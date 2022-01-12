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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5431 пост • 706 подписчиков подписаться
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"Дед, ты чего?": защитник "Спартака" неприятно удивил подписчиков фотографией в стрингах

"Дед, ты чего?": защитник "Спартака" неприятно удивил подписчиков фотографией в стрингах (2 фото)

Автор:
12 января 2022 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   интересное   спартак   странности   стринги   удивление   фото   футболист   
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Футболист Андрей Ещенко играет за московский "Спартак". На Instagram спортсмена подписано 508 тысяч человек. На днях подписчикам пришлось лицезреть очень странное зрелище. Даже коллеги Ещенко не поняли, зачем взрослый мужик выкладывает такие фотографии.

Новогодние праздники в России проходят очень ярко. После таких праздников нужно брать ещё несколько выходных для отдыха. Андрей Ещенко решил принять банные и водные процедуры и сообщил об этом в Instagram.

"Водные процедуры", — подписал фотографию Ещенко, на которой он в одних стрингах. Зачем футболист выложил такие фотографии, не понятно.

Сейчас Ещенко уже удалил пост со своей страницы. В комментариях, кроме обычных людей, отметились другие футболисты.

"Старый, тебя-то куда понесло?" — задался вопросом Павлюченко.

"Шок-контент", — написал экс-футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.


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Метки: Instagram   интересное   спартак   странности   стринги   удивление   фото   футболист   
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11  комментариев
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622
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Алкаши наркоманы онанисты это наши футболисты!
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−2
Дмитрий 14 минут назад
К заголовку: после Дзюбы нас трудно удивить)))
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569
Andy Полчаса назад
Начинаю понемногу понимать, почему наши играть в футбол не умеют
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1k
Пихайло 51 минуту назад
В арбитры собрался идти. Первый квалификационный отбор пройден.
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2k
Rhino 54 минуты назад
По ходу это одноразовые труселя, которые выдаются в спа-салонах. Тем не менее, остаётся непонятным, зачем выкладывать такие фотки.
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26k
Батончик с маком Час назад
Короче в футбол им играть некогда. Изнуряют себя педерастией и онанизмом
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну хоть не дрочит на камеру,это уже достижение!
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кожаный олень 2 часа назад
проспорил?
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