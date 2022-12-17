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В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким

В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким

Автор:
17 декабря 2022 08:30
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   архитектор   архитекторы   архитектура   дом   дома   необычное   фото   фотографии   
3031
15
Этот интересный дом находится в одном из пригородов Токио, и спроектирован архитектором Кота Мидзуиси. Хотя снаружи дом выглядит несуразным и даже тесным, внутри всё совсем по-другому.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   архитектор   архитекторы   архитектура   дом   дома   необычное   фото   фотографии   
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11  комментариев
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1k
Сергей Час назад
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362
Liberman 11 секунд назад
Да так то... Как яхта/корабль. - на яхте норм жить
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39k
Example 6.2.6 18 минут назад
Ну, я в хрущёвке живу, на мой взгляд дом нормальный.. второй этаж конечно, я бы делал по другому, а то там пространства как в вигваме, крышу бы плоскую под наклоном пустил, чтоб потолок был ровным, но в целом дом как дом, у многих дачи куда скромнее, а многие в "евро-однушках" московских площадью 11 квм живут.
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71k
Пётровыч 18 минут назад
Этот дом маленький.
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2k
CynepCTepBa 18 минут назад
поставить главной картинкой на новость торец, шириной 1 м, написать смотрите какой маленький дом, а то что он расширяется потом не важно, главное заманить в новость, ну так то да, сработало
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18k
Шуруп Полчаса назад
Построили, - маловата будет ..
И тут всегда появляется телеобъектив ...
И ого-го !! Давайте все к нам ...
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9k
Barachek_Obachek 47 минут назад
Они мелкие, им хватит. Нормальному же человеку, только в центре комнаты стоять во весь рост можно
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31k
Юр21 58 минут назад
Будка собачья.
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5k
Горожанин Час назад
В жизни такое часто бывает. Вроде узко, а на самом деле - ого-го!
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129
Мария Виндзор Горожанин 46 минут назад
это вы о чем, стесняюсь спросить?
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