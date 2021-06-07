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15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды

15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды (16 фото)

Автор:
07 июня 2021 21:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Забавные   Поднимет   моменты   настроение   секунда   фотографии   хандра   
3182
16

У каждого есть моменты, особенно это часто бывает по понедельникам, когда неожиданно атакует хандра. Настроение стремится к нулю, и сложновато себя чем-нибудь порадовать. Именно для такого случая в этом посте собраны любопытные кадры, которые обязательно вас позабавят.

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Метки: Забавные   Поднимет   моменты   настроение   секунда   фотографии   хандра   
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dev null Час назад
Не подняло. 22.10 и я это только осознал. Мне уже ничего настроение не поднимет.
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291
BHU1004 52 минуты назад
Мудлан! Надо жопу беречь. А припарковался прям к лифту...
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913
Alex Belarus Час назад
Тупой копипаст.
Не улыбнуло ни разу от слова совсем.
Особенно "смешат" фото латиносов. Я не нацист или что-то в этом роде но меня реально не прикалывает юмор который понятен только другим народам - для канадцев так же, думаю, будет непонятны анекдоты про грузин как для меня приколы с мексиканцами.
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