Оригинальные боги неизвестных пантеонов

Этот бог появился в Риме одним из первых. Термин или Терминус заведовал всякого рода границами. А инструментарием, которым он пользовался, были расположенные на границах столбы и камни.

Если кто-то решал дерзнуть и передвинуть их, то есть изменить границу, то любой римский мимокрокодил имел полное моральное право тут же на месте стереть нарушителя в порошок.