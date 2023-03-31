Леденящие кровь истории любви из СССР, которые не любят вспоминать

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Вот говорят, что в СССР женились - и всю жизнь счастливо жили в браке, да и разводов было меньше. Если вообще были. При этом осуждая современную молодёжь, мол, сейчас люди через годик совместной жизни уже и знать друг друга не хотят. Но так ли всё идеально было в прошлом?
Конечно, были и счастливые истории любви, но сегодня речь пойдёт совсем о других. О тех, о которых говорить не принято.
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1. Пользователи соцсетей поделились историями своих родственников, проживших в браке долгие годы
А вы знаете реальную историю любви ваших родственников?
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Метки: Несчастная любовь браки в ссср дед с бабкой поженились истории из жизни история любви любовь ссср отношения
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Тогда говорит заяву на тебя накатаю ,у меня брат в МВД.
Я ну ладно уговорила ,веди в ЗАГС,все равно до тебя со мной никто больше 2 недель не уживался.
Ну и живем 30 лет ,2 дочери.
Пока документы подавали правда СССР успел развалится, так что свадьба была уже в РФ.
Если что ,все так и было но естественно ничего серьезного, так шутили .
Зато теперь любви хоть отбавляй. Лишь бы бабки были.
Я женился, чтобы стать "на очередь" и получить квартиру.
А мой пращур, помнится, украл в соседнем племени себе жену, прибив её родственников. С тех пор, наверное, тёщи бывают такие неадекватные.