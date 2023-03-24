Моего рукожопства пост

Приветствую уважаемое сообщество ! Не так давно я увлекся изготовлением колбасно-мясных изделий и прочих деликатесов, в этой связи хотел бы поделиться с вами результатом, выслушать объективную критику при ее наличии ! Всем спасибо за комментарии и ваше мнение !
Качество магазинного продукта оставляет желать лучшего, кроме того, кто-то из знакомых получил отравление, а кто-то нашел инородный предмет в колбасе, в этой связи захотелось попробовать сделать что-то свое. Постигнув теорию, я приступил к практике, получалось конечно далеко не все и не с первого раза, но именно так и приобретается опыт, который в последствие становится бесценным багажом практических знаний.
Пока практиковался дома появилось много нового и разного оборудования от колбасного шприца до автоклава. Чем дальше ты постигаешь, тем интереснее становится, пробовать что-то новое, ставить перед собой более сложные задачи и по выполнению радоваться как ребенок достигнутому результату !
После освоения вареных колбас и ветчин, я решил освоить сыровяленую продукцию, на мой вкус это высший пилотаж, ибо нужно недешевое оборудование в виде климатической камеры, длительное время и постоянный контроль продукта. Хотя в настоящее время появились оболочки, которые значительно упрощают жизнь колбасникам и допускают вялить мясо в условиях обычного холодильника.
Интересные мясные продукты получаются в дегидраторе, та я в основном делаю различные пивные ништяки, например, джерки (мясные чипсы) и пивчики (тонкие мясные колбаски). Минус данной технологии заключается в том, что продукт очень сильно теряет в весе, примерно в 2-2,5 раза происходит усушка, но оно того стоит, ибо к пиву получаются наивкуснейшие погрызушки. Вообще джерки и пивчики они как смечки идешь мимо тарелки нет-нет да и зацепишь пару-тройку. Помимо пивных историй дегидрированный продукт хорошо ценится рыбками\охотниками\туристами\спортсменами, так как месте занимает мало, хранится долго, насыщает организм и не сильно калорийный.
Интересная по своей форме получается формовочная ветчина, это когда фаршемасса закладывается в определенную форму и подвергается дальнейшей термообработке, они бывают разные по форме, но мне наиболее интересной показалась квадратная, ветчина получается не как мы привыкли батоном, а в форме кирпичика, выглядит необычно и на хлеб ложиться как надо!
Не так давно в моем хозяйстве прочно обосновался автоклав - большая блестящая кастрюля, которая стерилизует продукты при высокой температуре и под давлением. Мой выбор пал на автоклав Консерватор с электронным блоком управления от компании Форком. Теперь все свободное место дома заставлено консервацией, мне кажется у меня дома можно пережить небольшой локальный конфликт ! В автоклаве я делаю тушенку, каши и другие блюда, которые спокойно могу хранить длительное время в условиях комнатной температуры, не опасаясь того, что продукт испортится. Продукцию я изготавливаю как в стеклянной банке, так и в реторт-пакетах. Реторт-пакет - это пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам при изготовлении консервов. Реторт-пакет состоит из нескольких ламинированных слоёв, способных выдержать высокие температуры при стерилизации в автоклаве. Наиболее распространённый вид реторт-пакета состоит из следующих ламинированных слоев: полиэтилентерефталат / алюминиевая фольга /нейлон/ полипропиленовая плёнка. Однако из-за слоя алюминиевой фольги в данной структуре пакет невозможно разогревать в микроволновой печи. Реторт-пакет был разработан двумя американскими компаниями по заказу американской армии. За создание реторт-пакета в 1978 году была вручена награда за вклад в развитие пищевой промышленности (The Food Technology Industrial Achievement Award). В американской армии реторт-пакет до сих пор применяется для упаковки сухого пайка. Банка более презентабельна, при должном оформлении ее можно преподнести в качестве презента, реторт-пакет более практичен, то есть он занимает меньше места, его нельзя разбить, его удобнее пересылать на дальние расстояния, Если вы рыбак\охотник\турист, то такая упаковка однозначно для вас !
В своем увлечении я постоянно совершенствуюсь, читаю литературу, пробую на практике, общаюсь с людьми, которые имеют схожие интересы. Хорошо у меня получается или нет судить вам, субъективно могу сказать, что я доволен достигнутым результатом. Порой все хочется бросить, ибо не получается, но главное верить в себя, свои силы и не опускать руки. Раньше я думал, что какие-то продукты можно купить только в магазине, а теперь они у меня уже получаются практически на автомате. Всем спасибо за внимание ! Доклад окончил, можете пинать ! Ниже просто фотки моего рукожопства!
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Спасибо!!!