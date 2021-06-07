15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды

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У каждого есть моменты, особенно это часто бывает по понедельникам, когда неожиданно атакует хандра. Настроение стремится к нулю, и сложновато себя чем-нибудь порадовать. Именно для такого случая в этом посте собраны любопытные кадры, которые обязательно вас позабавят.
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Мы оставили нашего пса у родителей, на время отпуска. Объявили штормовое предупреждение, и отец прислал нам такое фото Джека
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Не улыбнуло ни разу от слова совсем.
Особенно "смешат" фото латиносов. Я не нацист или что-то в этом роде но меня реально не прикалывает юмор который понятен только другим народам - для канадцев так же, думаю, будет непонятны анекдоты про грузин как для меня приколы с мексиканцами.