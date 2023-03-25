Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора

Любители чтения делятся на два лагеря: одни утверждают, что «Мастер и Маргарита» — интереснейшее, местами весьма динамичное произведение, другие же утверждают, что книга «тяжёлая» и дочитать её до конца может не каждый. Как бы там ни было, но почти каждый современный человек знает как минимум главных героев произведения.

Те, кто не смотрел экранизацию, представляют внешность главных действующих персонажей, опираясь на описание из книги. Один из блогеров в TikTok тоже не остался в стороне. Он использовал нейросеть Midjourney, чтобы воспроизвести собственную версию героев, использовав для этого характеристики, найденные на страницах произведения.

Воланд