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Древний монстр-аристократ – чудовище замка Глэмис

Древний монстр-аристократ – чудовище замка Глэмис

Автор:
29 апреля 2024 12:50
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Глэмис   замок   история   легенда   монстр   печально   ребёнок   тайна   уродство   шотландия   
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У любого уважающего себя поместья или замка должно быть своё привидение. Или хотя бы захудалый монстр. В этом плане шотландский замок Глэмис представляет собой особенно яркий пример.

Томас Лайон-Боус родился в одном из самых знатных семейств Шотландии и стал первенцем 11-го графа Стратмора и Кингхорна. Но он так и не получил ни титула, ни наследство. Легенда гласит, что его заперли в тайной камере. Прозванный Монстром из Глэмиса из-за своего серьёзного физического дефекта, он, по слухам, и по сей день живёт в древних стенах.

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Томас появился на свет 21 октября 1821 года в замке Глэмис, недалеко от Ангуса в Шотландии. Официальные записи гласили, что малыш умер в тот же день, когда родился. Но народ шептался, что мальчик выжил.

Слухи начались, когда местные жители заметили, что на могиле Томаса нет надгробия. Стали распространяться слухи и о случайных встречах со странным существом на территории замка и вокруг него, которые тщательно замалчивались семьей.

Были ли это просто слухи, или ребёнок был действительно спрятан своей семьёй? Кто же стал монстром замка Глэмис?

Эти истории имели под собой почву. Рабочего в замке, который видел Томаса в проходе рядом с семейной часовней, подкупили деньгами, чтобы он не рассказывал о том, что видел. Он тут же уехал в Австралию.

Позже управляющий поместьем отказался войти в замок, услышав истории и слухи о тайной камере, спрятанной в глубине самой старой части здания, и о том, что было заперто внутри.

По ночам в замке слышались странные звуки. Возможно, просто звуки старого здания, а возможно, и что-то другое.

Гости графа были заинтригованы слухами, и было предпринято несколько попыток обнаружить тайную комнату. Все хотели знать, правдивы ли слухи о его сыне или нет.

С годами история обрастала всё новыми подробностями, становясь более правдоподобной. Говорили, что Томас родился с серьёзным уродством, из-за которого он был похож на чудовище. Это уродство означало, что Томас не мог быть наследником титула, и поэтому его существование замалчивалось.

Собственно, в этой практике нет ничего нового, и есть и другие примеры жестокого обращения с членами семьи, которых родственники считали нежелательными. Так, Шарлотта Гримстед и Кэтрин Боус-Лайон – двоюродные сёстры покойной британской королевы, родились с психическими отклонениями. Поэтому всю свою жизнь они провели взаперти в специальной лечебнице.

Писатель Джеймс Уэнтуорт Дэй обратился к семье в 1960-х годах с предложением написать историю династии.

Он попросил предоставить ему возможность провести время в замке Глэмис в ходе своего исследования.

Тогдашний граф и другие родственники в беседах с Дэем подтвердили, что в их семье родился «монстр», и он действительно был наследником титула. Они смогли предоставить писателю описания.

Томас был описан как обладатель огромной бочкообразной груди, чрезмерно волосатый, «как половик», с большой головой, уходящей прямо в плечи, и уменьшенными руками и ногами. Его тело было полностью деформировано и скручено.

Чудовищного ребёнка держали вдали от посторонних глаз в секретной камере, а заботу о нём поручили управляющему. Ему разрешалось выходить из камеры, чтобы заниматься спортом, но семья всегда старалась держать его существование в тайне.

Секрет этой комнаты был известен только графу, его жене и управляющему поместьем. Никому другому не разрешалось знать её местонахождение, и даже существование камеры отрицалось.

Существует несколько вариантов её местонахождения. В документах о наследстве и архитектурных планах замка Глэмис указано небольшое помещение у основания главной башни.

Сохранилась также запись воспоминаний одного из гостей, лорда Эрнеста Гамильтона, который писал, что обнаружил в замке тайный ход. Вход был спрятан под люком, вделанным в пол гардеробной, известной как Голубая комната.

Однако большинство источников относят тайную камеру к часовне, скрытой за древней каменной кладкой. Планировка внутренних помещений замка с его толстыми каменными стенами, безусловно, допускает наличие потайных мест.

С тайной комнатой замка Глэмис связано множество других страшных историй. Говорят, что глубокой ночью откуда-то из глубины замка до сих пор доносятся звуки. В ходе работ в замке были обнаружены скелеты в замурованной камере. И даже сегодня люди сообщают, что в некоторых комнатах ощущается тревога и напряжение.

Потомки 11-го графа тоже верили в эти слухи, и история Томаса долгое время оставалась мрачной семейной тайной.

Истории о Томасе, преследующем замок и по сей день, безусловно, относятся к области сверхъестественного, ведь ему должно быть уже больше 200 лет. Но мистическая лирика не должна отвлекать от печальной истории об уродливом ребёнке, чей единственный недостаток заключался во внешности.

Кто же настоящее чудовище в этой истории?

Источник:

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Метки: Глэмис   замок   история   легенда   монстр   печально   ребёнок   тайна   уродство   шотландия   
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