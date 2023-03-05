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17 модников, которые очень "довольны" своей причёской

17 модников, которые очень "довольны" своей причёской

Автор:
05 марта 2023 23:05
Сообщество : Юмор
Метки: Творения   горе-мастера   красота   модники   причёски   сложно   
1292
18

Не всем людям везёт найти хорошего стилиста и парикмахера, некоторым приходится пройти довольно сложный путь проб и ошибок В этом посте вы увидите специфические творения горе-мастеров красоты.

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Метки: Творения   горе-мастера   красота   модники   причёски   сложно   
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3  комментария
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Nikita Час назад
У мужика грудь волосатая, а т.к. сидит в свитере, то волосы повылезали через воротник
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432
Victor 13 минут назад
директор белорусского рынка: и фотошопить умеет и прическа отличная

https://pikabu.ru/story/direktor_odnogo_iz_belorusskikh_ryinkov_i_fotoshop_3661907https://pikabu.ru/story/direktor_odnogo_iz_belorusskikh_ryinkov_i_fotoshop_3661907
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5k
Divergent?!? 37 минут назад
5. Прическа "еж после дождя".

Наиболее обычная из всех в подборке, разве что виски сбриты. Обычная летняя стрижка. Уже много лет.
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