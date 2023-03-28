Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд

В начале 2000-х волосы настоящих модниц должны были подчиняться одному из двух правил: либо дотягиваться до небес, либо быть каменными на ощупь, а лучше сразу и то, и то. Фото звёзд с красных дорожек — самая наглядная демонстрация той безумной моды, и если мы не хотим снова и снова повторять ошибки прошлого, то не помешало бы периодически поглядывать на эти шедевры.