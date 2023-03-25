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Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора

Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора

Автор:
25 марта 2023 09:29
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Булгаков   книга   мастер и маргарита   нейросеть   персонажи   сериал   фото   
805
8

Как искусственный интеллект видит Воланда, кота Бегемота, Маргариту и других персонажей, смотрите ниже.

Любители чтения делятся на два лагеря: одни утверждают, что «Мастер и Маргарита» — интереснейшее, местами весьма динамичное произведение, другие же утверждают, что книга «тяжёлая» и дочитать её до конца может не каждый. Как бы там ни было, но почти каждый современный человек знает как минимум главных героев произведения.

Те, кто не смотрел экранизацию, представляют внешность главных действующих персонажей, опираясь на описание из книги. Один из блогеров в TikTok тоже не остался в стороне. Он использовал нейросеть Midjourney, чтобы воспроизвести собственную версию героев, использовав для этого характеристики, найденные на страницах произведения.


Воланд

×
×

Сложно представить, но Булгаков работал над своим романом 10 лет (писать он его начал где-то в 1920-х годах). Всё это время он редактировал и дорабатывал рукопись. Писатель никогда не скрывал, что считает это произведение самым главным в своей жизни.


Маргарита

Прототипом для Маргариты стала третья жена писателя — Елена Сергеевна Булгакова.


Бегемот

Иван Бездомный

Мастер

Есть версия, что одним из прототипов Мастера являлся Николай Гоголь (любимый писатель Михаила Булгакова). В одной из вариаций романа герой описывался так: «Худой и бритый блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим носом».


Фагот Коровьев

Свита Воланда — главные инструменты правосудия, используемые им на протяжении всего романа. Наверняка ни для кого не является секретом, что образы Бегемота и Азазелло взяты из Ветхого Завета. Фагот Коровьев же, скорее всего, имел реальный прототип среди знакомых самого Булгакова.


Азазелло

Как вы относитесь к роману «Мастер и Маргарита»? Кто является вашим любимым персонажем?

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Метки: Булгаков   книга   мастер и маргарита   нейросеть   персонажи   сериал   фото   
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25  комментариев
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5k
CruelAsm 53 минуты назад
Это ж каким надо быть полным тикток-блогером с нейросетью вместо мозгов, чтобы написать "Такими их видел Булгаков".
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31k
Slonyash 2 минуты назад
Внешность Азазелло по книге имеет свои отличительные черты:
Маленький рост
Широкие, "атлетические" плечи
Рыжие волосы
Котелок на голове
Бельмо на левом глазу
Кривой глаз
Клык во рту
Хромота

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52k
dima423 4 минуты назад
шо опять нейросеть?!)
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4k
Kozlodoev 7 минут назад
Картинки от нейросети. Причём тут Булгаков? Минус.
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10k
Шео 7 минут назад
КотоБоярский!?

Тысяча чертей!
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426
Андрей Понамарев 10 минут назад
Блохер, Тик Ток, Дерьмосеть.... Тьфу
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31k
Teodor 10 минут назад
Когда читал в 80-х роман - естественно, всех другими представлял, но фильм меня не разочаровал, хотя такие произведения очень трудно экранизировать. Очень гармонично все вписались в свои образы, теперь перечитывая книгу именно такими их и вижу.
А блогер со своей нейро пускай лесом идет...
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389
стеклоВАТА 12 минут назад
меня умиляло когда препод ан уроке литературы говорила "автор имел ввиду"
экстрасенсы млять!
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4k
Pechenegiatakuyt 42 минуты назад
Короче Булгаков видел всех с острыми подбородками и скулами
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58k
Опиум для народа 44 минуты назад
-"Наверняка ни для кого не является секретом, что образы Бегемота и Азазелло взяты из Ветхого Завета."-
-вообще-то нет. Образ бегемота - кота взят не из Ветхого завета, а из сочинений Пьера де Ланкра, демонолога. В Ветхом завете бегемот упоминается ТОЛЬКО как животное.
А падшие ангелы, кстати, в том числе и Азазель, принёсли людям огонь и ремёсла. По Библии.
Но Прометей, бл"дь, хороший, а падшие- зло, ага...
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78k
7guest 45 минут назад
Как по мне, так Басилашвили не годится на роль Воланда. Я, когда первый раз читал книгу, то представлял его себе похожим на Гафта.
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11k
Артем Час назад
Так наверное и видел Булгаков своих персонажей - анимешными персонажами
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31k
Андрей Иванов Час назад
Актёры в фильме очень хорошо подобраны. Кроме Маргариты и вот закос Гафта под Берию - перебор
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5k
Tuskub Час назад
Как по мне - выбор "Маргариты" у Бортко - "не зашел"..Ну нет там там "Маргариты" у Ковальчук... Считайте это критикой....
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65k
doker Час назад
Любимый персонаж - вся 7ая серия из сериала.

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5k
A Час назад
По мне, так очень даже хорошо типажи подобраны
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5k
Tuskub Час назад
Хня!.. от слова - "совсем"
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Мне всегда нравился Азазелло. Такой типичный дворецкий, преданный своему господину до мозга костей.
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13k
Kostick Час назад
как по мне, так вообще ни о чём. мастер описан безвольным, сложившим руки. бортко правильный типаж подобрал. разве что озвучку безруковым не понял, отсыл к иешуа? так он же грешник, бабу замужню чпокал.
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