В Подмосковье госпитализирован пациент с симптомами сибирской язвы

Мужчина приехал в столицу из Чувашии, где ранее выявили очаг заражения. Карантин по страшному заболеванию в селе Старое Акташево Цивильского района ввели 16 марта. Сейчас под наблюдением находятся 130 человек. Однако, один из них еще до карантина поехал в московскую агломерацию, где и был госпитализирован.
Возможной причиной заражения семейной пары фермеров в чувашском селе стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщала пресс-служба местного Россельхознадзора. Предположительно, жители Цивильского муниципального округа Чувашии заразились при разделывании быка. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали. Позже они продали это мясо цыганам, - пишет Газета.ру.
Сейчас фермеры находятся в состоянии средней тяжести, но угрозы их жизням нет.
Что касается третьего госпитализированного, то как пишет ТГ-канал Mash, он успел съездить из Чувашии в Москву и был найден в рамках проверки контактов первого заболевшего в регионе По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели и сейчас находится в одной из больниц Сергиевого Пасада.
«Зараженное мясо животного, а это примерно 500–600 кг при среднем весе быка в 700–900 кг, мужчина успел продать. Предположительно – цыганам на трассе. Куда они перекочевали, остались ли в регионе, и где сейчас полтонны мяса с сибирской язвой — неизвестно», – говорится в посте.
Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Оно относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя.
Тем временем, Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации после выявления сибирской язвы во втором регионе России:
Сибирская язва не передается от человека человеку
• Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой
• В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли
Источник:
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