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Всё лучшее в детях: животные, которые хвастаются своими отпрысками

Всё лучшее в детях: животные, которые хвастаются своими отпрысками

Автор:
17 марта 2023 15:23
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   кот   котёнок   отпрыск   потомство   приёмыш   ребёнок   щенок   
849
17

Дети – цветы жизни. Выражение приписывают Горькому. Хотя не особенно важно, кто его автор.

Ведь ребёнок – это счастье. Для мохнатых и хвостатых мам и пап тоже. И многократное счастье, если цветочков целый букет.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   кот   котёнок   отпрыск   потомство   приёмыш   ребёнок   щенок   
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Женева Зорина 4 минуты назад
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