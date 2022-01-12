"Дед, ты чего?": защитник "Спартака" неприятно удивил подписчиков фотографией в стрингах

Новогодние праздники в России проходят очень ярко. После таких праздников нужно брать ещё несколько выходных для отдыха. Андрей Ещенко решил принять банные и водные процедуры и сообщил об этом в Instagram.

"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко, на которой он в одних стрингах. Зачем футболист выложил такие фотографии, не понятно.