Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд

В начале 2000-х волосы настоящих модниц должны были подчиняться одному из двух правил: либо дотягиваться до небес, либо быть каменными на ощупь, а лучше сразу и то, и то. Фото звёзд с красных дорожек — самая наглядная демонстрация той безумной моды, и если мы не хотим снова и снова повторять ошибки прошлого, то не помешало бы периодически поглядывать на эти шедевры.
2. Когда в дикой природе особь Райан Кабрера чувствует себя в опасности, она пытается отпугнуть обидчика, распушив свои иголки
10. У тебя могут быть вся слава и деньги этого мира, но всё это тлен, если в твоей жизни нет подруги, которая скажет тебе не отстригать чёлку
13. Кажется, что выжженные прядки волос Кэти Прайс можно оторвать так же легко, как телефончик с объявления «Семья славян снимет двушку в вашем районе»
12. Эдриан Броуди и Мишель Дюпон соревнуются за звание «Самая лезующая в глаза чёлка в мире», и Мишель лидирует
16. Легенда гласит, что группа Тату — это секретный проект индустрии средств для укладки волос по порабощению населения планеты
20. Пинк пришла за «Грэмми» и твоими далматинцами — и «Грэмми», как мы знаем, у нее уже есть
21. «Чего не хватает этой прическе?», — думала Самира Армстронг, глядя в зеркало. Варианта «цветов» не должно было быть на этом табло
25. Консилиум ведущих ученых мира по волосам без устали дискутировал две недели и так и не смог определить, что же это все-таки было на голове Бетси Джонсон
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А теперь, песня!)