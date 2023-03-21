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14 небанальных идей по использованию тележки из супермаркета

14 небанальных идей по использованию тележки из супермаркета

Автор:
21 марта 2023 13:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   корзина   своими руками   тележка для еды   тележка из супермаркета   фото   
3025
15

Думаете, с тележкой можно только по супермаркетам ходить? А вот и нет! Герои нашей подборки придумали 14 способов, как можно использовать корзину не по назначению. Некоторые вызывают смех, но другие выглядят реально полезными.

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Метки: Фабрика идей   корзина   своими руками   тележка для еды   тележка из супермаркета   фото   
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14  комментариев
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29k
Владимир 6 часов назад
Осталось стырить тележку..
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423
Андрей Понамарев 38 минут назад
1."Отлично подходит для хранения дома" - что то мне подсказывает, что дом в неё не влезет, разве что кукольный
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5k
!ГЕНнадий Час назад
Классно. А я просто храню в ней лук, чтобы не прел...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Для начала тележки из супермаркета нужно спи......3.....дить.
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46k
Alex Ivanov 3 часа назад
Корзина без ручек и клёсиков в багажнике...закинул сумки) а то и просто так россыпью и нормально. Продукты не летают по салону)
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15k
K7OO 4 часа назад
Идею использовать тележку в качестве гриля явно у бомжей стырили. Они уж тыщу лет эту фигню юзают.
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5k
Котэ 4 часа назад
я в тележке дрова вожу от сарая до крыльца
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4k
Старичок 4 часа назад
а начинается все с банального, просто надо угнать тележку у супермаркета.
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4k
Vlamir 5 часов назад
Ох уж эти ручки очумелые! А работники супермаркетов не будут против такого креативного "народного творчества"?
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5k
Шлагбаумэн 5 часов назад
Я в прошлом году видел тележку в почти дремучем лесу в 6-и километрах от ближайшей цивилизации ближайшей (в подмосковье). Каким каком её кому-то приспичило туда переть - загадка.
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900
Капитошка 5 часов назад
А чо,тележки бесплатно дают?
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