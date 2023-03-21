14 небанальных идей по использованию тележки из супермаркета

3025
15
Думаете, с тележкой можно только по супермаркетам ходить? А вот и нет! Герои нашей подборки придумали 14 способов, как можно использовать корзину не по назначению. Некоторые вызывают смех, но другие выглядят реально полезными.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 14 людей, которые своими руками сделали крутые штуки всем на зависть
- Ремонт на кухне своими руками
- Умные и многофункциональные интерьерные решения для дома
- Удивительные скульптуры из металлолома
- Паркет из старых деревянных поддонов своими руками
Новости партнёров
реклама