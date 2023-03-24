Моего рукожопства пост

Не так давно в моем хозяйстве прочно обосновался автоклав - большая блестящая кастрюля, которая стерилизует продукты при высокой температуре и под давлением. Мой выбор пал на автоклав Консерватор с электронным блоком управления от компании Форком. Теперь все свободное место дома заставлено консервацией, мне кажется у меня дома можно пережить небольшой локальный конфликт ! В автоклаве я делаю тушенку, каши и другие блюда, которые спокойно могу хранить длительное время в условиях комнатной температуры, не опасаясь того, что продукт испортится. Продукцию я изготавливаю как в стеклянной банке, так и в реторт-пакетах. Реторт-пакет - это пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам при изготовлении консервов. Реторт-пакет состоит из нескольких ламинированных слоёв, способных выдержать высокие температуры при стерилизации в автоклаве. Наиболее распространённый вид реторт-пакета состоит из следующих ламинированных слоев: полиэтилентерефталат / алюминиевая фольга /нейлон/ полипропиленовая плёнка. Однако из-за слоя алюминиевой фольги в данной структуре пакет невозможно разогревать в микроволновой печи. Реторт-пакет был разработан двумя американскими компаниями по заказу американской армии. За создание реторт-пакета в 1978 году была вручена награда за вклад в развитие пищевой промышленности (The Food Technology Industrial Achievement Award). В американской армии реторт-пакет до сих пор применяется для упаковки сухого пайка. Банка более презентабельна, при должном оформлении ее можно преподнести в качестве презента, реторт-пакет более практичен, то есть он занимает меньше места, его нельзя разбить, его удобнее пересылать на дальние расстояния, Если вы рыбак\охотник\турист, то такая упаковка однозначно для вас !