В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким

Клаустрофобы могут не бояться, ведь внутри дом достаточно просторный: два этажа, кухня, ванная комната, детская, спальня, гостиная с большими окнами. Он спроектирован для семьи из трёх человек. Дизайнеры обустроили всё очень грамотно и со своими особенностями - например, в качестве перегородки между спальней и гостиной выступает штора - её можно задвинуть во время сна, а можно открыть, чтобы было больше пространства. Возле домика есть место для небольшого сада или игровой площадки, а также стоянка для автомобиля.