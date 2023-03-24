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48 лет спустя: как сложилась судьба юных актёров из фильма-сказки "Приключения Буратино"

48 лет спустя: как сложилась судьба юных актёров из фильма-сказки "Приключения Буратино"

Автор:
24 марта 2023 19:33
Метки: Приключения Буратино   кино   судьба актёра   
1102
7

Очаровательную Таню Проценко режиссёр Леонид Нечаев заприметил сразу. Ну вылитая Мальвина! Он опасался лишь одного: девочка красивая и уже понимает это. А вдруг она окажется капризной и избалованной. Работать с такой будет непросто. К счастью, мрачные прогнозы не оправдались.

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Метки: Приключения Буратино   кино   судьба актёра   
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12  комментариев
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48k
Прораб 16 часов назад
Вот как у них получалось? При диктате цензуры, убогих бюджетах и пр. прелестях, снимать шедевры.
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1k
Oleg 12 часов назад
а мне песенка Пьеро нравиться. в фильме она на полная, 1 куплет не вошел. вот полная:
Ссылка www.youtube.com
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34k
Барклай 12 часов назад
Мда-а-а-а-а-а.... Иосифов??. Он снял триллер про Волков. Потом снял шикарную комедию Суженый-ряженый, благодаря которой многое можно понять и простить
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2k
Replicant 14 часов назад
Ссылка youtu.be
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17k
Алексей 15 часов назад
В первую очередь шедевральна музыкальная составляющая.
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13k
a_komolow 15 часов назад
Ссылка youtu.be
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28k
Юрьевич 17 часов назад
Очень хороший фильм в итоге получился.
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Заглянул мимоходом
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