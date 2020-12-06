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Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме

Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме (27 фото + 1 тянучка + 2 видео + 1 гиф)

Автор:
06 декабря 2020 22:55
Сообщество : Животные
Метки: австралия   истории   пауки   природа   страх и ужас   фото   
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В один прекрасный день житель города Кэрнс по имени Джейк Грей обнаружил на стене своей гостиной громадного паука-охотника: размером с человеческое лицо. Дело было в северной части австралийского штата Квинсленд.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   истории   пауки   природа   страх и ужас   фото   
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31  комментарий
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8k
Vacony 3 часа назад
я слышу стук падающих тел арахнофобов
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−1
Князь Курбский 15 минут назад
Я б хотел паука размеров с кошку. Или с овчарка
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−1
Князь Курбский 15 минут назад
Дмитрий Говно
Ну если твою маму кто то поимел, то наверное и паука можно трахнуть
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4k
Vadim Полчаса назад
Отважный австралиец позволил пауку-гиганту целый год расти в своем доме
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−1
Князь Курбский Час назад
Я сейчас продаю 6 линьку. Будут большие, имею самок
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3k
Дмитрий Григорьев Князь Курбский 39 минут назад
Только самок пауков тебе и иметь, извращенец. Опять ты, дебил, завел новую анкету.
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688
Тамара Коршунова Час назад
всё. арахнофобия обеспечена...
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71k
Ленина на вас нет Час назад
Все просто рядом с домом надо поселить мангуста с семьей..всё живое в радиусе километра будет убито..
Все просто рядом с домом надо поселить мангуста с семьей..всё живое в радиусе километра будет убито..
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11k
_delphin_ Час назад
Хорошая попытка Австралия, но: НЕТ!
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
кто кому еще позволил
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350
Aurelian 2 часа назад
Если бы пауки могли работать сообща- они сожрали всех людей за год.
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14k
sanchesS80 2 часа назад
В принципе не так и плохо - хрен он каких пауков конкурентов в этот дом пустит.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
это паук позволил австралийцу жить в его же доме )
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Странно ,что паук не откусил ему яйца в знак благодарности
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676
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А как вам такие квартиранты? Нормально?

Да нормально, лишь бы квартплату вовремя платили
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996
Sergey 2 часа назад
Сжечь континент к е..ям! Кто-то пытался недавно, но схалтурил.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Я бы сжег дом
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8k
Кыся 2 часа назад
Так а чего его бояться, он неопасен для человека, да и вообще предпочитает убегать, а не кусаться. Вообще, паук-охотник даже полезен в доме, всяких других тварей ест.
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9k
Нихуахуа 2 часа назад
"Они чуть не довели меня до сердечного приступа и заставили меня облегчиться на лужайке за домом,"
И с той поры вся лужайка обосранная.
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1k
Бровеносец в потёмках Нихуахуа Час назад
Ну хоть не на том самом месте, где она их увидела.
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131
vova old 2 часа назад
хлорокс пшикалка помогает дистанционно пшик и паук пошёл умирать
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301
Serg Dex 3 часа назад
Повезло этому пауку, что Джейк Грей был холостяк, реакция женщины на такого "собутыльника" была бы бурной.
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4k
Nobody Noname 3 часа назад
Милые такие и пушистые исчадия ада! Жгите их серой нах...
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