Так уж ли хороши дороги за пределами России?

1967
16
Прокатимся на автомобилях Google по дорогам мира и оценим качество дорожного полотна. Интересно, так уж ли хороши дороги в Европе, Азии и Северной Америке?
×
Хоккайдо, Япония. Вроде бы дороги нормальные, но если присмотреться, то видно, что всё полотно в трещинах
По-настоящему неплохие дороги в Швейцарии, Исландии, Канаде и Австралии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда ты гуманитарий, но в душе инженер
- Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
- 10 животных, которые исчезли с лица Земли
- Весна пришла: морозы закончились, началась... грязь
- IT-юмор для тех, кто в теме
28
Понравилось28
Новости партнёров
во всяком случае я не встречал ничего хоть близко похожего в странах: Италия, Швейцария, Франция, Австрия, Финляндия, Польша, Германия..
Да бывают трещины, заплатки, но мест где оставить подвеску или колесо - не встречал.
В РФ федеральные трассы - хорошие, но региональные.. тут от региона зависит..
Где то, как Тверская область или Марий Эл - ужас ужас, а где то - отличные.
Качество дорог определяется исключительно плотностью проживающего вокруг населения. Технологии одни и те же. Воруют на строительстве везде одинаково. Ну, плюс-минус.
для такой огромной страны вполне немало хороших дорог
Просто дорога,через просто поле. А есть просто города,где такого просто днём с огнём не повстречать.