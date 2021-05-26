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Так уж ли хороши дороги за пределами России?

Так уж ли хороши дороги за пределами России? (16 фото)

Автор:
26 мая 2021 13:09
Сообщество : Автомир
Метки: асфальт   дороги   дорожное плотно   дорожное покрытие   интересное   качество дорог   подборка   
1967
16

Прокатимся на автомобилях Google по дорогам мира и оценим качество дорожного полотна. Интересно, так уж ли хороши дороги в Европе, Азии и Северной Америке?

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Метки: асфальт   дороги   дорожное плотно   дорожное покрытие   интересное   качество дорог   подборка   
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15  комментариев
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4k
Денис Колосов Час назад
Я не думаю, что там есть дороги класса, аналогичные дорогам тверской области-)
во всяком случае я не встречал ничего хоть близко похожего в странах: Италия, Швейцария, Франция, Австрия, Финляндия, Польша, Германия..
Да бывают трещины, заплатки, но мест где оставить подвеску или колесо - не встречал.
В РФ федеральные трассы - хорошие, но региональные.. тут от региона зависит..
Где то, как Тверская область или Марий Эл - ужас ужас, а где то - отличные.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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4k
Владимир 2 минуты назад
автор сравнивает теплое с мягким
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6k
insaider 2 минуты назад
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10k
Bill 10 минут назад
Такие сравнения были актуальны лет 20 назад. Как человек, проводящий половину времени "там" - заявляю категорически: сейчас никакой особой разницы нет.
Качество дорог определяется исключительно плотностью проживающего вокруг населения. Технологии одни и те же. Воруют на строительстве везде одинаково. Ну, плюс-минус.
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3k
Юра Гагарин 15 минут назад
да нормальные у нас дороги, чего вы прикопались,
для такой огромной страны вполне немало хороших дорог
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262
Ivan Shotgun 16 минут назад
Короче грунтовые дороги в финляндии ровнее чем у нас "асфальт"- это всё, что я узнал из этого поста
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27k
АнтонПолднев 46 минут назад
Японию-то зря приплели. В стране, где землетрясения бывают чаще, чем выпуски новостей, трещины в асфальте вряд ли нонсенс.
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649
Hunde Beißer2 58 минут назад
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3k
AlekseiTFS Час назад
Надо сравнивать дороги в Москве с каким нить заброшенным посёлком в Европе. А в заголовке писать *Дороги у нас и у них* Очень выигрышный вариант я вам скажу :-)
Просто дорога,через просто поле. А есть просто города,где такого просто днём с огнём не повстречать.
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3k
Outcast Час назад
Какие ужасные дороги, аж несколько трещин и щебёнка без ям. Не то что наш жидкий асфальт с перфорацией.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Это совсем другое!
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