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Подросток устроил крушение поезда, погубив человека, а когда вырос, снял об этом фильм

Подросток устроил крушение поезда, погубив человека, а когда вырос, снял об этом фильм

Автор:
22 января 2023 09:25
Сообщество : Кино
Метки: Реальная история   актер   кино   крушение поста   пути   съемка   фильм   фото   
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Фильм, о котором сегодня расскажем, мягко говоря, слабый. Называется он "Tracks", или по русски "Пути". В прокате провалился, зрителям не понравился, но при этом получил одну фестивальную награду в 2005 году. А героем этой заметки он стал ровно по одной причине - события, описываемые в фильме реальные. А режиссёр является непосредственным участником событий

В ночь 7 июля 1982 года 13-летний подросток Питер Уэйд развлекался в компании с четырьмя друзьями на участке железной дороги в Фэйрлоне, Нью-Джерси (небольшом городе в полчаса езды от Нью-Йорка). Как и большинство ночей, он сказал, они пили пиво, и дурачились.

"Мы были детьми, которые всегда искали проблемы - искали что-бы такого устроить, разрушить..." - вспоминает Уэйд

Тогда кто-то из компашки предложил переключить железнодорожный переключатель. Уэйд и ко согласились. Они запланировали это идеально. Подстроив всё так, чтобы машинист пропустил сигнал, который предупредил бы его, и тот бы сумел остановиться. В течение секунд пять пассажирских вагонов, идущих со скоростью 60 миль в час, скинулись с рельс к стене макаронного завода.

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Завод повреждён, поезд искорёжен. На борту было только семь пассажиров и два члена экипажа, все из которых выжили с незначительными травмами. Но машинист Джек Даффи погиб. При этом его тело защищало 14-летнего мальчика, который ехал с ним в кабине - фактически, жертв могло быть больше.

Уэйд бежал с места крушения с друзьями: ведь они считали, что устроили безобидный дестрой - пусть громкий и шумный, но без жертв. Однако позже в новостях узнал о смерти машиниста.

"Это был возможно один из самых отвратительных моментов в моей жизни....Я хотел умереть, узнав, что я сделал".

Полиция арестовала пятерых подростков, и Уэйда признали виновным в убийстве второй степени. Присудили пять лет, но отсидел всего 22 месяца. Выйдя на свободу из тюрьмы в 20 лет, он поступил в колледж и начал карьеру в качестве финансового аналитика на Уолл-стрит с доходом в 1 миллион долларов в год.

Что было дальше? Вроде как Питер сумел вернуть свою жизнь на правильный путь (хе-хе). По крайней мере внешне всё выглядит так. Но внутри он чувствует опустошенность и тоску.

"Я был своего рода актёром: изображал счастливого обывателя, надеясь что окружающие не узнают, кто я. Но всё это была огромная ложь."


По словам Питера, во время одного из сеансов с психотерапевтом ему пришла идея стать режиссёром. Его первая попытка - фильм "Пути", призванный рассказать об истории, в которой он когда-то был замешан. Уэйд финансировал, написал сценарий и даже срежиссировал фильм.

И первое, что сделал сценарист Уэйд? Добавил жалостливую предысторию главному герою (который, напомню, основан на самом Питере). По версии фильма, у парня было трудное детство: актёр-алкоголик, избивающий сына. Позже Питер обнаружит его бездыханное тело - шок для 11 летнего ребёнка. Именно это привело его к хулиганству и желанию что-нибудь разрушить.

Однако фильм-исповедь не смягчила родственников погибшего машиниста: они решили что это крайне циничный ход. Убить человека и снять кино в надежде заработать на известной истории? К тому же показать себя в лучшем свете? Нет уж. Родственники погибшего соглашаются, что быть жертвой домашнего насилия - не самая лучшая участь. Но при этом у парня было множество вариантов, как выплеснуть свои эмоции и самореализоваться.

Как уже сказано выше - фильм ожидал провал в прокате. Не спасло даже участие знаменитого актёра и рэп-исполнителя Айса Ти. После "Путей" Питер Уэйд снял еще пару провальных лент - на том и ушел из Голливуда.

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Метки: Реальная история   актер   кино   крушение поста   пути   съемка   фильм   фото   
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