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Плесень - и точка: посетители обновленного Макдональдса жалуются на качество пищи

Плесень - и точка: посетители обновленного Макдональдса жалуются на качество пищи

Автор:
04 июля 2022 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Еда   видео   вкусно и точка   импортозамещение   качество продуктов   макдональдс   плесень   ребрендинг   фастфуд   
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В соцсетях за последние дни появились сразу несколько фотосвидетельств испорченных булок, покрытых пятнами плесени. Раньше такого не было! (с)

После открытия сети "Вкусно - и точка" многие любители фастфуда сочли своим долгом наведаться в заведения общепита и продегустировать обновленные бургеры и наггетсы. Некоторых из них ждало разочарование.


Булочки с плесенью обнаружили в одном из ресторанов в Хорошево-Мневниках.


А это сюрприз из Звенигорода. Та же плесень на булках. При этом, посетители отмечают, что цены на фастфуд стали выше, а вот качеством, увы, похвалиться она уже не может.

В пресс-службе компании сообщили, что выясняют, как такое могло случиться. «Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», - цитирует пресс-службу "Вкусно и точка" издание "Подъем".


Впрочем, "трясти" придется не только производителей. Вот такую занятную картину наблюдали у станции метро "Селигерская". На складе, где хранится продукция, хозяйничают вороны. "Хорошо, что унесла, иначе доедать тебе придется", - комментирует автор видео.



И всё-таки, почему испортились булки? У пользователей Сети на любой вопрос найдется ответ.



Может, поменять название Сети?


В общем, травись - и точка!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   видео   вкусно и точка   импортозамещение   качество продуктов   макдональдс   плесень   ребрендинг   фастфуд   
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13  комментариев
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HalloFreeSpace Полчаса назад
Мне и в MD разок попалась такая прелесть )
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3k
Дмитрий Тимофеев Минуту назад
Только открылись и тут же "гурманы" нашли плесень, ага. Думаю есть большая вероятность что в ближайшее время либерда найдет и тараканов в бургерах
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1k
Сергей Викторович 7 минут назад
Было. В нижневартовске булки с плесенью отметились много лет назад при открытии мака, плюс потом неоднократно были замечены . И вообще качество очень низкое. Даже удивляло, почему их нормально головное предприятие не проверяет. Но похоже теперь будет еще хуже
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25k
Ego sum qui sum 10 минут назад
тут или плесень или консерванты и не известно что хуже
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14k
Александр 16 минут назад
Купил жрачку, отнёс домой, появилась плесень, отнёс в столовку и сфоткал.
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10k
Alex Djeff 22 минуты назад
У меня хлеб из домашней хлебопечки на 4й день тоже с пятнами плесени. Приходится выбрасывать, а с сетевого магазина может храниться неделями. Как говорил мой дед, дурной гриб даже червяк не ест...)
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3k
Владимир Полчаса назад
определенно-подстава
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8k
Б.Касторский 36 минут назад
Сразу было понятно. Я помню ещё когда только пошли слухи об уходе Макдональдс брали интервью у совладельца Теремка. Ему и пророчили место ушедшего. Но он на все вопросы ответил, что заменить Мак невозможно так сразу. Корпорация к этому шла десятилетия. От производителя до системы контроля. Взять нахрапом такую огромную сеть? Вот и закономерный исход. Хочется верить, что исправят огрехи и смогут работать. Мало того, что есть потребитель, есть ещё и сотрудники.
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3k
Copycat 36 минут назад
Я не верил что у них получится сохранить ту планку качества которую макдональдс держал,
но теперь вижу что абсолютно ничего не поменялось) так же всё плохо, и уверен готовят так же долго

надеюсь туалет платным не сделали?
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61k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Комментарий к фото
А при чем здесь "Вкусно и точка", если чек от ООО "Система ПБО"? Это разные компании, разные юридические лица, причем ООО "Система ПБО" на рынке уже 25 лет, а "Вкусно и точка" создали только месяц назад.
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