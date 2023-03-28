Джордж - кукла с человеческими глазами. В буквальном смысле

«Он приехал к нам из Техаса, где когда-то они делали таких кукол, как Джордж, в память об умерших близких, — рассказала Вессон на шоу. - Отличие Джорджа в том, что ему достались стеклянные глаза и волосы умершего».

На вопрос о происхождении Джорджа Мари Вессон сказала, что человек, от которого они получили его, пришел к ним, потому что его семья пережила «много паранормальных явлений», связанных с куклой. Теперь они не хотели иметь ничего общего с Джорджем.