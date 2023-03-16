Доппельгангер школьной учительницы: история призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не получила опровержения

Историю ему рассказала Джулия фон Гюльденштуббе – аристократка, некогда обучавшаяся в элитной школе Pensionat von Neuwelcke (расположена на территории современной Латвии).

Несмотря на снобизм и высокомерие, царящие в среде элиты, эту учительницу – 32-летнюю Эмили Сейджи ученики любили. Пользовалась молодая женщина уважением и среди коллег благодаря терпению, сдержанности, доброте и очевидному педагогическому таланту.

Дети стали замечать, что с Эмили происходят странные вещи. На расстоянии нескольких метров от учительницы появлялся её призрачный двойник и полностью повторял её движения: поправлял волосы, писал на доске, смотрел в окно.