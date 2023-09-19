Кулинары испекли торт в виде пончика и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Кулинары Ник ДиДжиованни из США и Линн Дэвис из Японии любят удивлять поклонников своего творчества. Они не раз попадали в Книгу рекордов Гиннеса и не планируют останавливаться. Недавно кулинары испекли гигантский торт, который выглядит как пончик.
Вспоминая процесс, на который у Ника и Линн было всего лишь 8 часов, повара признаются, что у них сильно устали руки.
Необходимо было выпечь множество коржей, уложить их высокой стопкой, а после ещё аккуратно обрезать, придавая всей конструкции круглую форму с дыркой посередине, как и положено пончику. После этого десерт нужно было украсить, покрыв глазурью.
Кстати, дизайн пончика был вдохновлён мультсериалом «Симпсоны» — это тот самый пончик в розовой глазури, с которым часто изображают Гомера Симпсона.
Итак, у Ника и Линн всё получилось, и они похвастались огромным пончиком, весившим 102,50 килограммов — это делает пончиковый торт уникальным и достойным титула Книги рекордов Гиннеса.
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Остаётся поздравить кулинаров с очередным потрясающим достижением.
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