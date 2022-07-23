Картинки, на которые стоит посмотреть дважды

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Совы, как известно, - не то, чем они кажутся. Да и не только совы. Так что на окружающий мир лучше смотреть повнимательнее. Вот и эти картинки нужно разглядеть как следует, чтобы понять их подлинный смысл.
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Гигантская кошка на самом деле нормального размера - просто она сидит на столе, а не на ковре
Источник: — переведено специально для fishki.net
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