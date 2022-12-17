В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким

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Этот интересный дом находится в одном из пригородов Токио, и спроектирован архитектором Кота Мидзуиси. Хотя снаружи дом выглядит несуразным и даже тесным, внутри всё совсем по-другому.
Этот необычный узкий дом, который находится в одном из пригородов Токио, спроектировал японский архитектор Кота Мидзуиси. Ему удалось возвести дом интересной формы со всем необходимым (и даже больше), при этом площадь здания составляет всего 55 квадратных метров. Со всех сторон дом выглядит маленьким и тесноватым, например, для семьи, но внутри он выглядит совсем по-другому.
Клаустрофобы могут не бояться, ведь внутри дом достаточно просторный: два этажа, кухня, ванная комната, детская, спальня, гостиная с большими окнами. Он спроектирован для семьи из трёх человек. Дизайнеры обустроили всё очень грамотно и со своими особенностями - например, в качестве перегородки между спальней и гостиной выступает штора - её можно задвинуть во время сна, а можно открыть, чтобы было больше пространства. Возле домика есть место для небольшого сада или игровой площадки, а также стоянка для автомобиля.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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