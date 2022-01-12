"Дед, ты чего?": защитник "Спартака" неприятно удивил подписчиков фотографией в стрингах

Футболист Андрей Ещенко играет за московский "Спартак". На Instagram спортсмена подписано 508 тысяч человек. На днях подписчикам пришлось лицезреть очень странное зрелище. Даже коллеги Ещенко не поняли, зачем взрослый мужик выкладывает такие фотографии.
Новогодние праздники в России проходят очень ярко. После таких праздников нужно брать ещё несколько выходных для отдыха. Андрей Ещенко решил принять банные и водные процедуры и сообщил об этом в Instagram.
"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко, на которой он в одних стрингах. Зачем футболист выложил такие фотографии, не понятно.
Сейчас Ещенко уже удалил пост со своей страницы. В комментариях, кроме обычных людей, отметились другие футболисты.
"Старый, тебя-то куда понесло?" — задался вопросом Павлюченко.
"Шок-контент", — написал экс-футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.
Источник:
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Так что не всё так просто в этом свинарнике