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Кулинары испекли торт в виде пончика и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Кулинары испекли торт в виде пончика и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Автор:
19 сентября 2023 14:36
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Книга рекордов Гинеса   кулинария   пончил   рекорд   торт   
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Кулинары Ник ДиДжиованни из США и Линн Дэвис из Японии любят удивлять поклонников своего творчества. Они не раз попадали в Книгу рекордов Гиннеса и не планируют останавливаться. Недавно кулинары испекли гигантский торт, который выглядит как пончик.

Вспоминая процесс, на который у Ника и Линн было всего лишь 8 часов, повара признаются, что у них сильно устали руки.

Необходимо было выпечь множество коржей, уложить их высокой стопкой, а после ещё аккуратно обрезать, придавая всей конструкции круглую форму с дыркой посередине, как и положено пончику. После этого десерт нужно было украсить, покрыв глазурью.

Кстати, дизайн пончика был вдохновлён мультсериалом «Симпсоны» — это тот самый пончик в розовой глазури, с которым часто изображают Гомера Симпсона.

Итак, у Ника и Линн всё получилось, и они похвастались огромным пончиком, весившим 102,50 килограммов — это делает пончиковый торт уникальным и достойным титула Книги рекордов Гиннеса.

Остаётся поздравить кулинаров с очередным потрясающим достижением.

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Метки: Еда   Книга рекордов Гинеса   кулинария   пончил   рекорд   торт   
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