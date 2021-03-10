Дорожные ямы как вид искусства

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Неофициальный гид по ямам России.
Ростов-на-Дону
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Поисковые системы определили этот снимок как "искусство". И трудно не согласиться с поисковиками
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А вам, американцам, желаю удачи в борьбе с вашими ворами.