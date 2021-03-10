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Дорожные ямы как вид искусства

Дорожные ямы как вид искусства (16 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:49
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Города России   асфальт   дорожное покрытие   прикол   ямы   ямы на дорогах   ямы на дороге   
928
16

Неофициальный гид по ямам России.

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Метки: Города России   асфальт   дорожное покрытие   прикол   ямы   ямы на дорогах   ямы на дороге   
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10  комментариев
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280
Bonefacius 17 минут назад
Вот тоже интересная видеокартина, но не из России. Называется "Прощай, подвеска!":)
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30k
семён 52 минуты назад
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9k
Михалыч 55 минут назад
Ну, провалы везде случаются.
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30k
семён 58 минут назад
Лос-Анджелес(где зимы просто не бывает)
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30k
семён Час назад
Румыния
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30k
семён Час назад
Тоже на просторах пиндосии
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30k
семён Час назад
Чикаго.

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30k
семён Час назад
Нью-Йорк
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8k
harlamov семён Полчаса назад
Не знаю как там у вас в Америке, но мы в России живём и нас только российские дороги интересуют. А они у нас гавно. Это я и без интернета знаю. И про воровство и откаты российских чиновников при ремонте дорог знаю.
А вам, американцам, желаю удачи в борьбе с вашими ворами.
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30k
семён harlamov 9 минут назад
Да-да
, расскажи про "мы в России", смешной дурачок...
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