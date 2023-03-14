Мемные расследования: как появился Trollface

Учитывая, что Trollface появился в 2008 году, его использование продолжается и в настоящее время. Одним из ярких примеров использования мема стал сериал "Чёрное зеркало". В третьем сезоне третьей серии под названием "Заткнись и танцуй" Trollface используется в конце серии. Примечательно, что третий сезон вышел на экраны в 2016 году.



Одним из секретов успешности Trollface стала лаконичность и успешность попадания в самую суть.