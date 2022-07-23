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Картинки, на которые стоит посмотреть дважды

Картинки, на которые стоит посмотреть дважды

Автор:
23 июля 2022 10:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: веселые картинки   двойное дно   интересно   неожиданно   показалось   странные дела   удивительное рядом   
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Совы, как известно, - не то, чем они кажутся. Да и не только совы. Так что на окружающий мир лучше смотреть повнимательнее. Вот и эти картинки нужно разглядеть как следует, чтобы понять их подлинный смысл.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: веселые картинки   двойное дно   интересно   неожиданно   показалось   странные дела   удивительное рядом   
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сеньор Леонсио 54 минуты назад
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