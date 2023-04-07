FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1143 поста • 884 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам!
Житель Балхаша украсил подъезд мозаичными картинами из пластиковых крышек

Житель Балхаша украсил подъезд мозаичными картинами из пластиковых крышек

Автор:
07 апреля 2023 10:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Балхаша   мозаичные картины   пластиковые крышки   подъезд   своими руками   фото   
197
12

На оформление двух этажей у мастера ушло четыре года.

Юрий Воробьёв – коренной балхашец. Ему 65 лет. В двухэтажном многоквартирном доме вместе с супругой живёт больше 20 лет.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Балхаша   мозаичные картины   пластиковые крышки   подъезд   своими руками   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Летучий Мыш Полчаса назад
А что об этом думает пожарный инспектор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 36 минут назад
Заготовки для художника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

272379



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Безумие и приколы в соседских чатах
Безумие и приколы в соседских чатах
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Набирающие популярность в сообществах
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Как выглядела бы коллекция Balenciaga, если бы дизайнеры вдохновились образами из советского кино
Как выглядела бы коллекция Balenciaga, если бы дизайнеры вдохновились образами из...
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный разговор двух поляков

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#история#факты#авто аварии#полиция#Китай#США#позитив
#Юмор#автомобили#животные#люди#аварии#Автовсячина#знаменитости#нападение#подборка#Приколы
#интересное#автомир#интересно#в мире#дтп#забавно#кино#Прошлое#Мемы#соцсети
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Художница своими руками делает шапочки для котеек Художница своими руками делает шапочки для котеек Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных Художники из Индии сделали 1000 мини-фигурок животных Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь Удивительные скульптуры из металлолома Удивительные скульптуры из металлолома

На что жалуетесь?

Вернуться