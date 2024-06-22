"Люблю, скучаю, очень жду": жительница Уфы просит отпустить из СИЗО мужа, избившего её молотком

Когда без синяков жизнь не мила.
В канун 2024 года Екатерину избил молотком её муж. Женщина попросила Александра посидеть с сыном, поскольку сильно устала. Тот отказался, но обессиленная мать младенца уснула, а малыш . проснулся раньше нее, пополз по кроватке и упал. Это вывело мужчину из себя, и он стал избивать супругу.
Продолжал это до тех пор, пока не устал. Вышел на балкон, чтобы перекурить - тут-то Екатерина закрыла мужа на защёлку и вызвала полицейских. Правоохранители приехали, но абьюзера не задержали. После визита полицейских агрессор схватился за молоток.
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После расправы благоверный умотал из дома, и Екатерина написала на него заявление в полицию.
Мужчину нашли, задержали и отправили в СИЗО как фигуранта уголовного дела по статьям о причинении лёгкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Неоднократно судимому в прошлом (в том числе за убийство) 39-летнему Александру сидеть за решёткой не привыкать. Кстати, пара расписалась прямо в исправительной колонии, когда осуждённый отбывал наказание за убийство.
А вот Екатерина внезапно поняла, что погорячилась, подставив роднулечку. Тем более, что тот всё осознал и попросил прощения.
"Вообще он там чуть ли не на коленях стоял, извинялся и вообще очень сильно раскаивается. Я же знаю его уже очень давно и понимаю то, что сам по себе он не плохой человек. Просто пить ему вообще ни в коем случае нельзя. Он тогда перепил, психанул, и так получилось, — рассказала она местному порталу Ufa1.
И теперь Екатерина написала заявление с просьбой прекратить против супруга уголовное дело и отпустить его домой. Женщина указала, что претензий к мужу не имеет и очень ждёт благоверного, чтобы снова жить с ним счастливо
и получить очередную порцию гематом ни за что.
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Виной всему женщина считает алкоголь, т.к. мужчина становится неконтролируемым, когда выпьет. Но она думает, что всё наладится.
"Он действительно так-то неплохой, вот когда не пьет. Вот то, что он выпил, вот это вот всё произошло. Вот не знаю даже, как это всё исправить. Надеюсь, суд это всё примет во внимание", — поделилась она.
"Нет, я не боюсь, что в дальнейшем такая ситуация повторится. Мы с ним договорились о том, что, когда его освободят, он будет лечить нервы, закодируется. И всё будет спокойно и нормально. Главное — не пить. Он пообещал то, что так всё и будет", — считаетЕкатерина.
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Или опустить в сизо?! Потрудитесь изъяснятся яснее!