежде всего.
Представьте себе, что в холодильнике лежит кусок бекона. И сколько от него не отрезай, меньше он не станет. Вот это был бы рай на земле… Между тем в скандинавской мифологии был такой божественный кабанчик по кличке Сехримнир.
Поскольку реальным пацанам для подкрепления сил нужда еда, и не всякие там листики-цветочки, а мясо, ибо бои, сражения и всё такое требуют сил. В связи с этим и сочинили этого вечного поросёнка. Вечером его подают на пир в честь очередного лучшего воина, удостоившегося чертогов Вальхаллы.
Воинство угощается от души, не экономя и ни в чём себе не отказывая. А утром радостно похрюкивающий Сехримнир с нетерпением ожидает, когда его в очередной раз заколбасят и сожрут ненасытные викинги.
Чтобы не упустить из виду какую-то мелочь, могущую оказаться важной, греки на всякие пожарные сочинили универсального Безымянного. Он автоматически назначался ответственным за всё, что изобретатели пантеона основных богов забыли учесть. Безымянному или Агностосу и храм возвели в Афинах. Чтобы всё чин по чину, всё как людей, в смысле, у других богов.
История об эпидемии чумы запротоколирована самым известным бочкожителем Диогеном. Жертвы в виде овечек, чья кровь искупала алтари богов, не действовали. Чума свирепствовала. И тогда Эпименид – авторитетный поэт, жрец и провидец предложил отправить парочку и так обречённых отар на холм Ареопаг. С целью просто погулять, свежей травки пощипать.
А там, где уставшие овечки улягутся, строить алтари и приносить на них жертвы. Поскольку так угодно богам. На местах холма, которые ещё не успели отжать для ведущих богов, ставили алтари во славу Безымянного – без опознавательных знаков.
А о каких странных божествах доводилось слышать вам?
Источник:
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