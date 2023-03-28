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Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд

Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд

Автор:
28 марта 2023 17:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   забавно   звезды   знаменитости   мода   нулевые   прически   
2438
26

В начале 2000-х волосы настоящих модниц должны были подчиняться одному из двух правил: либо дотягиваться до небес, либо быть каменными на ощупь, а лучше сразу и то, и то. Фото звёзд с красных дорожек — самая наглядная демонстрация той безумной моды, и если мы не хотим снова и снова повторять ошибки прошлого, то не помешало бы периодически поглядывать на эти шедевры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   звезды   знаменитости   мода   нулевые   прически   
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23  комментария
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59k
pynh 2 часа назад
А можно просто фото посмотреть? Без идиотских подписей.
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246
Andrei 17 минут назад
Ну да, чуть перегибали с лаком для волос, а если через 20 лет выставят современные фото, коменты уже будут типа "безвкусие, а ведь в нулевых стриглись как люди, что стало?"
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−7
Anothereone Полчаса назад
А есть еще более неинтересные подборки? Ну типа: «ужасные шорты» из 90х?
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3k
Pill Полчаса назад
Бред. Причёски для выступления . И чо?
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1k
Карл Колбасов 37 минут назад
Да, все уроды однозначно, тем более для своего времени. Не то что сейчас - губы надул, лоб надул, в сиськи надул, в жопу тоже надул, надул туда куда и все надувают и вуаля! Индивидуальность! Фанерный голос и однообразные тексты как и рожи не отличить. Красота!
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3k
lekha-fil 47 минут назад
ТС - ты обдолбался?
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1k
Сергей 53 минуты назад
не умеешь и не знаешь ТС, как надо веселиться
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7k
SandMANn Час назад
страшный сон Филиппа
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
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71k
Пётровыч Час назад
Ничего необычного, часто даже скромно.
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
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6k
sedoisever 2 часа назад
Бредовые подписи. Ещё и "лезуЮщая" чёлка.
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10k
ron 2 часа назад
Многое притянуто за уши, это шоубиз, тут должны быть нестандартные прически, стандартные я вижу у себя в бухгалтерии. )))
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43k
Валерий 2 часа назад
за редким исключением обычные и порой даже нормальные причесоны, автор всяку хрень перепечатывает
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609
ruslan d 2 часа назад
А что не так ?
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8k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Какой-то обиженный парикмахер писал подписи к фото, похоже))

А теперь, песня!)
Ссылка youtu.be
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
А что в прическах не так? имхо все нормуль
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