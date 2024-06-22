"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молотком

А вот Екатерина внезапно поняла, что погорячилась, подставив роднулечку. Тем более, что тот всё осознал и попросил прощения.





"Вообще он там чуть ли не на коленях стоял, извинялся и вообще очень сильно раскаивается. Я же знаю его уже очень давно и понимаю то, что сам по себе он не плохой человек. Просто пить ему вообще ни в коем случае нельзя. Он тогда перепил, психанул, и так получилось, — рассказала она местному порталу Ufa1.





И теперь Екатерина написала заявление с просьбой прекратить против супруга уголовное дело и отпустить его домой. Женщина указала, что претензий к мужу не имеет и очень ждёт благоверного, чтобы снова жить с ним счастливо и получить очередную порцию гематом ни за что .



