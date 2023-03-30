Снег растаял, а вместе с ним и асфальт. Всё о бордюре и тротуаре

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Наглядное руководство о том, как не стоит устанавливать бордюрный камень и укладывать асфальт. Подборка странных ситуаций, которые могли произойти лишь под чутким руководством дорожных рабочих.
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наверно 30% плитки разъё*бано ломами, либо пошкрябано ковшом трактора, ну типа мы так снег чистим...
Притча о запрещающем знаке в виде бетонной плиты поперёк во всей красе.
Ну не понимают некоторые индивидумы, что парковаться на газона нехорошо.