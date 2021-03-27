Десять новых чудес света

Семь чудес света древнего мира, за исключением вечных пирамид Гизы давно стерты временем с лица земли. Но мир не может жить без чудес, и сегодня вовсю составляются списки новых чудес света - чудес эпохи высоких технологий, где творения рук человеческих объединены с красотойприроды. Один из таких списков мы предлагаем вашему вниманию. С чем в нем вы согласны, что предложите вставить, а что - вычеркнуть?

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"Ладони гиганта", Вьетнам 0 Источник: Композиция, открывшаяся в 2018 году, представляет собой золотой мост, который лежит нагигантских ладонях из стеклопластика на проволочном металлическом каркасе. Со 150-метрового пешеходного моста открывается потрясающий вид на морское побережье и курорт Да Нанг. Главный архитектор проекта Ву Вьет Анутверждает, что целью проекта было "пробудить у посетителей ощущение, что они идут по тропе, лежащей в руках бога".

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"Зеленые башни", Милан 0 Источник: Построенный семь лет назад "Вертикальный лес" в Милане состоит из двух жилых башен сбалконами, на которых и произрастают деревья и иная растительность. Вместе они создают подобие гигантских зеленых холмов. На фасадах посажено более 900 деревьев, самое высокое из которых достигает 110 метров. Авторы проекта утверждают, что "зеленые дома" - это будущее городской цивилизации.

"Сады у залива", Сингапур 0 Источник: "Сады у залива" - футуристический городской парк, открывшийся в Сингапуре в 2012 году. Он состоит из 18 "супердеревьев", которые представляют собой вертикальные сады, на "стволах" и "верхушках" которых произрастают натуральные растения. Самое высокое из "супердеревьев" имеет высоту около 50 метров. Композицию разработало британское архитектурное бюро Grant Associates, выигравшее объявленный правительством Сингапура конкурс на разработку природного оазиса. С искусственной тропы между двумя самыми высокими "супердеревьями" открываются потрясающие виды, а по вечерам, в 19.45, в саду каждый день проходит светомузыкальное шоу.

"Дубайская рама", Дубай 0 Источник: "Дубайская рама" была построена в 2018 году. Это настоящая циклопическая рама, в обрамлении которой с одной стороны открывается великолепный вид на историческую часть города, а с другой - на новый Дубай. Стекопластиковый пол 50-метровой смотровой площадки наверху становится прозрачным, стоит лишь на него ступить: это прибавляет волнения посетителям, внезапно обнаруживающим городскую панораму в 150 метрах под ногами.

Перекресток "Медуза", Фарерские острова 0 Источник: Перекресток "Медуза" - совсем недавнее диво Фарерских островов. Это перекресток дорог, проходящих под океаном и соединяющих два соседних острова. На нем организовано круговое движение. Перекресток украшают фигуры и барельефы из камня и стали, выполненные местным скульптором Трондуром Патурссоном и освещенные придуманной им же композицией гирлянд, благодаря которым постенам и потолку перекрестка постоянно струится зелено-голубое свечение. Фигуры в одной из секций стены, взявшись за руки, танцуют местный фарерский танец в кругу.

Музей Соумайя, Мехико-Сити 0 Источник: Канадско-американский архитектор Фрэнк Гери, создатель Музея Гугенхайма в Бильбао, разработал для мексиканской столицы не менее потрясающий проект. Музей Соумайя, похожий на гигантскую свернутую в свитокрыболовную сеть,открыл двери для посетителей в 2011 году. В залах музея выставлено более 66 000 работ мексиканских и европейских мастеров.

Золотой Шар, Индия 0 Источник: Город Ауровилль был создан в конце 1960-х коммуной людей, желавших создать на Земле место, полное покоя и гармонии. Именно таким стал общинный центр, выстроенный ими недалеко от города Пудучерри, штат Тамил Наду. Создатели называли Ауровилль "городом будущего". В центре поселения стоит храм Матримандир,посвященной Матери - так тут называют неизвестную француженку, одну из первых создателей коммуны. Храм шарообразной формы целиком облицован золотыми пластинами.

Подводный парк скульптур, Майами 0 Источник: Около 10 километров подводных инсталляций ждут будущих посетителей в Парке подводной скульптуры в Майами, который должен открыться уже в этом году. Чтобы погрузиться под воду и полюбоваться скульптурами парка, необходимо иметь с собой маску или водолазный костюм: нырять тут собираются по-взрослому.

Качели джунглей, Бали 0 Источник: "Качели джунглей" на Бали - простая, но от этого не менее гениальная идея. Десять качелей с огромной амплитудой катания размещены у популярных природных красот острова. Одни из них - с крыльями, другие пролетают сквозь гигантское сердце,третьи парят над вершинами пальм, а четвертые и вовсе закреплены над водопадом. Здесь даже взрослые туристы с радостью выпускают на волю своего внутреннего Тарзана!