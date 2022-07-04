Плесень - и точка: посетители обновленного Макдональдса жалуются на качество пищи

После открытия сети "Вкусно - и точка" многие любители фастфуда сочли своим долгом наведаться в заведения общепита и продегустировать обновленные бургеры и наггетсы. Некоторых из них ждало разочарование.

Булочки с плесенью обнаружили в одном из ресторанов в Хорошево-Мневниках.