Польский архитектор построил самый узкий дом

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Польский архитектор Якуб Щесны утверждает, что построил самый узкий дом в мире. Это здание шириной всего 2,5 метра в самом широком месте. Он называется «Дом Керета». Подобная конструкция может быстро набрать популярность из-за стремительного роста стоимости жилья.
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«Дом Керета» втиснулся в щель между двумя зданиями в центре Варшавы. Он станет временным домом для путешествующих писателей
Автор проекта, польский архитектор Якуб Щесны, однажды задумался, какой дом можно построить в этом пространстве
«Вам потребуется чувства юмора, иначе в таком месте нельзя долго оставаться», — говорит он
«Он уже стал знаковым местом Варшавы и отмечен на туристической карте», — хвалится архитектор
«Все было сделано по индивидуальному заказу, и все нужно было вставлять с силой», — сказал Щенсны, объясняя, как удалось разместить в доме всю необходимую мебель
Дизайнеры постарались выжать все, что могли, из малого пространства дом, - и им это удалось
Источник: — переведено специально для fishki.net
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