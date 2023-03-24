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Моего рукожопства пост

Моего рукожопства пост

Автор:
24 марта 2023 11:31
Сообщество : Еда
Метки: Сыровял   автоклав   деликатесы   колбаса   копчености   мясные изделия   мясо   су-вид   
1397
32

Приветствую уважаемое сообщество ! Не так давно я увлекся изготовлением колбасно-мясных изделий и прочих деликатесов, в этой связи хотел бы поделиться с вами результатом, выслушать объективную критику при ее наличии ! Всем спасибо за комментарии и ваше мнение !

Качество магазинного продукта оставляет желать лучшего, кроме того, кто-то из знакомых получил отравление, а кто-то нашел инородный предмет в колбасе, в этой связи захотелось попробовать сделать что-то свое. Постигнув теорию, я приступил к практике, получалось конечно далеко не все и не с первого раза, но именно так и приобретается опыт, который в последствие становится бесценным багажом практических знаний.


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Пока практиковался дома появилось много нового и разного оборудования от колбасного шприца до автоклава. Чем дальше ты постигаешь, тем интереснее становится, пробовать что-то новое, ставить перед собой более сложные задачи и по выполнению радоваться как ребенок достигнутому результату !


После освоения вареных колбас и ветчин, я решил освоить сыровяленую продукцию, на мой вкус это высший пилотаж, ибо нужно недешевое оборудование в виде климатической камеры, длительное время и постоянный контроль продукта. Хотя в настоящее время появились оболочки, которые значительно упрощают жизнь колбасникам и допускают вялить мясо в условиях обычного холодильника.



Интересные мясные продукты получаются в дегидраторе, та я в основном делаю различные пивные ништяки, например, джерки (мясные чипсы) и пивчики (тонкие мясные колбаски). Минус данной технологии заключается в том, что продукт очень сильно теряет в весе, примерно в 2-2,5 раза происходит усушка, но оно того стоит, ибо к пиву получаются наивкуснейшие погрызушки. Вообще джерки и пивчики они как смечки идешь мимо тарелки нет-нет да и зацепишь пару-тройку. Помимо пивных историй дегидрированный продукт хорошо ценится рыбками\охотниками\туристами\спортсменами, так как месте занимает мало, хранится долго, насыщает организм и не сильно калорийный.


Интересная по своей форме получается формовочная ветчина, это когда фаршемасса закладывается в определенную форму и подвергается дальнейшей термообработке, они бывают разные по форме, но мне наиболее интересной показалась квадратная, ветчина получается не как мы привыкли батоном, а в форме кирпичика, выглядит необычно и на хлеб ложиться как надо!



Не так давно в моем хозяйстве прочно обосновался автоклав - большая блестящая кастрюля, которая стерилизует продукты при высокой температуре и под давлением. Мой выбор пал на автоклав Консерватор с электронным блоком управления от компании Форком. Теперь все свободное место дома заставлено консервацией, мне кажется у меня дома можно пережить небольшой локальный конфликт ! В автоклаве я делаю тушенку, каши и другие блюда, которые спокойно могу хранить длительное время в условиях комнатной температуры, не опасаясь того, что продукт испортится. Продукцию я изготавливаю как в стеклянной банке, так и в реторт-пакетах. Реторт-пакет - это пищевая упаковка, используемая как альтернатива консервным банкам при изготовлении консервов. Реторт-пакет состоит из нескольких ламинированных слоёв, способных выдержать высокие температуры при стерилизации в автоклаве. Наиболее распространённый вид реторт-пакета состоит из следующих ламинированных слоев: полиэтилентерефталат / алюминиевая фольга /нейлон/ полипропиленовая плёнка. Однако из-за слоя алюминиевой фольги в данной структуре пакет невозможно разогревать в микроволновой печи. Реторт-пакет был разработан двумя американскими компаниями по заказу американской армии. За создание реторт-пакета в 1978 году была вручена награда за вклад в развитие пищевой промышленности (The Food Technology Industrial Achievement Award). В американской армии реторт-пакет до сих пор применяется для упаковки сухого пайка. Банка более презентабельна, при должном оформлении ее можно преподнести в качестве презента, реторт-пакет более практичен, то есть он занимает меньше места, его нельзя разбить, его удобнее пересылать на дальние расстояния, Если вы рыбак\охотник\турист, то такая упаковка однозначно для вас !


В своем увлечении я постоянно совершенствуюсь, читаю литературу, пробую на практике, общаюсь с людьми, которые имеют схожие интересы. Хорошо у меня получается или нет судить вам, субъективно могу сказать, что я доволен достигнутым результатом. Порой все хочется бросить, ибо не получается, но главное верить в себя, свои силы и не опускать руки. Раньше я думал, что какие-то продукты можно купить только в магазине, а теперь они у меня уже получаются практически на автомате. Всем спасибо за внимание ! Доклад окончил, можете пинать ! Ниже просто фотки моего рукожопства!


