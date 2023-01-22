Подросток устроил крушение поезда, погубив человека, а когда вырос, снял об этом фильм

"Это был возможно один из самых отвратительных моментов в моей жизни....Я хотел умереть, узнав, что я сделал".

Полиция арестовала пятерых подростков, и Уэйда признали виновным в убийстве второй степени. Присудили пять лет, но отсидел всего 22 месяца. Выйдя на свободу из тюрьмы в 20 лет, он поступил в колледж и начал карьеру в качестве финансового аналитика на Уолл-стрит с доходом в 1 миллион долларов в год.

Что было дальше? Вроде как Питер сумел вернуть свою жизнь на правильный путь (хе-хе). По крайней мере внешне всё выглядит так. Но внутри он чувствует опустошенность и тоску.

"Я был своего рода актёром: изображал счастливого обывателя, надеясь что окружающие не узнают, кто я. Но всё это была огромная ложь."



По словам Питера, во время одного из сеансов с психотерапевтом ему пришла идея стать режиссёром. Его первая попытка - фильм "Пути", призванный рассказать об истории, в которой он когда-то был замешан. Уэйд финансировал, написал сценарий и даже срежиссировал фильм.

И первое, что сделал сценарист Уэйд? Добавил жалостливую предысторию главному герою (который, напомню, основан на самом Питере). По версии фильма, у парня было трудное детство: актёр-алкоголик, избивающий сына. Позже Питер обнаружит его бездыханное тело - шок для 11 летнего ребёнка. Именно это привело его к хулиганству и желанию что-нибудь разрушить.

Однако фильм-исповедь не смягчила родственников погибшего машиниста: они решили что это крайне циничный ход. Убить человека и снять кино в надежде заработать на известной истории? К тому же показать себя в лучшем свете? Нет уж. Родственники погибшего соглашаются, что быть жертвой домашнего насилия - не самая лучшая участь. Но при этом у парня было множество вариантов, как выплеснуть свои эмоции и самореализоваться.

Как уже сказано выше - фильм ожидал провал в прокате. Не спасло даже участие знаменитого актёра и рэп-исполнителя Айса Ти. После "Путей" Питер Уэйд снял еще пару провальных лент - на том и ушел из Голливуда.