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Доппельгангер школьной учительницы: история призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не получила опровержения

Доппельгангер школьной учительницы: история призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не получила опровержения

Автор:
16 марта 2023 13:24
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Роберт Дейл-Оуэн   Эмили Сейджи   близнец   двойник   доппельгангер   история   мистика   образ   призрак   
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Слово doppelgänger произошло от немецкого dɒpəlɡɛŋər. Что дословно значит «двоечник» или «приходящий дважды». Но милая особа, о которой идёт речь в этой истории, своего рода многостаночница.

Этот случай в 1860 году описал в книге «Шаги на границе другого мира» известный общественный и политический деятель Роберт Дейл-Оуэн, во второй половине жизни активно увлекавшийся спиритизмом и всем, что с ним  связано. Других подтверждений, как и опровержений, нет.

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Историю ему рассказала Джулия фон Гюльденштуббе – аристократка, некогда обучавшаяся в элитной школе Pensionat von Neuwelcke (расположена на территории современной Латвии).

Несмотря на снобизм и высокомерие, царящие в среде элиты, эту учительницу – 32-летнюю Эмили Сейджи ученики любили. Пользовалась молодая женщина уважением и среди коллег благодаря терпению, сдержанности, доброте и очевидному педагогическому таланту.

Дети стали замечать, что с Эмили происходят странные вещи. На расстоянии нескольких метров от учительницы появлялся её призрачный двойник и полностью повторял её движения: поправлял волосы, писал на доске, смотрел в окно.

Директор школы мистер Бах был озадачен лавиной жалоб на призрачного близнеца мисс Сейджи. Сначала глава учебного заведения не обратил на них внимания. Потом счёл приступом массовой истерии. Ведь девчонки во все времена девчонки, вне зависимости от богатства и знатности. Что примечательно, ни сама Эмили, ни коллеги двойника не видел. Только ученицы.

Однажды факт присутствия доппельгангера подтвердили сразу 42 ученицы – весь класс, присутствовавший на уроке рукоделия. Учительница дала девочкам задание и вышла в сад сорвать цветов для букета. Воспитанницы с открытыми ртами застыли, наблюдая, как полупрозрачный двойник мисс Сейджи возник в классе, сел в кресло и спокойно наблюдал из окна за оригиналом, срезающим цветы.

Началась паника. Впечатлительные школьницы с криками и слезами стали  покидать классную комнату. Но нашлись и смелые девочки, которые рискнули подойти и коснуться женщины в кресле. Рука прошла через тело как через туман или воздух. Существо было бесплотным. Но при этом слабое сопротивление они ощутили. Словно это было касание пуха или паутины.

Когда Эмили вошла в класс, призрак растворился. Панику уже целого класса переполошённых девочек директор проигнорировать на смог. Тем более что родители грозили забрать дочерей из «призрачной» школы. А это грозило финансовым крахом.

Ему пришлось уволить Эмили. К слову, выяснилось, что заведение стало 19 местом работы за последние 14 лет. Если учесть положительные характеристики детей и коллег, то маловероятно, что женщина меняла работу чуть ли не каждый год по причине некомпетентности или непрофессионализма. Вероятно, сама она своего близнеца действительно не видела, но дети явно видели. И это их очень пугало.

Если абстрагироваться от чертовщины, то такая способность очень облегчила бы жизнь современным педагогам. Ведь как здорово выйти из кабинета и передохнуть, попив чаю или просто посидеть 5 минут в бездействии. Тогда как за порядком присматривает твой двойник. После увольнения следы Эмили затерялись.

Что касается доппельгангера, то его считали тёмной стороной человеческой личности и предвестником скорой смерти. Хотя в случае с Сейджи она спокойно существовала с иллюзией самой себя столько лет и умирать не собиралась.

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Метки: Роберт Дейл-Оуэн   Эмили Сейджи   близнец   двойник   доппельгангер   история   мистика   образ   призрак   
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2  комментария
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Б.Касторский 14 минут назад
Знаете, а ведь правдивую историю про Пиноккио тоже по сей день не опровергли. А это простите не какие-то духи, а живой мальчик из дерева с очень сложной жизнью полной приключений.
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