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Метки: Сыровял   автоклав   деликатесы   колбаса   копчености   мясные изделия   мясо   су-вид   
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45  комментариев
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4k
Владимир 3 часа назад
Кучеряво,Вы,живете!!!
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117
Alko1979 Автор поста Владимир 3 часа назад
Ага, стараюсь ! Вместо того, чтобы смотреть как кучеряво живут другие, я лучше сам буду жить так !
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15k
CooCooRooZo Полминуты назад
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197
Feud 3 минуты назад
Браво. Рецепты откуда дергал?
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24k
Sergey 7 минут назад
Ура!!! Случилось чудо! В коем веке на фишках появился Отличный пост! Автор конечно садист, но молодец!!!
Спасибо!!!
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539
Тамара Витальевна Полчаса назад
Всё. захлебнулась.... Как вкусно!!! даже на фото!!!!!
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9k
Мариус 36 минут назад
Это вообще законно такие вкусняхи в рабочее время постить?
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48k
Прораб Час назад
Сразу видно, с душой сделано
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234k
Rusbond 2 часа назад
Мужик, ты молодец. Поздравляю, ты отличный колбасник да ещё и фотограф. Однозначно, лайк!
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117
Alko1979 Автор поста Rusbond 2 часа назад
Ат души душевно в душу !
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28k
Ваня 2 часа назад
пятница и вкусняшки, очевидно я сегодня что-то подобное съем и выпью...
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2k
Pioner76 2 часа назад
Не рукожопство это, а искусство.
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117
Alko1979 Автор поста Pioner76 2 часа назад
Спасибо
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1k
Антон 2 часа назад
Ай МОЛОДЦА!
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1k
Злодей 3 часа назад
Делал несколько раз дома сыровяленую колбасу, сосики и прочее. Случайно попал на канал на ютубе Колбобосс, по моему.и года полтора поувлекался этим. Вместо климатической камеры купил маленький холодильник без морозилки с вентилятором. Но честно сказать лениво этим заниматься, времени нужно прилично, да и ps5 купил себе )) В общем забросил. Но получалось вкусно.
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117
Alko1979 Автор поста Злодей 3 часа назад
Плойка залипательная штука, вроде сел на часок поиграться, вжух и ночь
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23k
hebpat 3 часа назад
да вам пора свой заводик открывать
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117
Alko1979 Автор поста hebpat 3 часа назад
Я пока на кошках (родственниках) тренируюсь
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383
Dima 3 часа назад
все что своими руками, однозначно +
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33k
Korolev 3 часа назад
Пойду пожру...
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478
Knives22 3 часа назад
Печенку свеклой красили?
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117
Alko1979 Автор поста Knives22 3 часа назад
Нет, ничем не красил !
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478
Knives22 Alko1979 3 часа назад
А почему цвет такой, уж больно розовый.
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117
Alko1979 Автор поста Knives22 3 часа назад
Такой цвет дает нитритная соль + аскорбинка
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26k
Федор 3 часа назад
Антихрист
великий пост в самом разгаре)) да и не обедал я исчо)) а тут такие деликатесы)) Но как минимум чуть более трех недель данная пища мне заказана)) А так я бы не отказался сейчас ни от тушенки ни от ветчинки и т.д. выглядит супер)) Маладца
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117
Alko1979 Автор поста Федор 3 часа назад
Пиши после поста, отправлю
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117
Alko1979 Автор поста Федор Час назад
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6k
Дмитрий 3 часа назад
Тут два варианта. Либо своё производство открывать, либо реклама одной пивной марки.
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117
Alko1979 Автор поста Дмитрий 3 часа назад
Производство чтобы открыть нужно вот прям два ведра бумаг собрать и занести, причем занести не в одну дверь. Было бы проще подумал бы от открытии мини предприятия, почему мини, потому что по моему скромному субъективному мнению поточность убивает качество ! А что рекламы пива, то не реклама, это бокал у просто мой любимый от Грима, пиво в нем разное )))
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117
Alko1979 Автор поста Дмитрий 3 часа назад
Да, когда начинал были сомнения получится\не получится, мяса было переведено и испорчено нормально так, сейчас уже, имея за плечами этот опыт, те свои ошибки с улыбкой вспоминаю
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74k
Viktor 3 часа назад
Выглядит хорошо, наверное и на вкус так же, но вот слово "рукожопство" всё портит!
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117
Alko1979 Автор поста Viktor 3 часа назад
Я только учусь
, поэтому еще рукожоп, до истинных колбасье мне еще топать и топать
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3k
Выхухоль (Нагайна) 3 часа назад
Красивое...
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22k
babuby 3 часа назад
Садист ты!
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383
Dima babuby 3 часа назад
я поел, прежде чем смотреть ))))
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Alko1979
Делай, что должен и будь, что будет !
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