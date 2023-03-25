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Польский архитектор построил самый узкий дом

Польский архитектор построил самый узкий дом

Автор:
25 марта 2023 13:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Польша   Якуб Щесны   архитектор   варшава   достопримечательности   интересно   путешествия   узкий дом   
1439
11

Польский архитектор Якуб Щесны утверждает, что построил самый узкий дом в мире. Это здание шириной всего 2,5 метра в самом широком месте. Он называется «Дом Керета». Подобная конструкция может быстро набрать популярность из-за стремительного роста стоимости жилья.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Польша   Якуб Щесны   архитектор   варшава   достопримечательности   интересно   путешествия   узкий дом   
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11  комментариев
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3k
poбт Час назад
если кратко
КУРВА перекрыл проход между домами и жильцы уже 20 лет кругами обходят
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2k
Геннадьич 7 минут назад
Аффтар, ты бы ошибки перед публикацией проверил.
Глаза кровоточат!!!
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34k
russger Полчаса назад
Он прям САМ его построил? Ипался в этом маленьком пространстве с кирпичами/гипсокартоном? Сам красил и штукатурил в неудобном положении?
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Это не баян.,а баянище!
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728
Uganda 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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11k
Shtoppi 53 минуты назад
в самый раз бюджетное жилье для украинских беженок
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 56 минут назад
на вид ширина меньше 2.5 метра , скорее где то 1.20
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49
cimus 56 минут назад
Слабак, я в 60 см уложусь
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
и как ему пожарные на это убожество разрешение выдали
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9k
Garpia121 Час назад
Один вид чувство клаустрофобии вызывает. Гроб.
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