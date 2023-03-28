Сотрудник элитного кинотеатра Москвы украл почти полмиллиона рублей, обхитрив гендиректора с фамилией Мошенников





Гендиректор кинотеатра Игорь Мошенников обнаружил подмену спустя несколько часов, и тут же сообщил о краже в полицию. Сорвавшего большой куш задержали. Сейчас ему придётся оправдываться и давать показания. В некоторых СМИ сообщается, что он действовал не один, а с подельником, что лишь ухудшает положение воришек.

Кинотеатр находится в Охотном ряду. Средний билет для покупателя обойдётся в 7000 рублей. Зал не слишком большой, но оснащен кожаными креслами, а во время сеанса вокруг бегает официант. Чтобы попасть этот рай, необходимо иметь клубную карту, стоимость которой около 50 тысяч рублей.