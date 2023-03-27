Госархив впервые опубликовал фотографии с места крушения самолёта Юрия Гагарина

Снимки были сделаны на следующий день после авиакатастрофы.
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал фотографии с места крушения самолёта легендарного космонавта и лётчика-испытателя Юрия Гагарина, сделанные сразу после авиакатастрофы.
Публикация снимков приурочена ко Дню памяти пилота Гагарина и его проверяющего инструктора — фронтовика Владимира Серёгина, которые в тот роковой день 27 марта 1968 года врезались в землю в нескольких километрах от деревни Новосёлово.
Пилоты взлетели с аэродрома Чкаловский утром 27 марта на учебно-тренировочном самолёте МиГ-15 УТИ. Спустя несколько минут Гагарин выполнил упражнение и получил разрешение возвращаться на аэродром. Однако до места взлёта истребитель не долетел — практически сразу, через 60-70 секунд после доклада Гагарина, истребитель рухнул недалеко от Киржача и Покрова Владимирской области.
Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Все 29 томов расследования инцидента засекречены. Но судя по рассказам членов комиссии и экспертов, в момент крушения самолёта погода ухудшилась, хотя во время взлёта метеоусловия были лётными. При этом благоприятный прогноз от метеослужбы оказался ошибочным. Тем не менее неизвестно, по этой ли причине Гагарин совершил резкий манёвр и практически вертикально вышел из нижнего слоя облаков. Вывести из пикирования истребитель пилотам уже не удалось.
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