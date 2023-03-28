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Джордж - кукла с человеческими глазами. В буквальном смысле

Джордж - кукла с человеческими глазами. В буквальном смысле

Автор:
28 марта 2023 21:56
Сообщество : Истории
Метки: Джордж   Ноттингем   живая кукла   история   крипота   музей   музей ужасов   паранормальные явления   
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Ноттингемский музей ужасов является домом для многих жутких экспонатов, но и среди них мало таких ужасных, как Джордж, кукла 1930-х годов, которая, как сообщается, была сделана с использованием глаз и волос покойника.

Мари Вессон, которая вместе со своим мужем основала Ноттингемский музей ужасов в 2018 году, недавно встретилась с экспертом по антиквариату Чарли Россом в популярном телешоу «Охота за скидками». Она привезла с собой пару своих самых жутких экспонатов, одним из которых был Джордж, причудливая кукла из Техаса 1930-х годов, которая сумела напугать Росса своим угрюмым выражением лица и ярко-голубыми глазами. Как оказалось, в жутком впечатлении от Джорджа есть нечто большее, чем выражение его лица. Он родом из тех времен, когда люди делали таких кукол в память о своих близких с использованием принадлежавших покойному вещей. Но в случае Джорджа человек, который сделал его, использовал не вещи, а настоящие волосы покойного и его стеклянные глаза.


«Он приехал к нам из Техаса, где когда-то они делали таких кукол, как Джордж, в память об умерших близких, — рассказала Вессон на шоу. - Отличие Джорджа в том, что ему достались стеклянные глаза и волосы умершего».


На вопрос о происхождении Джорджа Мари Вессон сказала, что человек, от которого они получили его, пришел к ним, потому что его семья пережила «много паранормальных явлений», связанных с куклой. Теперь они не хотели иметь ничего общего с Джорджем.



«У них начинались головные боли и начинали болеть глаза, - рассказала Вессон. - В итоге, они отнесли Джорджа к нескольким медиумам. Те сказали, что, видимо, Джордж хочет вернуть себе глаза и волосы, без них он не может получить покой», — добавила владелица музея.


И хотя наличие паранормальныех явлений ничем не доказывалось,, судя по реакции зрителей, большинство людей предпочло бы, чтобы Джордж остался в Техасе, просто на всякий случай.


«Эта кукла должна была остаться в Техасе, теперь я не могу смотреть телевизор, я ненавижу кукол», — написал один из фанатов телепрограммы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джордж   Ноттингем   живая кукла   история   крипота   музей   музей ужасов   паранормальные явления   
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1  комментарий
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au3 Час назад
Бред, реальные стеклянные глаза человека выглядели у куклы как у уфонаута.
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