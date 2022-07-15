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Этот тату-мастер обслуживает только детей!

Этот тату-мастер обслуживает только детей!

Автор:
15 июля 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бенджамин Ллойд   веселые картинки   детские радости   детские татушки   интересно   неожиданно   новая зеландия   тату-мастер   
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Тату-мастер Бенджамин Ллойд из Новой Зеландии специализируется на татуировках для детей. Он создает их с помощью аэрографа и старается, чтобы каждая из них вызывала улыбку на лицах его юных клиентов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бенджамин Ллойд   веселые картинки   детские радости   детские татушки   интересно   неожиданно   новая зеландия   тату-мастер   
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4  комментария
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−20
Атынбай Учербектдиной 47 минут назад
Автор текста вообще знает значение слова "татуировка"?
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145
И Ш 23 минуты назад
ИМХО: Бесовщина!
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4k
leto2016 Час назад
Финиш
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−130
Thomsen 3 часа назад
<и старается, чтобы каждая из них вызывала улыбку на лицах его юных клиентов>

а когда подводит к зеркалу?
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