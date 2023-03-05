17 модников, которые очень "довольны" своей причёской

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Не всем людям везёт найти хорошего стилиста и парикмахера, некоторым приходится пройти довольно сложный путь проб и ошибок В этом посте вы увидите специфические творения горе-мастеров красоты.
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Наиболее обычная из всех в подборке, разве что виски сбриты. Обычная летняя стрижка. Уже много лет.