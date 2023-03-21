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30+ доказательств того, что матрица рядом

30+ доказательств того, что матрица рядом

Автор:
21 марта 2023 11:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   матрица   ничего себе!   странные вещи   удивительное рядом   фото   фотографы   
3838
33

У вас бывает так, что, глядя вокруг, вы вдруг ловите себя на мыслли, что попали из реальной жизни прямиком в компьютерный симулятор. Потому что в реальности так не бывает! Вот и авторы этих снимков увидели такое, что просто необходимо было сфотографировать и показать людям, - хотя бы чтобы удостовериться, что это не сон.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   матрица   ничего себе!   странные вещи   удивительное рядом   фото   фотографы   
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6  комментариев
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3k
Anatoly Tananykhin 7 часов назад
Вымеобразные облака над Новосибирском
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3k
S__D 4 часа назад
Комментарий к фото
Слева-направо Армандо Кастилло, Джо Лудлоу и Трэвис Савала.
Рыба опаха, средняя-82кг.
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564
Жопа 4 часа назад
Облако не квадратное, а кубическое.
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11k
Ледовый 7 часов назад
Комментарий к фото
какие такие палочники, это богомолы
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9k
Павел 7 часов назад
Красиво!
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