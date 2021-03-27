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Десять новых чудес света

Десять новых чудес света (11 фото)

Автор:
27 марта 2021 08:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Открытия   достопримечательности   интересно   красота   новые чудеса   путешествия   уникально   чудеса света   
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Семь чудес света древнего мира, за исключением вечных пирамид Гизы давно стерты временем с лица земли. Но мир не может жить без чудес, и сегодня вовсю составляются списки новых чудес света - чудес эпохи высоких технологий, где творения рук человеческих объединены с красотойприроды. Один из таких списков мы предлагаем вашему вниманию. С чем в нем вы согласны, что предложите вставить, а что - вычеркнуть?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   достопримечательности   интересно   красота   новые чудеса   путешествия   уникально   чудеса света   
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2  комментария
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probel01 17 минут назад
"На фасадах посажено более 900 деревьев, самое высокое из которых достигает 110 метров."
110 метров? Покажите!
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АнтонПолднев 8 минут назад
Композиция, открывшаяся в 2018 году, представляет собой золотой мост, который лежит нагигантских ладонях из стеклопластика на проволочном металлическом каркасе.©
Ну положим он не лежит на ладонях, а стоит на опорах, как обычный мост. Так что на чудо света, как по мне, не тянет.
Качели, это вообще без комментариев. Офигенное чудо света. Конечно пирамиды и остальные просто залипают
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