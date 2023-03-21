30+ доказательств того, что матрица рядом

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У вас бывает так, что, глядя вокруг, вы вдруг ловите себя на мыслли, что попали из реальной жизни прямиком в компьютерный симулятор. Потому что в реальности так не бывает! Вот и авторы этих снимков увидели такое, что просто необходимо было сфотографировать и показать людям, - хотя бы чтобы удостовериться, что это не сон.
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"Недавно сделал фотографию великолепного 300-летнего кедра в саду, где работаю. Фото похоже на сцену из сказки"
Когда солнце на Гавайях находится прямо над головой, все вокруг выглядит выглядит как плохой рендер видеоигры
Источник: — переведено специально для fishki.net
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