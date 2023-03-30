Снег растаял, а вместе с ним и асфальт. Всё о бордюре и тротуаре

Хакерам удалось взломать Tesla Model 3 (3 фото)

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Так уж ли хороши дороги за пределами России?

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"Две беды России нашли друг друга": внедорожник депутата-единоросса провалился в яму в Ульяновске