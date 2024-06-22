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"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молотком

"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молотком

Автор:
22 июня 2024 18:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   Видео   абьюз   избиение молотком   отношения   семья   сизо   
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Когда без синяков жизнь не мила.

В канун 2024 года Екатерину избил молотком её муж. Женщина попросила Александра посидеть с сыном, поскольку сильно устала. Тот отказался, но обессиленная мать младенца уснула, а малыш . проснулся раньше нее, пополз по кроватке и упал. Это вывело мужчину из себя, и он стал избивать супругу.


Продолжал это до тех пор, пока не устал. Вышел на балкон, чтобы перекурить - тут-то Екатерина закрыла мужа на защёлку и вызвала полицейских. Правоохранители приехали, но абьюзера не задержали. После визита полицейских агрессор схватился за молоток.



После расправы благоверный умотал из дома, и Екатерина написала на него заявление в полицию.


Мужчину нашли, задержали и отправили в СИЗО как фигуранта уголовного дела по статьям о причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством.


Неоднократно судимому в прошлом (в том числе за убийство) 39-летнему Александру сидеть за решёткой не привыкать. Кстати, пара расписалась прямо в исправительной колонии, когда осуждённый отбывал наказание за убийство.


А вот Екатерина внезапно поняла, что погорячилась, подставив роднулечку. Тем более, что тот всё осознал и попросил прощения.


"Вообще он там чуть ли не на коленях стоял, извинялся и вообще очень сильно раскаивается. Я же знаю его уже очень давно и понимаю то, что сам по себе он не плохой человек. Просто пить ему вообще ни в коем случае нельзя. Он тогда перепил, психанул, и так получилось, — рассказала она местному порталу Ufa1.


И теперь Екатерина написала заявление с просьбой прекратить против супруга уголовное дело и отпустить его домой. Женщина указала, что претензий к мужу не имеет и очень ждёт благоверного, чтобы снова жить с ним счастливо и получить очередную порцию гематом ни за что.


Виной всему женщина считает алкоголь, т.к. мужчина становится неконтролируемым, когда выпьет. Но она думает, что всё наладится.


"Он действительно так-то неплохой, вот когда не пьет. Вот то, что он выпил, вот это вот всё произошло. Вот не знаю даже, как это всё исправить. Надеюсь, суд это всё примет во внимание", — поделилась она.


"Нет, я не боюсь, что в дальнейшем такая ситуация повторится. Мы с ним договорились о том, что, когда его освободят, он будет лечить нервы, закодируется. И всё будет спокойно и нормально. Главное — не пить. Он пообещал то, что так всё и будет", — считаетЕкатерина.


Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   абьюз   избиение молотком   отношения   семья   сизо   
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39  комментариев
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А без алкоголя жить рядом с таким существом невозможно!
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15k
Иван Иваныч Минуту назад
Бьет, значит любит.
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0
Андрей 10 минут назад
Живёшь спокойно - становится скучно - создашь проблемы - мучаешься - проблемы множатся - страдаешь - если вдруг все проблемы решены - живёшь спокойно - становится скучно ...
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102
Tanyutka 12 минут назад
Детей забрать, а тупая мать ЖДУЛЯ пусть дальше на своего благоверного молится!
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12k
Juli 18 минут назад
"Бьёт - значит любит." (с)
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32k
Григорий 23 минуты назад
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41k
russger Полчаса назад
Эё надо за ложный вызов и донос оформить. А то менты так и будут ради этой дуры туда-сюда бегать, пока на труп не приедут
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511
Skywriter 36 минут назад
Вы не понимаете: это не гематомы - это просто такой перманентный макияж
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7k
livaneth 43 минуты назад
Алкоголизм лечится героином.
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5k
РАТНИК 53 минуты назад
Зоновская шваль это идеальный муж для е.анутых баб.
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−5
Xmara 57 минут назад
а молоток-то наверное ма-а-а-аленький?
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3k
Semёn Час назад
Гвозди нашла?
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12k
Дмитрий Час назад
Во первых: убьёт ведь он тебя дура! Во вторых: раз посадили, значить статья там посерьёзнее, чем 116! Скорее всего истязания! В третьих: для всех будет лучше, если клоун пару тройку лет посидит.....По крайней мере минимум один человек будет жив эти два-три года!
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18k
Majul Час назад
Это даже не тупость, это имбицилия. "Он извинялся на коленях и перевел очень крупную сумму денег". Дура...
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4k
Enfant terrible gloria mundi Час назад
Теперь я знаю, что такое страх господень!
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23k
homerchik Час назад
"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молоткомПосмотреть
"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молотком
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4k
Rom Час назад
Выйдет, сразу по пути домой напьется, и как придет, сразу ее от-п-и--д-и-т- ногами, молотком, стулом... А возможно, убьет. Причем сразу, в первый день.
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10k
insaider Час назад
Жаждет реванша
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8k
V2.Smirnov 2 часа назад
Зато - настоящий мужик. А не какой зануда-ботан.
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
просит отпустить СИЗО(w)
Или опустить в сизо?! Потрудитесь изъяснятся яснее!
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7k
hhwost 2 часа назад
бабы любят неадекватную мразь. если уголовник - вообще супер.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2245 постов (2233 в горячем)

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