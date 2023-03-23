Очень странные дела на Google-картах

2189
10
Гугл-карты - полезное изобретение человечества: по ним можно продложить маршрут по городу в объезд пробок, прогуляться по незнакомому городу во время отпуска или просто поглазеть на картинки из неизвестной жизни на другом конце света. Но порой они приносят нам очень странные сюрпризы.
×
×
Казармы подразделения военно-морской авиации США в коронадо. Что-то странное здесь творится...
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Этот тату-мастер обслуживает только детей!
- 19 неожиданных примеров совершенства
- Ну очень редкие явления наших будней!
- Картинки, на которые стоит посмотреть дважды
- 20+ поразительных картинок нашего удивительного мира
Метки: google maps а что у вас? веселые картинки гугл карты интересно картинки мгновения жизни неожиданно странности
Новости партнёров