Древний монстр-аристократ – чудовище замка Глэмис

Томас появился на свет 21 октября 1821 года в замке Глэмис, недалеко от Ангуса в Шотландии. Официальные записи гласили, что малыш умер в тот же день, когда родился. Но народ шептался, что мальчик выжил.

Слухи начались, когда местные жители заметили, что на могиле Томаса нет надгробия. Стали распространяться слухи и о случайных встречах со странным существом на территории замка и вокруг него, которые тщательно замалчивались семьей.

Были ли это просто слухи, или ребёнок был действительно спрятан своей семьёй? Кто же стал монстром замка Глэмис?