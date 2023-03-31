Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать

Вот говорят, что в СССР женились - и всю жизнь счастливо жили в браке, да и разводов было меньше. Если вообще были. При этом осуждая современную молодёжь, мол, сейчас люди через годик совместной жизни уже и знать друг друга не хотят. Но так ли всё идеально было в прошлом?