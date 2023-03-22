В Подмосковье госпитализирован пациент с симптомами сибирской язвы

Возможной причиной заражения семейной пары фермеров в чувашском селе стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщала пресс-служба местного Россельхознадзора. Предположительно, жители Цивильского муниципального округа Чувашии заразились при разделывании быка. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали. Позже они продали это мясо цыганам, - пишет Газета.ру.

Сейчас фермеры находятся в состоянии средней тяжести, но угрозы их жизням нет.

Что касается третьего госпитализированного, то как пишет ТГ-канал Mash, он успел съездить из Чувашии в Москву и был найден в рамках проверки контактов первого заболевшего в регионе По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели и сейчас находится в одной из больниц Сергиевого Пасада.

«Зараженное мясо животного, а это примерно 500–600 кг при среднем весе быка в 700–900 кг, мужчина успел продать. Предположительно – цыганам на трассе. Куда они перекочевали, остались ли в регионе, и где сейчас полтонны мяса с сибирской язвой — неизвестно», – говорится в посте.