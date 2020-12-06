Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме

У многих пауков-охотников довольно уплощенные тела, приспособленные для жизни в узких пространствах под рыхлой корой или расщелинами скал. Этому способствуют их ноги, у которых вместо того, чтобы сгибаться вертикально по отношению к телу, суставы скручены так, что они разводятся вперед и в стороны, как у краба.