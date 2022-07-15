Этот тату-мастер обслуживает только детей!

Все началось в 2016 году, когда тату-мастер Бенджамин Ллойд опубликовал в соцсетях изображение своего маленького сына друга с изображением черепа и роз, нанесенным аэрографом на руку и туловище. Это было похоже на настоящую татуировку, хотя она была просто нарисована спреем. Всего за день фотография Ллойда стала вирусной, собрав более 400 000 лайков за несколько часов. Он подписал фото обещанием. Если его пост набирал хотя бы 50 лайков, он шел в детскую больницу и делал там детям татуировки аэрографом, чтобы подбодрить их. После того, как его пост набрал сотни тысяч лайков, ему ничего не оставалось, как сдержать данное слово.