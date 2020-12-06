Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме

В один прекрасный день житель города Кэрнс по имени Джейк Грей обнаружил на стене своей гостиной громадного паука-охотника: размером с человеческое лицо. Дело было в северной части австралийского штата Квинсленд.
Джейк Грей впервые увидел этого паука в своем доме год назад. А через 12 месяцев обнаружил, что восьминогий жилец вырос до чудовищных размеров. Тогда австралиец поделился жуткой фотографией гигантского паука-охотника, сидящего на стене гостиной.
"Вы только взгляните на эту большую девочку - могучего охотника», - написал он на странице в Facebook, посвященной распознаванию видов пауков, встречающихся на Зеленом континенте.
Но если Джейк Грей, как кажется, вполне уживается с паукообразным на одной территории, другие комментаторы в соцсетях не были так взволнованы размером паука.
"Это дом или джунгли? - спросила одна женщина.
"Чувак, это теперь дом паука, убедись, что у него есть все нужные бумаги", - написал другой человек.
"Скоро тебе придется платить за аренду и вносить свой вклад в содержание", - прокомментировал еще один пользователь Фейсбука.
"Чувак, это теперь дом паука, убедись, что у него есть все нужные бумаги", - написал другой человек.
"Скоро тебе придется платить за аренду и вносить свой вклад в содержание", - прокомментировал еще один пользователь Фейсбука.
Одна женщина рассказала, что ехала в своей машине, когда заметила грозную тень, ползущую по окну: "Я чуть не разбилась! Это был самый большой паук из всех, что я когда-либо видела".
Другая, жительница Квинсленда, вошла в свою ванную - и обнаружила двух гигантов возле унитаза.
"Они чуть не довели меня до сердечного приступа и заставили меня облегчиться на лужайке за домом, - поделилась она. - К счастью, была поздняя ночь! Ненавижу пауков!"
"Они чуть не довели меня до сердечного приступа и заставили меня облегчиться на лужайке за домом, - поделилась она. - К счастью, была поздняя ночь! Ненавижу пауков!"
В Австралии насчитывается более 155 различных видов пауков-охотников. Это большие длинноногие существа, в основном серого и коричневого цвета с полосатыми ногами.
Обычно они живут под рыхлой корой деревьев, в трещинах на каменных стенах и в бревнах, под камнями и плитами коры на земле, а также на листве.
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У многих пауков-охотников довольно уплощенные тела, приспособленные для жизни в узких пространствах под рыхлой корой или расщелинами скал. Этому способствуют их ноги, у которых вместо того, чтобы сгибаться вертикально по отношению к телу, суставы скручены так, что они разводятся вперед и в стороны, как у краба.
Пауки-охотники многих видов иногда заходят в дома. Они также известны тем, что садятся в машины и прячутся за солнцезащитными козырьками или бегают по приборной панели.
Огромный паук атакует человека, сидящего на унитазе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну если твою маму кто то поимел, то наверное и паука можно трахнуть
Да нормально, лишь бы квартплату вовремя платили
И с той поры вся лужайка обосранная.