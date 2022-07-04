Плесень - и точка: посетители обновленного Макдональдса жалуются на качество пищи

В соцсетях за последние дни появились сразу несколько фотосвидетельств испорченных булок, покрытых пятнами плесени. Раньше такого не было! (с)
После открытия сети "Вкусно - и точка" многие любители фастфуда сочли своим долгом наведаться в заведения общепита и продегустировать обновленные бургеры и наггетсы. Некоторых из них ждало разочарование.
Булочки с плесенью обнаружили в одном из ресторанов в Хорошево-Мневниках.
А это сюрприз из Звенигорода. Та же плесень на булках. При этом, посетители отмечают, что цены на фастфуд стали выше, а вот качеством, увы, похвалиться она уже не может.
В пресс-службе компании сообщили, что выясняют, как такое могло случиться. «Качество и безопасность продукции — наш главный приоритет. При хранении и приготовлении продукции соблюдаются все необходимые процедуры. Мы уже связались с производителем для дальнейшего выяснения обстоятельств», - цитирует пресс-службу "Вкусно и точка" издание "Подъем".
Впрочем, "трясти" придется не только производителей. Вот такую занятную картину наблюдали у станции метро "Селигерская". На складе, где хранится продукция, хозяйничают вороны. "Хорошо, что унесла, иначе доедать тебе придется", - комментирует автор видео.
И всё-таки, почему испортились булки? У пользователей Сети на любой вопрос найдется ответ.
Может, поменять название Сети?
В общем, травись - и точка!
Источник:
АНТИФИШКИ
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но теперь вижу что абсолютно ничего не поменялось) так же всё плохо, и уверен готовят так же долго
надеюсь туалет платным не сделали?
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