Очень странные дела на Google-картах

Гугл-карты - полезное изобретение человечества: по ним можно продложить маршрут по городу в объезд пробок, прогуляться по незнакомому городу во время отпуска или просто поглазеть на картинки из неизвестной жизни на другом конце света. Но порой они приносят нам очень странные сюрпризы.