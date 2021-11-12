Терракотовая армия. Зачем императору потребовалось многотысячное войско из глины

В 1974 году обычный крестьянин из Китая бурил скважину на своем участкеФотоМир. Но к его удивлению, вместо воды обнаружил глиняную статую воина - размером с человеческий рост и с копьем в руке.
Так была найдена знаменитая терракотовая армия императора Цинь Шихуанди, которая стала одним из самых масштабных открытий в археологии.
Как создавалось молчаливое войско
Глиняная армия была захоронена вместе с первым императором династии Цинь - Ши Хуанди. Именно во времена его правления была достроена Великая стена и завершена 200-летняя эпоха Воюющих царств.
Уже через год после восхождения на престол, молодой царь (в возрасте 13 лет!) начал строить себе гробницу.
По замыслу императора, воины должны были сопровождать его после смерти, чтобы и в потустороннем мире он мог продолжать властвовать.
На строительство некрополя потребовалось 38 лет и 700 тысяч рабочих.
Общая длина стен гробницы 12 км, а средняя высота - 10 метров.
Статуи (весом около 135 кг и ростом выше 150 см) были изготовлены с натуры и соответствовали реальным людям. Воины отличаются между собой званиями (офицеры, рядовые солдаты), видом оружия (копьё, арбалет или меч), телосложением и одеждой. Каждая статуя является настоящим произведением искусства, имеет уникальные черты и даже выражение лица.
Считалось, что после естественной смерти души умерших должны были заполнить эти статуи. Таким образом, в терракотовой армии можно увидеть самых лучших воинов Китая, которые существовали в реальности.
Что еще нашли, кроме статуй
Исследования уникальной “подземной” армии начались в 1978 году и продолжаются до сих пор.
Первый этап раскопок длился 6 лет (1978-1984 гг.) и кроме глиняных статуй тогда нашли две бронзовые колесницы, запряженные четверками лошадей.
Повозки состояли из более чем 300 деталей, а в упряжи животных были элементы из чистого серебра и золота. Второй этап раскопок прошел с 1985 по 1986 годы, а третий начался летом 2009 года. В начале 2000-х годов были обнаружены также статуи чиновников, музыкантов и акробатов. Сейчас общее количество глиняных воинов превышает восемь тысяч. Исследование кургана с захоронением первого императора продолжается до сих пор и все еще ожидает вскрытия.
Миф или реальность?
Вот что писал известный историк Сыма Цянь о терракотовой армии:
«В девятой луне прах Шихуана погребли у горы Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей Поднебесной свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов и воинов всех званий и должностей, редкие вещи и необыкновенные драгоценности.
Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли, пересеченной сотней рек, в том числе полноводными Янцзы и Хуанхэ, русла которых вместо воды заполнены ртутью, как и море-океан, обрамляющий империю с востока».
Все это великолепие считали легендой, которая жила лишь в фантазиях ее создателей. Но все изменилось, когда лет 30 назад взяли пробы грунта над участком захоронения. Было обнаружено, что в центре холма находится зона с аномально высоким содержанием ртути, пары которой дошли до поверхности.
Похоже, что огромная карта объединенного Китая с ртутными моряки и реками, действительно существует.
В 1987 году терракотовая армия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса «гробницы первого императора династии Цинь».
Людмила Ефимова, специально для канала «Популярная наука»
Источник:
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Трехчасовые, но слушается легко.