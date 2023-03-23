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Очень странные дела на Google-картах

Очень странные дела на Google-картах

Автор:
23 марта 2023 16:43
Сообщество : Факты
Метки: google maps   а что у вас?   веселые картинки   гугл карты   интересно   картинки   мгновения жизни   неожиданно   странности   
2189
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Гугл-карты - полезное изобретение человечества: по ним можно продложить маршрут по городу в объезд пробок, прогуляться по незнакомому городу во время отпуска или просто поглазеть на картинки из неизвестной жизни на другом конце света. Но порой они приносят нам очень странные сюрпризы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google maps   а что у вас?   веселые картинки   гугл карты   интересно   картинки   мгновения жизни   неожиданно   странности   
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7  комментариев
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1k
Ибрагим 3 часа назад
Эта пятиугольная звезда находится в Казахстане, неподалеку от города Лисаковск. Кто-то решился пойти туда и разузнать, что к чему. Пентаграмма оказалась остатками парка, который в советские времена имел превосходный вид. Аккуратно посаженные деревья вдоль аллей сделали его похожим на пентаграмму. Есть даже видимый отпечаток Стеллы, которая была установлена в самом центре парка.
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153
Vadim 5 минут назад
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31k
Slonyash 2 часа назад
Ну кот однозначно лучший!
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26k
Serg2001 3 часа назад
Проверил по поводу казарм в Коронадо. Так и есть. Теперь любопытно, случайно так получилось или...
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