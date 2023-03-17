Всё лучшее в детях: животные, которые хвастаются своими отпрысками

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Дети – цветы жизни. Выражение приписывают Горькому. Хотя не особенно важно, кто его автор.
Ведь ребёнок – это счастье. Для мохнатых и хвостатых мам и пап тоже. И многократное счастье, если цветочков целый букет.
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