30+ доказательств того, что матрица рядом

У вас бывает так, что, глядя вокруг, вы вдруг ловите себя на мыслли, что попали из реальной жизни прямиком в компьютерный симулятор. Потому что в реальности так не бывает! Вот и авторы этих снимков увидели такое, что просто необходимо было сфотографировать и показать людям, - хотя бы чтобы удостовериться, что это не сон.