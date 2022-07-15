Этот тату-мастер обслуживает только детей!

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Тату-мастер Бенджамин Ллойд из Новой Зеландии специализируется на татуировках для детей. Он создает их с помощью аэрографа и старается, чтобы каждая из них вызывала улыбку на лицах его юных клиентов.
Все началось в 2016 году, когда тату-мастер Бенджамин Ллойд опубликовал в соцсетях изображение своего маленького сына друга с изображением черепа и роз, нанесенным аэрографом на руку и туловище. Это было похоже на настоящую татуировку, хотя она была просто нарисована спреем. Всего за день фотография Ллойда стала вирусной, собрав более 400 000 лайков за несколько часов. Он подписал фото обещанием. Если его пост набирал хотя бы 50 лайков, он шел в детскую больницу и делал там детям татуировки аэрографом, чтобы подбодрить их. После того, как его пост набрал сотни тысяч лайков, ему ничего не оставалось, как сдержать данное слово.
«Дети от этого просто в восторге. Как только они делают татуировку, это повышает их уверенность, — говорит Ллойд. - Плохо только то, что они не хотят после этого принимать душ».
Бенджамин Ллойд тратит около девяти минут на то, чтобы сделать одну из своих удивительно реалистичных татуировок. В начале работы он использует трафареты, а затем наносит изображение от руки.
Чтобы ни у кого не возникало беспокойства о здоровье детей, Бенджамин использует специальные нетоксичные чернила, которые легко смываются в душе.
В среднем, клиентам Ллойда шесть лет. Мастер планирует и дальше радовать детей татуировками!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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