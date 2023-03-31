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Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать

Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать

Автор:
31 марта 2023 12:27
Сообщество : СССР
Метки: Несчастная любовь   браки в ссср   дед с бабкой поженились   истории из жизни   история любви   любовь ссср   отношения   
3111
15

Вот говорят, что в СССР женились - и всю жизнь счастливо жили в браке, да и разводов было меньше. Если вообще были. При этом осуждая современную молодёжь, мол, сейчас люди через годик совместной жизни уже и знать друг друга не хотят. Но так ли всё идеально было в прошлом?

Конечно, были и счастливые истории любви, но сегодня речь пойдёт совсем о других. О тех, о которых говорить не принято.

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А вы знаете реальную историю любви ваших родственников?

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Метки: Несчастная любовь   браки в ссср   дед с бабкой поженились   истории из жизни   история любви   любовь ссср   отношения   
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20  комментариев
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13k
Antique computer 2 часа назад
Какие интересные истории. Жалко только, что п-ж.
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41k
Лесли 🥰 11 минут назад
Моя бабушка, мамина мама, когда осталась одна с ребёнком вышла так замуж. Дед мой ей говорит, выходи за меня, ты же всё равно одна. Она и вышла, хотя не любила его. А родили ещё двоих детей. Но, дед выпить любил и гонял бабушку! Но, она вот почему-то не уходила от него. При нас, когда мы были в гостях, этого не видели. Но, это знала мама, а потом и я увидела, когда маленькая была. И к нам не ушла от него. Обоих уже нет.
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107
Алекс 24 минуты назад
"Ледянящие кровь истории"! Автор тренинг по придумыванию заголовков посещал? Прочитал пару историй, совсем заледенел и на всякий случай прекратил - мало ли что...
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44k
Aleksandr 46 минут назад
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4k
dangora 52 минуты назад
Что характерно, большая часть историй, это как раз отголоски царских времен, когда решали за молодых родители, когда главное приданое и положение. Именно при СССР стали жениться по любви, поскольку большая часть населения стала находиться в примерно равном социально-финансовом положении. Ну а дурь в стиле "назло любимому за другого выйду" она в любое время существовала наверное.
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1k
Duke_kir 56 минут назад
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88k
Феофан 58 минут назад
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41k
Франц Лефорт Час назад
Кукурузина,найди уже себе мужика и перестань постить херню!!!
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2k
Vladislav Grigorenko Час назад
Во-во! Мне тоже одна бабушка рассказывала, какие ужАсы творились в этом сэсэсэре, а один дедушка даже книжки про это писал, фамилиё у него ещё такое... про женится... Солженитсын! Он даже помер потом, от того что не по любви...
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354
fedding Час назад
Моя бабушка, по маминой линии, была из какого-то церковного рода. Соответственно в советское довоенное время, крайне бедного. Жили в деревне, в Оренбуржье. Ее родители решили выдать ее замуж, за парня из зажиточной семьи. Таких потом, кулаками стали называть. Парень (в последствии мой дед), был редкосной сволочью, к тому же инвалидом (что-то с ногами, ступни были, какие-то недоразвитые). Естественно бабушка не хотела, так как любила другого. Как рассказывала бабушка: "Мать закрыла в сарае, без воды и еды, на неделю. Стала как шелковая. За любого готова была пойти". И вышла замуж, и терпела всю жизнь. Вот такие были нравы.
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2k
RaiJu Час назад
Хрен знает, мои родители поженились по любви и до сих пор живут и счастливо, им 70+
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19k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну жил где то полгода с девушкой,женится как то особо не собирался. Она и говорит давай выходи за меня , я как то нет особого желания .
Тогда говорит заяву на тебя накатаю ,у меня брат в МВД.
Я ну ладно уговорила ,веди в ЗАГС,все равно до тебя со мной никто больше 2 недель не уживался.
Ну и живем 30 лет ,2 дочери.
Пока документы подавали правда СССР успел развалится, так что свадьба была уже в РФ.
Если что ,все так и было но естественно ничего серьезного, так шутили .
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8k
Том Сойер 2 часа назад

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26k
Serg2001 2 часа назад
Правильно! В СССР никакой любви и не было. Её к нам с Запада в 91-м завезли... вместе с джинсами, жувачкой и капитализмом... )))))))))))))))))))))))))

Зато теперь любви хоть отбавляй. Лишь бы бабки были.
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943
Олег Квирулянт 2 часа назад
Чем моложе детишки, тем хуже им жилось про коммунистах.
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418
Руслана Тарасова 2 часа назад
"Спелая кукурузника" как всегда в своем репертуаре. Опять понапридумывала всякой куйни, понадергивала бреда из разных источников и сляпал(а) данный пост. Ну нафига мне этот выдуманный мир нужен?
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65k
doker 2 часа назад
Хе, удивили...

Я женился, чтобы стать "на очередь" и получить квартиру.
А мой пращур, помнится, украл в соседнем племени себе жену, прибив её родственников. С тех пор, наверное, тёщи бывают такие неадекватные.

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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Бабушки:
Ссылка youtu.be
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Спелая кукурузинка

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