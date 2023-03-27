Госархив впервые опубликовал фотографии с места крушения самолёта Юрия Гагарина

Точные причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Все 29 томов расследования инцидента засекречены. Но судя по рассказам членов комиссии и экспертов, в момент крушения самолёта погода ухудшилась, хотя во время взлёта метеоусловия были лётными. При этом благоприятный прогноз от метеослужбы оказался ошибочным. Тем не менее неизвестно, по этой ли причине Гагарин совершил резкий манёвр и практически вертикально вышел из нижнего слоя облаков. Вывести из пикирования истребитель пилотам уже не удалось.