Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора

Как искусственный интеллект видит Воланда, кота Бегемота, Маргариту и других персонажей, смотрите ниже.
Любители чтения делятся на два лагеря: одни утверждают, что «Мастер и Маргарита» — интереснейшее, местами весьма динамичное произведение, другие же утверждают, что книга «тяжёлая» и дочитать её до конца может не каждый. Как бы там ни было, но почти каждый современный человек знает как минимум главных героев произведения.
Те, кто не смотрел экранизацию, представляют внешность главных действующих персонажей, опираясь на описание из книги. Один из блогеров в TikTok тоже не остался в стороне. Он использовал нейросеть Midjourney, чтобы воспроизвести собственную версию героев, использовав для этого характеристики, найденные на страницах произведения.
Воланд
Сложно представить, но Булгаков работал над своим романом 10 лет (писать он его начал где-то в 1920-х годах). Всё это время он редактировал и дорабатывал рукопись. Писатель никогда не скрывал, что считает это произведение самым главным в своей жизни.
Маргарита
Прототипом для Маргариты стала третья жена писателя — Елена Сергеевна Булгакова.
Бегемот
Иван Бездомный
Мастер
Есть версия, что одним из прототипов Мастера являлся Николай Гоголь (любимый писатель Михаила Булгакова). В одной из вариаций романа герой описывался так: «Худой и бритый блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом».
Фагот Коровьев
Свита Воланда — главные инструменты правосудия, используемые им на протяжении всего романа. Наверняка ни для кого не является секретом, что образы Бегемота и Азазелло взяты из Ветхого Завета. Фагот Коровьев же, скорее всего, имел реальный прототип среди знакомых самого Булгакова.
Азазелло
Как вы относитесь к роману «Мастер и Маргарита»? Кто является вашим любимым персонажем?
Источник:
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Маленький рост
Широкие, "атлетические" плечи
Рыжие волосы
Котелок на голове
Бельмо на левом глазу
Кривой глаз
Клык во рту
Хромота
Тысяча чертей!
А блогер со своей нейро пускай лесом идет...
экстрасенсы млять!
-вообще-то нет. Образ бегемота - кота взят не из Ветхого завета, а из сочинений Пьера де Ланкра, демонолога. В Ветхом завете бегемот упоминается ТОЛЬКО как животное.
А падшие ангелы, кстати, в том числе и Азазель, принёсли людям огонь и ремёсла. По Библии.
Но Прометей, бл"дь, хороший, а падшие- зло, ага...
Но Басилашвили даже здесь хорошо сыграл, пусть и типаж не тот