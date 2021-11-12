Терракотовая армия. Зачем императору потребовалось многотысячное войско из глины

Исследования уникальной “подземной” армии начались в 1978 году и продолжаются до сих пор.

Первый этап раскопок длился 6 лет (1978-1984 гг.) и кроме глиняных статуй тогда нашли две бронзовые колесницы, запряженные четверками лошадей.

Повозки состояли из более чем 300 деталей, а в упряжи животных были элементы из чистого серебра и золота. Второй этап раскопок прошел с 1985 по 1986 годы, а третий начался летом 2009 года. В начале 2000-х годов были обнаружены также статуи чиновников, музыкантов и акробатов. Сейчас общее количество глиняных воинов превышает восемь тысяч. Исследование кургана с захоронением первого императора продолжается до сих пор и все еще ожидает вскрытия.

Миф или реальность?

Вот что писал известный историк Сыма Цянь о терракотовой армии:



«В девятой луне прах Шихуана погребли у горы Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал устраивать свой склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей Поднебесной свыше семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов и воинов всех званий и должностей, редкие вещи и необыкновенные драгоценности.



Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли, пересеченной сотней рек, в том числе полноводными Янцзы и Хуанхэ, русла которых вместо воды заполнены ртутью, как и море-океан, обрамляющий империю с востока».



Все это великолепие считали легендой, которая жила лишь в фантазиях ее создателей. Но все изменилось, когда лет 30 назад взяли пробы грунта над участком захоронения. Было обнаружено, что в центре холма находится зона с аномально высоким содержанием ртути, пары которой дошли до поверхности.



Похоже, что огромная карта объединенного Китая с ртутными моряки и реками, действительно существует.



В 1987 году терракотовая армия была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть комплекса «гробницы первого императора династии Цинь».

Людмила Ефимова, специально для канала «Популярная наука»