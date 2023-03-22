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В Подмосковье госпитализирован пациент с симптомами сибирской язвы

В Подмосковье госпитализирован пациент с симптомами сибирской язвы

Автор:
22 марта 2023 23:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   заражение   мясо   сибирская язва   чувашия   эпидемия   
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Мужчина приехал в столицу из Чувашии, где ранее выявили очаг заражения. Карантин по страшному заболеванию в селе Старое Акташево Цивильского района ввели 16 марта. Сейчас под наблюдением находятся 130 человек. Однако, один из них еще до карантина поехал в московскую агломерацию, где и был госпитализирован.

Возможной причиной заражения семейной пары фермеров в чувашском селе стал незаконный подворный убой нелегально купленного животного, сообщала пресс-служба местного Россельхознадзора. Предположительно, жители Цивильского муниципального округа Чувашии заразились при разделывании быка. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали. Позже они продали это мясо цыганам, - пишет Газета.ру.

Сейчас фермеры находятся в состоянии средней тяжести, но угрозы их жизням нет.

Что касается третьего госпитализированного, то как пишет ТГ-канал Mash, он успел съездить из Чувашии в Москву и был найден в рамках проверки контактов первого заболевшего в регионе По данным телеграмм-канала, мужчина провёл в столице около недели и сейчас находится в одной из больниц Сергиевого Пасада.

«Зараженное мясо животного, а это примерно 500–600 кг при среднем весе быка в 700–900 кг, мужчина успел продать. Предположительно – цыганам на трассе. Куда они перекочевали, остались ли в регионе, и где сейчас полтонны мяса с сибирской язвой — неизвестно», – говорится в посте.

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Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Оно относится к острым и особо опасным инфекциям. Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства (шкурами, кожей, меховыми изделиями, шерстью, щетиной), обсеменёнными спорами возбудителя.

Тем временем, Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации после выявления сибирской язвы во втором регионе России:

Сибирская язва не передается от человека человеку

• Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой

• В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли

Источник:

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Метки: Подмосковье   заражение   мясо   сибирская язва   чувашия   эпидемия   
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4  комментария
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230
алекс 2 часа назад
ладно хоть цыганам продал а не людям
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iKrek 2 часа назад
Сейчас ещё окажется, что ковид был так, для разминочки
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Андрей Крылов 2 часа назад
Сибрская язва - чоень черьёзнаяболезнь не только животных. Ни кому не делаю заболеть этой гадостья. Которая даже в древниз скотомогильниках, пересыпанных хлоркой и всякм таким. модет храниться веками! Очень не смешная болезнь. Недеюсь, что эту вспышку локализируют. и виновных накажут. Судя по тому. что сказано, пробавали дохдлатину, ещё и через циган... ПЦ.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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