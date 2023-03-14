Мемные расследования: как появился Trollface

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Trollface стал одним из немногих мемов, на котором его создатель смог неплохо заработать. Кстати, вероятно, это один из самых живучих мемов. Рассмотрим историю взлёта мема и главные события, связанные с Trollface.
Trollface (он же "трольфейс", "троллфейс") — стилизованное изображение лица человека, издевающегося над чем-нибудь.
Датой рождения Trollface является 19 сентября 2008 года. Именно в тот день на сервисе Deviantart появилось изображение Trollface в одном из комиксов пользователя Whynne (в настоящее время профиль деактивирован). За короткие сроки изображение было растиражированно в социальных сетях. Стало известно и настоящее имя Whynne. Им оказался Карлос Рамирез.
В 2011 году Карлос Рамирез обратился с жалобой на незаконное использование Trollface на сайте Reddit. Из-за этого аудитория негативно отреагировала на обидчивого парня. Кстати, в ветке появился и сам Карлос, попытавшись сгладить негативный эффект от жалобы, заявив, что это был троллинг.
Яростные комиксы
Иногда мем Trollface ошибочно стали называть Coolface.
Trollface является одним из персонажей так называемых Яростных комиксов, которые в безумных масштабах штамповали обитатели 4chan и Reddit.
Trollface является одним из персонажей так называемых Яростных комиксов, которые в безумных масштабах штамповали обитатели 4chan и Reddit.
Яростные комиксы — формат комиксов, появившийся в 2008 году. Обычно использовались стилизованные изображения лиц людей с гипертрофированными эмоциями. Формат быстро устарел из-за активного использования Яростных комиксов детьми.
Монетизация мема
Карлос Рамирез трепетно относился к коммерческому использованию своего детища. Карлос стал получать отчисления от производителей продукции, разработчиков игр, использовавших его изображение.
Уже к 2015 году он заработал более $100 000.
Уже к 2015 году он заработал более $100 000.
Угадываемый Троллфейс получил самые разные воплощения. В виде Троллфейса стали использовать фотографии известных людей, а также стилизовать его под разные форматы.
Эдуард Хиль и Trollface
В марте 2010 года завирусился ролик с Эдуардом Хилем, на лицо которого наложили мем Trollface. Данная песня стала неофициальной победной песней для сетевых троллей.
Пробитие дна журналистами канала "Россия 1"
В 2013 году
журналисты выпустили сюжет якобы о том, что автором Trollface стал серийный убийца Генри Ли Лукас, который нарисовал рожицу в своей тюремной камере. На самом же деле к данному мему серийный убийца не имел никакого отношения, но перепроверить информацию было, видимо, очень сложно [на самом деле нет].
Один из самых "долгоиграющих" мемов
Учитывая, что Trollface появился в 2008 году, его использование продолжается и в настоящее время. Одним из ярких примеров использования мема стал сериал "Чёрное зеркало". В третьем сезоне третьей серии под названием "Заткнись и танцуй" Trollface используется в конце серии. Примечательно, что третий сезон вышел на экраны в 2016 году.
Одним из секретов успешности Trollface стала лаконичность и успешность попадания в самую суть.
Одним из секретов успешности Trollface стала лаконичность и успешность попадания в самую суть.
Вы когда-нибудь использовали Trollface?
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Как то распечатал маленькую сию морду на листочке бумаги, вырезал и заклеил дочери оптическую мышку снизу. Наблюдал с такой же рожей за потугами ребенка устранить проблему Ржал тихо, а после обнаружения Trollface ржал громко. Был побит слегка ребенком.