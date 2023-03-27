Ученые опровергли версию о том, что Стоунхендж использовался как календарь

Стоунхендж никогда не был гигантским каменным календарем и не использовался в качестве астрономического инструмента, заявляют ученые. Исследователи опровергли популярную ранее теорию, которая, по их словам, основана на «ложных интерпретациях», якобы указывавших на связь памятника с астрономией.
Несмотря на то, что Стоунхендж - одно из самых знаковых исторических мест в мире и символ британской истории, споры о том, зачем он был построен около 5000 лет назад, еще далеки от завершения.
Авторы нового исследования утверждают, что сумели опровергнуть выдвинутую в прошлом теорию о том, что памятник служил солнечным календарем, помогая людям отслеживать дни в году. Итальянские и испанские эксперты заявляют, что это утверждение «абсолютно необоснованно» и основано на «ложных интерпретациях, нумерологии и неподтвержденных аналогиях».
Британские исследователи, первыми выдвинувшие теорию об использовании Стоунхенджа как астрономического инструмента, утверждали, что каждая из сарсеновых плит Стоунхенджа представляет собой один день в месяце, что делает памятник огромным устройством для отсчета времени.
Авторы данной гипотезы ответили на критику своей теории, назвав ее «классическим разглагольствованием без вывода», а оппонентов - «плохо информированными».
Авторами новой статьи являются доктор Джулио Магли из Миланского политехнического университета и профессор Хуан Антонио Бельмонте из Университета Ла Лагуна на Тенерифе.
«Стоунхендж — удивительно сложный памятник, который можно понять, только принимая во внимание его ландшафт и хронологию его существования на протяжении веков, — заявляют они. - Автор астрономической теории его происхождения предположил, что проект «сарсеновой» фазы Стоунхенджа был задуман для представления календарного года в 365,25 дня. Цель нашей работы — показать, что эта идея не имеет практического подтверждения, основана на ряде натянутых интерпретаций, нумерологии и неподтвержденных аналогиях с другими культурами».
Теория календаря была впервые предложена британским профессором Тимоти Дарвиллом, который считает, что Стоунхендж позволял местным жителям отслеживать солнечный год продолжительностью в 365,25 дня. По его мнению, каменный календарь был откалиброван по совпадению солнцестояний, а его создатели черпали вдохновение из Древнего Египта.
Профессор Дарвилл назвал недавно опубликованную оценку его работы «классическим разглагольствованием без вывода». «Их основная критика связана не с моими идеями, а с выводами египтологов, которых я цитирую в своей оригинальной статье, — сказал британский исследователь. — Легко утверждать, что кто-то неправ, но каковы их доказательства? И как именно они интерпретируют расположение камней в Стоунхендже?»
В своем исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, профессор Дарвилл проанализировал количество и расположение больших сарсеновых плит Стоунхенджа. В общей сложности, в центральной подкове Стоунхенджа насчитывается 15 сарсеновых плит, не считая стоек и перемычек внешнего круга, а также отдаленных, отдельно стоящих камней.
Стоунхендж, по словам профессора Дарвилла, был «простым и элегантным» вечным календарем, основанным на солнечном году продолжительностью 365,25 дня. Круг был физическим представлением одного месяца продолжительностью 30 дней — и каждый из камней в круге представлял один день в месяце. Жители Стоунхенджа, вероятно, отмечали дни месяца, каждый из которых представлен камнем, используя небольшой камень или деревянный колышек, утверждает британский профессор.
Но итальянец и испанец, оба астрономы, отвергают эту концепцию, называя ее «нумерологией» и тем самым отказывая ей в научности. Они отмечают, что почти половина камней круга была утеряна, и это «разрушает магию гипотезы». Тем не менее ученые не отвергают того общеизвестного факта, что вся планировка Стоунхенджа соотносится с днями солнцестояния, или крайними пределами движения солнца.
«В Стоунхендже в день летнего солнцестояния солнце встает за Пяточным камнем в северо-восточной части горизонта, и его первые лучи освещают сердце Стоунхенджа, — рассказывают специалисты из общественной организации "Английское наследие". — Наблюдатели в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния, стоя у входа в кольцо лицом к центру камней, могут наблюдать за закатом солнца в юго-западной части горизонта».
Профессор Дарвилл считает, что такое устройство позволяло отслеживать не только времена года, но и дни месяца. «Я думаю, что они просто отмечали дни, представленные каждым камнем», — сказал он. - У нас есть несколько более поздних доисторических календарей, где обозначены дни, и рядом с каждым из обозначающих предметов есть отверстие, чтобы их можно было отмечать колышком. Я думаю, что-то подобное было устроено и в Стоунхендже, возможно, дни отмечали с помощью небольшого камня или деревянного колышка».
Профессор Дарвилл считает, что в каменном календаре можно отметить 12 месячных циклов по 30 дней каждый, что в сумме составляет год. Но астрономы возражают ему, называя теорию «неподтверждаемой» и говоря, что памятник не позволяет отсчитать 12 месяцев. Дарвилл, в свою очередь, парирует, что авторы новой статьи «предвзято подбирают интерпретации и подтверждают их только содержанием их собственных предыдущих публикаций». «Они попадают в ловушку, в которую попались многие археологи-астрономы — ловушку представлений о том, что доисторические люди строили приборы с высокой точностью, тогда как это было совсем не так - ведь теодолит и компас еще не были изобретены», — заявил он.
Хотя ученые пока еще с точностью не определили, зачем был построен Стоунхендж, долгое время среди исследователей бытовало мнение, что он служил древним календарем. Британский эксперт стал первым, кто точно определил, как он, вероятно, функционировал.
Другие теории предполагают, что это был центр отправления культа, место исцеления, храм, место поклонения предкам или даже кладбище.
«Мы думаем, что современная археологическая и археоастрономическая интерпретация Стоунхенджа как места, символически связанного с предками и зимним солнцестоянием, верна, поэтому у нас нет собственных новых теорий, — говорит автор нового исследования доктор Магли. — Любопытно, что Дарвилл приписывает нам преувеличение точности древних приборов, в то время как это прямо противоположно тому, что мы утверждаем: по нашему мнению, строение не могло обеспечить достаточной точности для настройки календаря, как он сам предполагает».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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