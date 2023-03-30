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Снег растаял, а вместе с ним и асфальт. Всё о бордюре и тротуаре

Снег растаял, а вместе с ним и асфальт. Всё о бордюре и тротуаре

Автор:
30 марта 2023 18:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   асфальт   бордюр   дорогие   дорожное покрытие   разметка   тротуар   
1453
19
Наглядное руководство о том, как не стоит устанавливать бордюрный камень и укладывать асфальт. Подборка странных ситуаций, которые могли произойти лишь под чутким руководством дорожных рабочих.
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Метки: Прикол   асфальт   бордюр   дорогие   дорожное покрытие   разметка   тротуар   
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3  комментария
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3k
poбт 58 минут назад
я вот тут прошелся по весне по парковой зоне и что же я увидел

наверно 30% плитки разъё*бано ломами, либо пошкрябано ковшом трактора, ну типа мы так снег чистим...
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12k
Женя 19 минут назад
А что не так?
Притча о запрещающем знаке в виде бетонной плиты поперёк во всей красе.
Ну не понимают некоторые индивидумы, что парковаться на газона нехорошо.
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