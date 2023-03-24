48 лет спустя: как сложилась судьба юных актёров из фильма-сказки "Приключения Буратино"

Дима Иосифов мечтал стать успешным спортсменом и упорно двигался к своей цели. О кино даже не грезил. По иронии судьбы он стал единственным из юных актёров, кто связал свою жизнь с кинематографом. Поначалу Диму утвердили на роль Арлекина, но пробах Нечаев попросил его подыграть мальчикам, которые претендовали на роль Буратино. В итоге роль досталась ему. Съёмки Диму по-настоящему увлекли. Почти сразу он снялся в фильме "Про Красную шапочку", а затем в "Капитане Сорви-голова" и "Сказке про влюблённого маляра"... После школы окончил ВГИК и играл на сцене Минского театра-студии. Много снимался на “Ленфильме”. Но однажды понял, что хочет сесть сам в режиссёрское кресло. В середине 90-х выпускник режиссёрского отделения Белорусской Академии искусств уехал в Москву. Чтобы остаться на плаву, Дмитрий не отказывался ни от какой работы. На съёмки реалити-шоу "Последний герой" он поехал в качестве оператора. В это трудное для кино время он преуспел, снимая рекламные ролики. А потом уже приступил к сериалам. В режиссёрской копилке Иосифова несколько заметных работ: "Убойная сила-6", "Уходящая натура", “Екатерина”... Совсем скоро состоится премьера его нового фильма “Любовь советского Союза”. У Дмитрия трое сыновей. Старший Андрей стал кинооператором.