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Мемные расследования: как появился Trollface

Мемные расследования: как появился Trollface

Автор:
14 марта 2023 14:40
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2008 год   RAGE-комиксы   Trollolololol   coolface   trollface   Мемостория   Мемы   
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Trollface стал одним из немногих мемов, на котором его создатель смог неплохо заработать. Кстати, вероятно, это один из самых живучих мемов. Рассмотрим историю взлёта мема и главные события, связанные с Trollface.
Trollface (он же "трольфейс", "троллфейс") — стилизованное изображение лица человека, издевающегося над чем-нибудь.
Датой рождения Trollface является 19 сентября 2008 года. Именно в тот день на сервисе Deviantart появилось изображение Trollface в одном из комиксов пользователя Whynne (в настоящее время профиль деактивирован). За короткие сроки изображение было растиражированно в социальных сетях. Стало известно и настоящее имя Whynne. Им оказался Карлос Рамирез.
В 2011 году Карлос Рамирез обратился с жалобой на незаконное использование Trollface на сайте Reddit. Из-за этого аудитория негативно отреагировала на обидчивого парня. Кстати, в ветке появился и сам Карлос, попытавшись сгладить негативный эффект от жалобы, заявив, что это был троллинг.

Монетизация мема

Карлос Рамирез трепетно относился к коммерческому использованию своего детища. Карлос стал получать отчисления от производителей продукции, разработчиков игр, использовавших его изображение.

Уже к 2015 году он заработал более $100 000.
Угадываемый Троллфейс получил самые разные воплощения. В виде Троллфейса стали использовать фотографии известных людей, а также стилизовать его под разные форматы.
Вы когда-нибудь использовали Trollface?

Источник:

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Метки: 2008 год   RAGE-комиксы   Trollolololol   coolface   trollface   Мемостория   Мемы   
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2  комментария
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28k
Макарыч Час назад
Вы когда-нибудь использовали Trollface?

Как то распечатал маленькую сию морду на листочке бумаги, вырезал и заклеил дочери оптическую мышку снизу. Наблюдал с такой же рожей за потугами ребенка устранить проблему Ржал тихо, а после обнаружения Trollface ржал громко. Был побит слегка ребенком.
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12k
Ivan Час назад
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