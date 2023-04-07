Житель Балхаша украсил подъезд мозаичными картинами из пластиковых крышек

– Я рад, что людям нравится. Делаю это от души. Хочу, чтобы у нас было красиво и уютно, – говорит мастер. – На то, чтобы выложить пол из крышек в подъезд, у меня ушло около пяти дней. Крышки посадил на кафельный клей. Больше времени уходит на их сбор. В этом мне помогают друзья и знакомые. Иногда сам по городу собираю. Всего на подъезд у меня ушло около 60 тысяч крышек.