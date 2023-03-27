Ученые опровергли версию о том, что Стоунхендж использовался как календарь

«В Стоунхендже в день летнего солнцестояния солнце встает за Пяточным камнем в северо-восточной части горизонта, и его первые лучи освещают сердце Стоунхенджа, — рассказывают специалисты из общественной организации "Английское наследие". — Наблюдатели в Стоунхендже в день зимнего солнцестояния, стоя у входа в кольцо лицом к центру камней, могут наблюдать за закатом солнца в юго-западной части горизонта».





Профессор Дарвилл считает, что такое устройство позволяло отслеживать не только времена года, но и дни месяца. «Я думаю, что они просто отмечали дни, представленные каждым камнем», — сказал он. - У нас есть несколько более поздних доисторических календарей, где обозначены дни, и рядом с каждым из обозначающих предметов есть отверстие, чтобы их можно было отмечать колышком. Я думаю, что-то подобное было устроено и в Стоунхендже, возможно, дни отмечали с помощью небольшого камня или деревянного колышка».





Профессор Дарвилл считает, что в каменном календаре можно отметить 12 месячных циклов по 30 дней каждый, что в сумме составляет год. Но астрономы возражают ему, называя теорию «неподтверждаемой» и говоря, что памятник не позволяет отсчитать 12 месяцев. Дарвилл, в свою очередь, парирует, что авторы новой статьи «предвзято подбирают интерпретации и подтверждают их только содержанием их собственных предыдущих публикаций». «Они попадают в ловушку, в которую попались многие археологи-астрономы — ловушку представлений о том, что доисторические люди строили приборы с высокой точностью, тогда как это было совсем не так - ведь теодолит и компас еще не были изобретены», — заявил он.