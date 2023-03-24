48 лет спустя: как сложилась судьба юных актёров из фильма-сказки "Приключения Буратино"

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Очаровательную Таню Проценко режиссёр Леонид Нечаев заприметил сразу. Ну вылитая Мальвина! Он опасался лишь одного: девочка красивая и уже понимает это. А вдруг она окажется капризной и избалованной. Работать с такой будет непросто. К счастью, мрачные прогнозы не оправдались.
Летом 1975 стояла страшная жара. У Тани под синтетическим париком нестерпимо чесалась голова. Да ещё, как назло, накануне выпали молочные зубы и семилетней девочке вставили импланты. Было больно и неудобно, но ради съёмок она всё стерпела. Артистичную Таню киношники отпускать не хотели. И пригласили на главную роль в новую картину "Про Красную Шапочку". Однако не случилось… Неудачное падение с велосипеда обернулось сотрясением мозга и длительным пребыванием в больнице. Роль отдали Яне Поплавской. Но Таня сильно не переживала, ведь становиться актрисой не собиралась. После школы окончила киноведческий факультет ВГИКа и много лет писала для разных печатных изданий. А ещё сочиняла стихи и даже выпустила собственный поэтический сборник. Семейное счастье она обрела со второй попытки. Муж актёр Алексей Войтюк начал сниматься ещё в юности. Сыграл Ивана-подкидыша в сказке "После дождичка в четверг". Супруги воспитывали дочку Тани от первого брака и сына Володю. К несчастью, жизнь её оказалась короткой. В 53 она ушла от онкологии…
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Дима Иосифов мечтал стать успешным спортсменом и упорно двигался к своей цели. О кино даже не грезил. По иронии судьбы он стал единственным из юных актёров, кто связал свою жизнь с кинематографом. Поначалу Диму утвердили на роль Арлекина, но пробах Нечаев попросил его подыграть мальчикам, которые претендовали на роль Буратино. В итоге роль досталась ему. Съёмки Диму по-настоящему увлекли. Почти сразу он снялся в фильме "Про Красную шапочку", а затем в "Капитане Сорви-голова" и "Сказке про влюблённого маляра"... После школы окончил ВГИК и играл на сцене Минского театра-студии. Много снимался на “Ленфильме”. Но однажды понял, что хочет сесть сам в режиссёрское кресло. В середине 90-х выпускник режиссёрского отделения Белорусской Академии искусств уехал в Москву. Чтобы остаться на плаву, Дмитрий не отказывался ни от какой работы. На съёмки реалити-шоу "Последний герой" он поехал в качестве оператора. В это трудное для кино время он преуспел, снимая рекламные ролики. А потом уже приступил к сериалам. В режиссёрской копилке Иосифова несколько заметных работ: "Убойная сила-6", "Уходящая натура", “Екатерина”... Совсем скоро состоится премьера его нового фильма “Любовь советского Союза”. У Дмитрия трое сыновей. Старший Андрей стал кинооператором.
Зато исполнитель роли грустного Пьеро Рома Столкарц сразу понял, что кино - это всё несерьёзно. И выбрал для себя земную профессию врача-педиатра. Уже много лет он живёт в Израиле, где владеет двумя собственными клиниками. У Романа большая семья - две дочери и два сына.
Томас Аугустинас, сыгравший пуделя Артемона оказался за границей ещё раньше Романа: его семья уехала в Канаду, когда мальчику было 15. Повзрослев, он поселился в Оттаве и тоже занялся бизнесом.
А вот озорной Арлекин — Гриша Светлорусов - затерялся во времени и пространстве. По одним данным, он стал бизнесменом, по другим-разведчиком. Во всяком случае на связь даже с друзьями детства он не выходит.
Почти полвека назад Леонид Алексеевич Нечаев снял шедевр на все времена. А ведь зрители могли его и не увидеть. Чиновники из «Беларусьфильма» оказались людьми без фантазии. И смысла сказок не понимали. "Безобразная картина! Ужас! Как это может быть – кот без хвоста, лиса в платье, Буратино издевается над пожилым человеком." В тот год киностудия не выполнила план по кинопроизводству. И только благодаря этому фильм выпустили на большой экран.
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