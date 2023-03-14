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Прикольные картинки с комментариями

Прикольные картинки с комментариями

Автор:
14 марта 2023 14:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
940
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Картинки с надписями из сетей

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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17  комментариев
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Hugo_RnD Час назад
Комментарий к фото
Поколение егэ... S=πR^2 , L=2πR. А тут S=2πR^2
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