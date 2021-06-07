15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды

У каждого есть моменты, особенно это часто бывает по понедельникам, когда неожиданно атакует хандра. Настроение стремится к нулю, и сложновато себя чем-нибудь порадовать. Именно для такого случая в этом посте собраны любопытные кадры, которые обязательно вас позабавят.