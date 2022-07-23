Картинки, на которые стоит посмотреть дважды

Совы, как известно, - не то, чем они кажутся. Да и не только совы. Так что на окружающий мир лучше смотреть повнимательнее. Вот и эти картинки нужно разглядеть как следует, чтобы понять их подлинный смысл.

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Облака, похожие на океан 0 Источник:

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Это снимок стаи волнистых попугайчиков, сидящих на дереве, у которого вообще нет листьев 0 Источник:

Ели, украшенные гирляндами, под снегом 0 Источник:

Этот орел ночью превращается в пирата 0 Источник:

Левитация? 0 Источник:

Нет, это не суп, это птичка купается 0 Источник:

Найдите здесь сэндвич 0 Источник:

Гигантская кошка на самом деле нормального размера - просто она сидит на столе, а не на ковре 0 Источник:

Без лица 0 Источник:

И вновь облака-океан 0 Источник:

Огнедышащий кот 0 Источник:

Чтобы заметить награды, которые они демонстрируют, надо приглядеться 0 Источник:

Это два щенка, а не один уродец 0 Источник:

Доброе утро, на следующей выходите? 0 Источник:

Видите колесо? А оно есть! 0 Источник:

Фух, показалось 0 Источник:

Мистер Тонкие Ножки 0 Источник:

Сноубордист замаскировался 0 Источник:

На самом деле, все одеты как положено 0 Источник:

Летающий котомобиль 0 Источник:

У него что-то с рукой? На самом деле, нет 0 Источник:

Собака в мыльном пузыре 0 Источник:

Опоссум - это не логотип 0 Источник:

Слава богу, показалось 0 Источник:

Лама, звонящая в колокольчик 0 Источник:

Купающийся кореец или ладонь с морским обитателем? 0 Источник:

У вас, кажется, проблемы с руками 0 Источник:

Собака-оборотень? 0 Источник:

То ли женщина, то ли оборотень 0 Источник:

Ой, а куда он летит? 0 Источник:

Концептуальная котокартина 0 Источник:

Птица пьет 0 Источник:

Слияние с природой 0 Источник: